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Чем удобрить петунию: пышное цветение никого не оставит равнодушным

Елизавета Бельмас
3 июня 2023, 15:40 обновлено 3 июня, 15:54
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Лето - период цветения петунии. Главред расскажет, как сделать так, чтобы петуния была пышной.
Чем удобрить петунию
Чем удобрить петунию / коллаж: Главред, фото: instagram igor__sadovnik/

Наиболее популярным и распространенным цветком является петуния. Непривередливое растение, которое радует красотой и в кашпо, и на грядках, и на балконах.

Петуния хороша тем, что правильных уход за ней может подарить взамен цветение до поздней холодной осени. Однако нужно знать, чем удобрить петунию, поскольку ей подходят не все удобрения.

Как сделать так чтобы петуния была пышной - универсальные правила

Для начала необходимо запомнить, что петунию ни в коем случае нельзя удобрять гноем. Такое удобрение может привести к грибковым заболеваниям.

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Также на пышность цветения может повлиять качество почвы, а именно ей необходима суглинистая или же супесчаная плодородная почва. В такой грунт можно добавить перегной или компост.

Во время выбора участка для петунии лучше отдать предпочтению свободному, открытому месту с большим количеством солнца.

Чем подкормить петунию для быстрого роста - лучшее удобрение

Специалисты по сад утверждают, что лучшее удобрение для петунии - это монофосфат калия. Далее расскажем, как правильно подкормить цветок этим удобрением.

Для начала приготовьте большую емкость, в которую поместится 10 литров воды. Затем в эту же емкость необходимо добавить монофосфат калия в количестве 10 грамм. Важно так перемешать удобрение, чтобы монофосфат полностью растворился в воде.

После того, как удобрение будет готово - можно приступать к поливу, главное - вносить подкормку прям под корень. Нельзя, чтобы смесь попадала на листья или цветоносы.

Чем подкормить петунию народными средствами - универсальный способ

Также петунию можно удобрять народным простым средством. Достаточно взять 1 литр сухой древесной золы и залить её десятью литрами горячей воды. Такой раствор должен настояться сутки, после чего его необходимо процедить и полить растение.

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