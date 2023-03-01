Чем вреден эспрессо: удивительные побочные эффекты

Кофе имеет множество преимуществ, но также и побочных эффектов.

Кофе / pixabay.com

Нет недостатка в научных данных о пользе употребления кофе, особенно кофе "в итальянском стиле", также известного как эспрессо. Фактически, исследование, опубликованное в The Journal of Nutrition, рассматривает связь между 20 487 людьми и их ежедневным потреблением эспрессо.

Ни у одного из участников не было сердечно-сосудистых заболеваний или рака в начале эксперимента, и каждый выпивал около 30 миллилитров или более эспрессо — что примерно соответствует размеру одной порции — каждый день на протяжении более восьми лет.

Для любителей эспрессо это отличная новость, но важно помнить одну вещь, — говорит Лиза Р. Янг, доктор философии, — не переусердствовать. В то время как эспрессо изредка имеет много положительных сторон, есть некоторые негативные побочные эффекты от употребления слишком большого количества эспрессо.

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"Очень легко выпить слишком много эспрессо, тем более, что это такие крошечные чашки", — говорит Янг. Итак, мы решили рассмотреть, как понять, что нельзя пить кофе, а также, в каком случае нельзя пить кофе.

Кофе может нарушить ваш сон

Слишком много кофеина, которым наполнен эспрессо, может заставлять вас ложиться спать позже, чем вам хотелось бы, или способствовать беспокойному сну. Янг рекомендует отказаться от кофеина к полудню. Некоторые люди могут пить до полудня".

Кофе может вызвать у вас беспокойство

Еще одним побочным эффектом кофеина, высвобождающего адреналин в организме, является тревога. Кофеин повышает вашу бдительность, блокируя действие аденозина, химического вещества мозга, вызывающего чувство усталости. Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам (DSM-5), опубликованное Американской психиатрической ассоциацией, признает вызванное кофеином тревожное расстройство состоянием, при котором кофеин мешает повседневной жизни.

Это может увеличить частоту сердечных сокращений

Слишком много кофеина может заставить ваше сердце биться быстрее или даже изменить его ритм. Это называется мерцательной аритмией, о которой сообщалось у молодых людей, употреблявших энергетические напитки, содержащие чрезвычайно высокие дозы кофеина.

Туалет

Эспрессо может вызвать у вас чувство обезвоживания, поскольку напитки с кофеином обладают мягким мочегонным эффектом, а это означает, что они могут вызывать частые позывы к мочеиспусканию. Диуретики — это вещества, которые заставляют ваше тело вырабатывать больше мочи, чем обычно, что не обязательно вредно, но о них стоит помнить перед длительной поездкой на автомобиле.

Эспрессо может вызвать проблемы с пищеварением

Эспрессо (и кофе) обладают хорошо известным слабительным эффектом, который объясняется высвобождением гастрина, гормона, который вырабатывает желудок и ускоряет работу толстой кишки. Однако, если вы переусердствуете с ежедневным напитком, это может привести к жидкому калу или даже диарее у некоторых людей.

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