Чем удобрить землю весной если нет навоза: достойные альтернативы для вашего огорода

Совсем скоро многие украинцы приступят к работам по огороду и саду. Как известно - землю стоит удобрять. В этом вопросе сегодня и разберемся.

Чем удобрить землю весной если нет навоза / коллаж фото pexels.com

Удобрять землю можно совершенно разными способами, более того - каждому растению подходит свой вид удобрения. Есть три способа подкормить землю - органические, минеральные и комплексные. Одним из самых распространенных органических удобрений является навоз, однако что делать, если его нет - разбирался Главред.

Что удобряют навозом весной - универсальность подкормки

Весной для увеличения плодородности почвы используют в качестве удобрения навоз. Перегной позитивно сказывается на росте растений. Как правило, таким образом удобряют плодовые деревья и кусты, салаты, огурцы, кабачки, также морковь, картофель и буряк.

Чем лучше удобрить землю весной - виды удобрений

Как мы уже написали выше - существует три способа удобрений. Конечно, многие считают, что именно органическое удобрение лучше всего, а именно: перегной, торф, помет птиц, компост или зола. В список минеральных входят такие вещества как: Азот, Фосфор, Калий. С ними нужно быть очень осторожным, ведь они могут навредить растениям при неправильном использовании. Также многие пользуются комплексными удобрениями - они продаются в специализированных магазинах и предназначены для растений распределенных по группам.

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Чем удобрить землю весной если нет навоза - достойная замена лучшему удобрению

Если в вашем арсенале не оказалось навоза, есть два альтернативы других видов удобрения, которые не уступают по результату воздействия на растения.

Из органических удобрений достойным заменителем может стать куриный помет. Его можно внести в таком же высушенном виде.

Также можно использовать золу - она содержит и фосфор, и калий и другие элементы, благотворно влияющие на растения.

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