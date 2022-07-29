Через "Дию", от ООН и от Красного креста: как украинцу получить финансовую помощь во время войны

Как украинцу получить финансовую помощь во время войны / УНИАН

В период войны украинцы могут рассчитывать на различную финансовую помощь как от государства, так и от других источников.

Существуют различные программы с разными условиями, поэтому деньги могут получить не все.

Государственная программа

Помощь внутренне перемещенным лицам предусматривает ежемесячные выплаты 2000 грн на взрослого и 3000 на ребенка или человека с инвалидностью, но получить их могут граждане, которые переместились из мест проведения военных действий, оккупации или окружения.

Также это касается украинцев, чье жилье разрушено или непригодно для проживания в результате боевых действий, но только тех, кто подал заявку на его возмещение.

Перечень регионов, жители которых имеют право на выплаты, меняется, и его утверждает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Его можно посмотреть здесь.

Читайте такжеКрасный Крест выдает деньги украинцам в Польше: кому положена помощь и как оформитьПодать заявку можно через портал "Дія" или в ближайшем Управлении социальной защиты.

Выплаты от ООН

Организация Объединенных Наций тоже решила помочь нашей стране и создала свою программу, благодаря которой 2220 грн могут получить внутренне перемещенные лица, которые эвакуировались на безопасные территории.

Деньги будут выплачивать в течение трех месяцев с момента оформления, и всего один человек может получить 6660 грн.

Списки получателей помощи формирует Минсоцполитики, и на деньги могут рассчитывать переселенцы независимо от того, зарегистрировались ли они предварительно как ВПЛ, а также пострадавшие люди на подконтрольных Украине территориях.

Читайте такжеИрландия принимает беженцев из Украины: как попасть в страну и куда обращаться за помощьюЧтобы получить помощь от ООН, нужно обратиться в органы социальной защиты населения территориальной громады, а за дополнительной информацией можно обратиться по телефону: 0-800-307-711.

Программа от Красного Креста

Министерство социальной политики Украины, Международный комитет Красного Креста (МККК) и Общество Красного Креста Украины (ОККУ) объявили о выплатах для некоторых категорий семей.

В этой программе не нужно регистрироваться, под ее действие автоматически попадают семьи, которые имеют официальный статус малообеспеченных и зарегистрированы в Минсоцполитики.

Выплаты могу получить семьи, которые до 24 февраля 2022 года проживали в одной из громад, которые пострадали от вооруженного конфликта, независимо от того, выехала эта семья или осталась на месте. Получить можно 2500 грн на человека. Об участии известит СМС-сообщение.

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