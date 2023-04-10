Чем вы привлекаете людей: простой тест за секунду расскажет о скрытых достоинствах

Цвет помады расскажет, чем вы привлекаете людей с первого взгляда.

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Тест по губной помаде - чем вы привлекательны для людей / ua.depositphotos.com

Существует множество разных оттенков помады, но у каждой женщины всегда есть один фаворит. Цвет любимой помады поможет многое узнать о ее хозяйке. Простой тест по картинке расскажет, какая вы личность и в чем ваши скрытые достоинства.

Взгляните на рисунок и выберите оттенок помады, который вам нравится больше всего.

Тест по губной помаде / Фото e-w-e.one

Оттенок №1

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Возможно, вы не знаете об этом, но люди ценят ваш энтузиазм и рвение в достижении целей. Вы быстро отличаете провальные проекты от прибыльных, строите свою жизнь самостоятельно и знаете, как добиваться результатов. В числе ваших достоинств амбициозность и настойчивость, которые вызывают искреннее восхищение у людей вокруг вас.

Оттенок №2

Вы гордитесь своими волосами и уделяете внимание прическе. И это не остается незамеченным.

Вам стоит рискнуть и сделать смелую стрижку или кардинальное окрашивание волос. Так вы будете выглядеть потрясающе без особых усилий.

Оттенок №3

Вы очень коммуникабельный, дружелюбный и открытый человек, готовый всегда оказать помощь и поддержку. У вас очень доброе сердце. Вы светитесь изнутри благодаря этой энергии. Эти качества очень ценят люди. Вы открыты и правдивы, но не дадите никому себя задеть.

Оттенок №4

Вы цените свободу и не любите ограничений и условностей. Вы легко отпускаете прошлое и наслаждаетесь настоящим. Вы относитесь ко всему легко и вызываете симпатию у людей. Даже в минуты уныния и депрессии вы крепко стоите на ногах и не позволяете проблемам сломить вас.

Оттенок №5

Губы – самая привлекательная часть вашего тела и приковывают к себе внимание. Даже если вы их недооцениваете, поверьте, окружающие редко их не замечают. Подчеркивайте их, чтобы быть притягательной для окружающих.

Оттенок №6

Вы - настоящая икона стиля, поскольку в вас живет чувство прекрасного. Вы наряжаетесь так, как вам нравится, и умеете сочетать вещи, привлекая восхищение окружающих. Даже простые узоры и цвета на вас выглядят потрясающе, потому что вы знаете, как добавить своему образу особый шарм.

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