Чем заменить сахар в выпечке: и без него можно вкусно приготовить десерты и блины

Сегодня мы расскажем можно ли в тесто для блинов добавить мед вместо сахара и чем можно заменить этот ингредиент в других лакомствах.

Чем заменить сахар в выпечке / Фото pixabay.com

Тяжело встретить человека, который не любит сладкое. Большинству из нас приятно позавтракать сладким блинчиком или другим десертом с чаем. Однако нередко случаются ситуации, когда вы уже возле плиты, а сахара вдруг не оказалось. Именно для таких случаев мы расскажем, чем подсластить десерт, если нет сахара или нужно его заменить.

Чем заменить сахар в выпечке - универсальные способы для сладкоежек

Для замены сахара в выпечке есть много идей. Мы расскажем о самых удачных.

Сироп земляной груши (топинамбура) - такой заменитель чаще всего используют в выпечке из творога. Сироп содержит инулин и пектины, которые не только подходят тем, кто страдает от диабета, но еще и полезны для всех.

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Финики и паста из них - такую сладость используют для бисквитного теста. Также с ней удачно можно приготовить кексы или конфеты. А вот пасту из фиников придется сделать самостоятельно.

Банановое пюре - если вдруг вам необходимо приготовить бисквит не только без сахара, но еще и без яиц - банановое пюре отличный заменитель, да еще и полезный.

Стевия - экстракт стевии нередко используют для замены сахара не только в выпечке. С ним необходимо быть очень осторожным, ведь эстракт стевии намного слаще, чем привычный сахар.

Чем заменить сахар в десертах - простые и вечные способы

Есть сахарозаменители, которые можно использовать для приготовления десертов без выпечки. Нередко они не только добавят необходимую сладость, но и сделают вкус десерта более интересным.

Кокосовый сахар - не пугайтесь, это сахар, но он обладает очень низким гликемическим индексом и калорийностью. Особенно подходит для добавления в чай и кофейные напитки.

Кленовый сироп - сироп этого растения обладает сладостью из-за декстроза (природного сахара). Его можно добавлять в каши, вафли, мороженое или сладкие напитки.

Фруктовые соки - например, для приготовления желе именно сок станет чудесным заменителем сахара. Глюкоза, содержащаяся в соке даст сладость.

Однако чаще всего отсутствие сахара может застать врасплох во время приготовления блинов. Как можно спасти ситуацию в таком случае - читайте далее.

Можно ли в тесто для блинов добавить мед вместо сахара - подбираем сахарозаменитель

Самым простым сахарозаменителем в приготовлении блинов действительно является мед. Использовать его можно двумя способами - во время приготовления и во время подачи.

Если вы хотите просто подать блины с медом, готовьте их без сахара, а подавайте с медом.

Если же вам необходимо, чтобы само тесто было сладким, проделайте следующие действия - начните приготовление с перетерания яиц с медом, а уж потом добавляйте остальные ингредиенты для вашего блинного теста.

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