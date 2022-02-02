Чем заменить разрыхлитель в тесте: 3 способа, которые спасут вашу выпечку

Чем заменить разрыхлитель в тесте / pixabay

Воздушной и пышной выпечку без разрыхлителя сделать почти невозможно. Именно этот ингредиент придает кексам, пирогам и блинам привлекательный вид и вкус, но без него можно обойтись.

Чем заменить разрыхлитель в тесте для выпечки

Многие хозяйки знают, что сода считается самым доступным и простым разрыхлителем, однако сама по себе она не разрыхляет тесто, поэтому ее используют в сочетании с различными кислотами.

Читайте такжеЭксперты назвали виды выпечки, которые не навредят фигуреВ кулинарных книгах написано, что разрыхлитель теста можно заменить содой, но эффект будет больше, если при этом сода будет смешана с уксусом, лимонным или фруктовым соком. В роли кислоты могу выступить и другие продукты — йогурт, сметана, пахта, сиропы, мед, какао и тростниковый сахар.

Чем заменить разрыхлитель в бисквитном, сдобном, заварном и песочном тесте

Как правило, соду добавляют к сухим ингредиентам, а уксус - к жидким. Либо же соду, гашеную уксусом сразу кладут в тесто, но учтите, что неразложившаяся сода придает выпечке неприятный вкус и оттенок.

Чтобы придать тесту пышность, также используют алкоголь и газированную воду.

Коньяк и ром отлично справляются с разрыхлением бездрожжевого песочного теста, а для сдобного, пресного, заварного и любого другого теста, которое готовится на воде, подойдет газировка.



