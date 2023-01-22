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Чем заменить пятновыводитель: 3 простых способа, которые от пятен и следа не оставят

22 января 2023, 07:05
Средство для выведения пятен можно легко заменить несколькими "аналогами", которые точно есть на каждой кухне или в ванной.
Стирка, стирать, стиральная машина
Есть несколько способов, как заменить пятновыводитель/ ua.depositphotos.com

Много загрязнений на одежде не получится вывести, просто постирав вещь в стиральной машине. Если нужно вывести сложные пятна, придется применять "тяжелую артиллерию" – пятновыводители, которые следует наносить на загрязненный участок и оставлять там на некоторое время перед тем, как начать стирку. Некоторые из них можно добавлять к порошку непосредственно во время стирки.

Конечно, если вы ищете способ, как избавиться от сложных пятен, можно не ломать себе голову и просто купить в магазине специальное средство. Но если вы хотите обойтись без магазинной химии и избавиться от пятен народными способами, можно просто воспользоваться одним из нескольких подручных средств. Во многих случаях они справляются с задачей не хуже "химии из магазина".

Итак, чем можно заменить пятновыводитель? Попробуйте воспользоваться одной из трех альтернатив.

Сок лимона

Если пятна не очень стойкие, для их выведения можно воспользоваться соком лимона. В таком случае сок цитрусового просто нужно залить в отсек для моющего средства вместе со стиральным порошком. Это поможет усилить действие порошка. Кроме этого, вещи будут иметь приятный аромат лимона.

Хозяйственное мыло

Нужно намочить мыло водой и натереть им пятно таким образом, чтобы на нем образовался плотный мыльный слой. Далее нужно оставить вещь на 15 минут, после чего постирать или в стиральной машине или вручную.

Мел

Мел является еще одним средством от загрязнений на одежде. Он способен хорошо помочь, если речь идет о жирных пятнах. Нужно обработать пятно мелом, а затем постирать вещь полностью.

Но этот способ подойдет только в случае, если жирное пятно свежее. С запущенными пятнами мел уже не справится.

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