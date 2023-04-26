УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Чем заменить томатную пасту: кетчуп - вовсе не вариант

Елизавета Бельмас
26 апреля 2023, 14:11 обновлено 26 апреля, 14:40
72
Главред расскажет, что делать, если закончилась томатная паста и можно ли использовать кетчуп вместо томатной пасты в борщ.
Чем заменить томатную пасту
Чем заменить томатную пасту / коллаж фото instagram urozhainyi_ogorod/simpson_wine

Томатная паста - практически незаменимый ингредиент. К сожалению, заканчивается он иногда совсем невовремя. Что делать, если продукта нет, а готовить нужно и можно ли использовать кетчуп вместо томатной пасты в борщ - читайте далее.

Можно ли использовать вместо томатной пасты кетчуп - ответ на частый вопрос

Необходимо знать - между кетчупом и томатной пастой есть принципиальная разница. Несмотря на то, что готовятся эти продукты и одного овоща - помидора, они всё же совершенно разные. Кетчуп - это соус, который содержит в себе несколько компонентов, томатная паста - сама по себе один компонент (ингредиент), который становится основой множества блюд, также соусов. Именно по этой причине заменить томатную пасту кетчупом не совсем корректно.

Однако в том случае, если готовить вам необходимо уже сейчас, а в арсенале есть только кетчуп - используйте его. Для того, чтобы из этого что-то получилось, необходимо протушить кетчуп на сковороде вместе с обычными помидорами, пока не выйдет жидкость.

видео дня

Можно ли заменить томатную пасту помидорами - качество идем

В том случае, если паста из томатов закончилась, ее можно заменить свежими помидорами. Именно они являются одной из лучших альтернатив, потому как не имеют никакой дополнительной обработки. Однако для того, чтобы заменить помидорами томатную пасту, необходимо тушить их на сковороде до тех пор, пока вся жидкость не загустеет и не превратится в нежную относительно концентрированную текстуру.

Чем заменить томатную пасту - лучшие способы

Далее разберем, чем можно в крайнем случае заменить томатную пасту. В момент, когда вы узнаете о том, что томатная паста закончилась - ищите дома следующие ингредиенты: томатный соус, томатное пюре, измельченные помидоры, также красное вино с кукурузным крахмалом. Помимо прочего - выше мы уже описали как использовать свежие помидоры.

Также вам может быть интересно:

томаты кетчуп интересные новости
Реклама

Главное за день

Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским: все подробности

Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским: все подробности

15:07 Украина
Выйти к Азовскому морю и разбомбить Крымский мост: Андрусив назвал "рецепт" освобождения полуострова

Выйти к Азовскому морю и разбомбить Крымский мост: Андрусив назвал "рецепт" освобождения полуострова

14:35 Украина
РФ отдаст Крым даже без боевых действий, Украине будет труднее вернуть Донбасс – Андрусив

РФ отдаст Крым даже без боевых действий, Украине будет труднее вернуть Донбасс – Андрусив

14:12 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:07

Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским: все подробности

15:04

"Это все ерунда": Оля Полякова пожалела, что раскрыла публике свой реальный возрастВидео

15:01

Эпатажная Линдси Лохан впервые показала беременный животик

14:54

"Поворознюк выстрелил из пистолета мне в грудь", - фермер с Кировоградшины рассказал о покушении на убийство

14:35

Выйти к Азовскому морю и разбомбить Крымский мост: Андрусив назвал "рецепт" освобождения полуостроваВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

14:13

Шоумен Цекало набросился на девушку в США

14:12

РФ отдаст Крым даже без боевых действий, Украине будет труднее вернуть Донбасс – АндрусивВидео

14:11

Чем заменить томатную пасту: кетчуп - вовсе не вариант

13:59

Будет крематорий: стало известно, кто купил дом ПугачевойВидео

Реклама
13:44

В оккупированном Севастополе прогремел взрыв: что известно

13:20

Комаров покажет один день из жизни Президента Зеленского в спецпроекте "Год. За кадром" на 1+1

