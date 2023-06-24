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Чем заменить кондиционер летом: важные советы для невыносимо жарких дней

Елизавета Бельмас
24 июня 2023, 19:44 обновлено 24 июня, 20:05
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Главред расскажет, как спастись от жары в квартире без кондиционера.

Лето уже наступило и в квартиры пришла жара. Мы расскажем, что охлаждает воздух, кроме кондиционера и как можно облегчить себе жаркие дни.

Как сделать так чтобы в комнате было прохладно
Как сделать так чтобы в комнате было прохладно / коллаж: Главред, фото: pexels

Как сделать так чтобы в комнате было прохладно - главные советы

У тех, кто не имеет кондиционера, в теплое время года возникает одна мысль - чем заменить кондиционер. Для того, чтобы в комнате стало более прохладно, стоит следовать некоторым правилам.

Для начала - привыкните к тому, что шторы и жалюзи особенно в солнечных комнатах придется держать закрытыми. Это не позволит солнцу нагревать поверхности внутри квартиры. Также стоит держать открытыми все межкомнатные двери в квартире, чтобы воздух спокойно циркулировал, в добавок к этому можно использовать вытяжку в ванной и кухне.

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Также можно использовать увлажнитель воздуха и наклеить на окна специальную защитную пленку от солнца.

Как спастись от жары в квартире без кондиционера - советы для самочувствия

Несмотря на то, что летом не хочется пить горячего и кажется, что лучший вариант - это холодные напитки, такое утверждение является ошибочным. Теплые напитки и теплый душ помогут вашему организму охлаждаться лучше. Также не стоит забывать о необходимости натуральных тканей. Они способны сделать жизнь в жаркие дни гораздо более легкой. Также стоит постараться употреблять меньше еды днем, тем более - тяжелой.

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