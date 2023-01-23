Череда неудач на любовном фронте подошла к концу: 4 знака Зодиака встретят свою судьбу в 2023 году

Главред рассказывает, кто оказался в списке счастливчиков на пути к настоящей любви.

Любовный гороскоп на 2023 год / ua.depositphotos.com

В год Черного Водяного Кролика жизнь некоторых представителей зодиакального круга заиграет новыми красками, ведь их ждет судьбоносная встреча с человеком, который будет понимать их с полуслова. Не исключено, что в 2023 году кто-то из четырех знаков Зодиака вступит в брак и будет готовиться к пополнению в новоиспеченной семье. Главред рассказывает, кто оказался в списке счастливчиков на пути к настоящей любви.

Семейное счастье уже близко

В 2023 году представитель стихии Огня будет иметь головокружительное романтическое приключение, которое наполнит его душу счастьем. У Овна есть все шансы встретить именно того человека, который станет ему надежным другом и спутником на всю жизнь. Этот знак будет на седьмом небе от счастья, ведь рядом с ним будет тот человек, которого он так долго ждал. Вполне вероятно, что уже в конце этого года или в начале 2024-го Овен узаконит свои отношения и окунется в водоворот невероятно счастливой семейной жизни.

Приближаются приятные перемены в жизни

В начале года у представителя стихии земля могло сложиться впечатление, что и в этом году он снова будет одиноким. Однако это не так. Уже во второй половине 2023 года у Тельца будут все шансы встретить настоящую любовь. Черная полоса на любовном фронте наконец сменится белой. Этот знак больше не будет знать проблем в личных взаимоотношениях. Звезды будут помогать Тельцу во всех любовных начинаниях, поэтому нужно быть готовым к приятным переменам в жизни.

Крепкая дружба перерастет в любовь

Еще один представитель стихии земля будет иметь невероятное счастье в 2023 году, как бы больно и тяжело ни было в начале года. Девам следует готовиться к неожиданному знакомству с человеком, который будет их понимать и поддерживать. Сначала может показаться, что это обычная дружба. Однако в какой-то момент Девы поймут, что рядом с ними человек, с которым хочется провести вместе остаток своей жизни. Этому знаку нужно быть очень бдительному, ведь судьбоносная встреча не за горами.

Судьбоносное знакомство во время путешествия

В первой половине 2023 года представителю водной стихии придется немного поскучать от одиночества. Однако звезды советуют Рыбам не впадать в депрессию, а заняться своим внешним видом и саморазвитием. Грусть этого знака уже через полгода развеется, ведь есть высокий шанс встретить своего идеального партнера. Не исключено, что Рыбы встретят свою любовь во время поездки за границу. Также есть высокая вероятность познакомиться с человеком другой национальности.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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