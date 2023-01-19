Чем заменить соду в блинчиках: 6 лайфхаков для пышного лакомства, которое тает во рту

Пористые и эластичные блины, которые "выдержат" любую начинку, можно приготовить и без соды.

Чем заменить соду в блинах / pixabay.com, ua.depositphotos.com

При приготовлении ажурных блинов с начинкой или без чаще всего добавляют соду – она отвечает в тесте за пышность и те самые "дырочки". Тем не менее, вкус соды в блинном тесте нравится далеко не каждому.

На вопрос "Можно ли заменить соду в блинах?" Главред отвечает четко и категорично – да! При этом лакомство не потеряет свою пористую текстуру, а также приобретет новые оттенки вкуса. Дух кулинарного экспериментаторства поощряет поиск альтернативных ингредиентов.

Если не добавить соду в блины, это вовсе не означает, что блюдо будет безнадежно испорченным. Заменить соду в блинах можно следующими ингредиентами:

1. Разрыхлитель (пекарский порошок)

В его состав уже входит определенное количество соды и необходимая для ее погашения лимонная кислота. Разрыхлитель будет отличной альтернативой для блинного теста, если в рецепте не указано использование меда. В таком случае сода и только сода. Пекарский порошок следует использовать согласно инструкции, указанной на упаковке. Также можно воспользоваться пропорцией: 2 чайные ложки разрыхлителя вместо одной – соды.

2. Дрожжи

Добавлять этот ингредиент стоит с осторожностью – готовый блин получится пышным, но будет иметь характерный для дрожжевой выпечки привкус. Не стоит также забывать, что тесту, в состав которого входят дрожжи, необходимо время, чтобы дойти в теплом месте без сквозняков.

Чем заменить соду в блинах / pixabay.com

3. Алкоголь

Роль соды в приготовлении блинов также может исполнить алкоголь. Опытные хозяйки отдают предпочтение крепким напиткам – водке, рому или коньяку. Однако для теста подойдет и пиво, если нет иных альтернатив. Для выпечки больше подходит светлый фильтрованный напиток. Впрочем, свою пышность и неповторимую вкусовую нотку блинчикам придадут и различного рода ликеры, если вы планируете приготовление сладких блинов.

4. Кефир или минеральная вода

Пористой текстуры в блинах также можно добиться при помощи кефира. Жирность не имеет значения, а вот температура в тесте для блинов играет важную роль – лучше всего добавлять кефир комнатной температуры или слегка подогретый. Заменит соду и минеральная вода. В таком случае стоит в тесто для блинов добавлять сильногазированную воду.

Чем заменить соду в блинах / pixabay.com

5. Сливочное масло или маргарин

Пышные блины с мягкой, нежно текстурой можно приготовить, если заменить соду в тесте сливочным маслом или маргарином. Как и в случае с кефиром – здесь важна температура. Масло из холодильника, или расплывчатая масса не подходят. Оно должно быть мягким, кремообразным, чтобы его можно был легко взбить венчиком.

6. Крахмал

Картофельный или кукурузный крахмал в блинном тесте делает готовый блинчик более эластичным, и добавляет его структуре нежности. К тому же считается, что блины на крахмале получаются более тонкими и меньше рвутся. При использовании этого ингредиента важно помнить: тесто нужно тщательно перемешивать перед каждой новой порцией - крахмал быстро оседает.

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