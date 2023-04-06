Чем украсить пасху в домашних условиях: 3 простых и необычных способа

Совсем скоро христиане отметят Пасху. Хозяйки уже обдумывают свой стол, неотъемлемой частью которого будут паски и крашанки.

Чем украсить пасху в домашних условиях / коллаж фото Главред

Украшение пасхальных куличей одна из самых приятных частей подготовки к празднику. Здесь есть целое поле для креативности и новых идей. Сегодня расскажем несколько идей, как можно украсить паску.

Чем украсить пасху в домашних условиях - 1 способ

Конечно, чаще всего принято украшать паску белковой глазурью и разноцветной присыпкой. Однако из этого набора можно использовать только глазурь, а вот вместо присыпки использовать натуральные цукаты, орехи или даже мармелад. Также для красоты можно поместить на паску дольку сушеного апельсина или лимона. Помимо прочего на украшение куличей также можно взять кусочки сухоруктов или свежих фруктов, если планируется быстро употребление продукта.

Как украсить кулич шоколадом - 2 способ

Помимо популярной белковой глазури, паски порой украшают и растопленным шоколадом. Он может быть и белым, и молочным, и черным. Однако на этом польза шоколада в украшении пасок не заканчивается. Шоколад можно натереть сверху, можно вставить его кусочки в верхушку. Те, кто любит паски с шоколадной начинкой также украшают их сверху кусочками популярных батончиков в ансамбле с печеньем или орехами.

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Украшение куличей цветами - 3 способ

Мы живем в современной мире, где количество идей стремительно растет. Сейчас паску можно украшать не только цветами из безе или сахара. Можно также использовать сушеные маленькие розочки, они в паре с белой глазурью смотрятся нежно и воздушно. Также паски делают с колосками пшеницы, чтобы напомнить о давних традициях и использовать народный стиль. И, конечно, живые цветы - никто не может запретить создать вам свое произведение кулинарного искусства.

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