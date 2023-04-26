Чем заменить томатную пасту: кетчуп - вовсе не вариант

Главред расскажет, что делать, если закончилась томатная паста и можно ли использовать кетчуп вместо томатной пасты в борщ.

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Чем заменить томатную пасту / коллаж фото instagram urozhainyi_ogorod/simpson_wine

Томатная паста - практически незаменимый ингредиент. К сожалению, заканчивается он иногда совсем невовремя. Что делать, если продукта нет, а готовить нужно и можно ли использовать кетчуп вместо томатной пасты в борщ - читайте далее.

Можно ли использовать вместо томатной пасты кетчуп - ответ на частый вопрос

Необходимо знать - между кетчупом и томатной пастой есть принципиальная разница. Несмотря на то, что готовятся эти продукты и одного овоща - помидора, они всё же совершенно разные. Кетчуп - это соус, который содержит в себе несколько компонентов, томатная паста - сама по себе один компонент (ингредиент), который становится основой множества блюд, также соусов. Именно по этой причине заменить томатную пасту кетчупом не совсем корректно.

Однако в том случае, если готовить вам необходимо уже сейчас, а в арсенале есть только кетчуп - используйте его. Для того, чтобы из этого что-то получилось, необходимо протушить кетчуп на сковороде вместе с обычными помидорами, пока не выйдет жидкость.

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Можно ли заменить томатную пасту помидорами - качество идем

В том случае, если паста из томатов закончилась, ее можно заменить свежими помидорами. Именно они являются одной из лучших альтернатив, потому как не имеют никакой дополнительной обработки. Однако для того, чтобы заменить помидорами томатную пасту, необходимо тушить их на сковороде до тех пор, пока вся жидкость не загустеет и не превратится в нежную относительно концентрированную текстуру.

Чем заменить томатную пасту - лучшие способы

Далее разберем, чем можно в крайнем случае заменить томатную пасту. В момент, когда вы узнаете о том, что томатная паста закончилась - ищите дома следующие ингредиенты: томатный соус, томатное пюре, измельченные помидоры, также красное вино с кукурузным крахмалом. Помимо прочего - выше мы уже описали как использовать свежие помидоры.

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