13:13

Дочь Пугачевой навсегда решила покинуть РоссиюВидео

13:11

"К счастью, мы успели": Ургант рассказал о звонке ПугачевойВидео

13:10

Головоломка для самых внимательных: нужно найти безрогого оленя за 15 секунд

13:05

Во время боя с оккупантами на Донбассе отец накрыл собой раненого сына-защитника и погиб

12:55

"Там полный ужас. Людей расселяют по школам": в России масштабный пожар уничтожает селаВидео

12:54

"Улыбка с его лица сошла": Кошевой рассказал, как изменился ЗеленскийВидео

12:42

К чему горят уши: народные приметы по дням недели и времени суток

12:32

Гороскоп на завтра 27 апреля 2023: Овнам – романтика, Скорпионам – много работы

12:31

Армия Украины потопит Черноморский флот, войска РФ посыплются до возвращения Крыма - АндрусивЭксклюзив

Реклама
12:25

Нам дают вооружение, но ровно столько, чтобы мы выстояли - ЗолотаревВидео

12:15

Фортуна определила своих любимцев: какие знаки зодиака ждет молниеносный приток везения в маеВидео

11:57

Самая пожилая мама Украины била и оскорбляла дочь: у Подвербной забрали 12-летнюю Анну-МариюВидео

11:55

МИД Чехии остро ответило России: "Лавров – клоун, руководство РФ предстанет перед трибуналом"Видео

11:45

Дочь Брюса Уиллиса родила ему первую внучку и показала фото ребенкаВидео

11:26

Улов обеспечен: как попасть на бешеный клев карася и щуки веснойВидео

11:22

Любовная нумерология: как по дате рождения узнать сколько будет браков

10:59

ВСУ "демилитаризовали" депутата из Хакасии, который воевал в составе ЧВК "Вагнер"

10:56

Как дата рождения влияет на судьбу и характер: секреты нумерологии

10:53

Украинские пограничники придумали новый способ подшучивать над белорусскими коллегамиВидео

10:49

В Украине с 1 мая появятся новые выплаты за жизнь и здоровье: кто сможет получить до 1 млн грнВидео

10:22

У Путина заговорили о прекращении войны в Украине: эксперт назвал причину

09:55

"Сначала уничтожим Крымский мост и Черноморский флот": ВСУ могут освободить Крым летом – МаломужВидео

09:49

Гороскоп на сегодня 26 апреля 2023: Рыбам - долгожданный успех, Ракам – финансовый вопросВидео

09:44

Сколько придется откладывать с зарплаты для накопительной пенсии: Жолнович назвала цифрыВидео

09:20

Держитесь подальше от военных объектов: в ГУР не советуют русским идти на военный парад 9 мая

09:12

Головоломка, которую разгадают лишь 2% людей: нужно найти правильно написанное слово за 18 секунд

08:56

Украинцам усилят налоги: какая категория под это попадетВидео

08:55

Трамп - самый удобный оппонент для Байденамнение

08:50

"Он был для меня всем": собака-герой умерла, спасая жизнь хозяина

Реклама
08:10

36,6 грн за доллар может показаться сказкой: эксперты рассказали, когда подорожает валютаВидео

08:09

В боях с оккупантами на Донбассе погиб защитник из Ровненской области

07:43

"Люди будут убивать друг друга в Москве": в Сеть попал разговор близкого к Путину миллиардераВидео

07:42

Гороскоп на май 2023 года для Овнов: месяц принесет огромный финансовый успехВидео

07:29

У оккупантов паника из-за наступления ВСУ, жены офицеров начали распродавать имущество - экспертВидео

06:46

В Вашингтоне представили проект резолюции о победе Украины в войне с РФ

06:19

"Абстрактный пацифизм" и людоедская идеология: кто кого?мнение

04:30

"Ищем их слабые места": жесты доброй воли РФ будут зависеть от оккупантов в окопах – ДикийВидео

03:40

Можно ли есть сырое сало: неожиданный ответ просто "убьет наповал"

03:20

Хит сезона: 3 дешевых ингредиента, и весенняя закуска станет вкуснейшей бомбой - идеальный рецептВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Погода веснаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения дочериС днем рождения сынаС днем рождения женщине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять