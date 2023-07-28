Чем удобрить клубнику после сбора ягод: простые советы для каждого дачника

Если вы не знаете, чем обработать клубнику после сбора урожая, можете после консультации со специалистами использовать инсектициды и фунгициды.

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Подкормка клубники после сбора урожая включает три простые схемы / instagram.com/i_am_natia

Многие дачники хорошо знают, что подкормка клубники после сбора урожая такое же ответственное занятие, как и внесение удобрений весной. Чем обработать клубнику после сбора урожая от болезней и вредителей становится актуальным вопросом, поскольку завершение плодоношения не означает окончания уходов за кустами клубники. Их нужно хорошо подготовить к уже новому сезону – провести обрезку и мероприятия по удобрению. Все это надо сделать, чтобы получить добротный урожай в следующем сезоне.

Когда надо обрезать клубнику после сбора урожая

В середине лета, после плодоношения и сбора урожая, следует сделать обрезку клубничных кустов.

Существует много споров относительно того, нужно обрезать листья или нет. Мы считаем, что нужно, ведь таким образом растение омолаживается, а вместе со старыми листьями уничтожаются болезни и вредители. Если листья не обрезать, то спустя пару недель они начнут краснеть, покрываться пятнами и не смогут питать растения полезными веществами.

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Листья отрастут уже за несколько недель и для размножения усиками лучшим временем считается середина августа. Посадочный материал потом вырастет, а через годы у вас будут красивые и мощные кусты клубники.

Рекомендуют обрезать листья в середине лета. Обычно это через 3-4 недели после того, как был собран урожай. В ясный день кусты обрезаются острыми ножницами или секатором. Следует удалять нижние листовые пластинки, и оставлять "пеньки" с высотой 10-15 сантиметров.

После обрезки клубнику надо обработать теплой водой с добавлением марганцовки. Бледно-розовый раствор распыляют по всему растению. Далее по сырым кустикам рекомендуют распылить мелко просеянную древесную золу, которую можно заменить толченым древесным углем.

Для обработки клубники после сбора ягод проводятся различные мероприятия, которые включают в себя использование инсектицидов и фунгицидов.

Подкормка клубники после плодоношения и обрезки листьев

В обязательном порядке после сбора урожая клубника подкармливается азотом и калием. Именно в это время закладываются цветочные почки будущего урожая, идет активный рост усов. Наращивание семенного материала требует множества питательных веществ, поэтому кустам нужно удобрение.

Существует три варианта удобрения клубники после плодоношения.

Подкормка с аммиаком и золой

Клубнику поливают нашатырным спиртом с золой. Берется 2 столовые ложки аммиака, 1 стакан золы и 10 литров воды.

Перед тем, как подкормить куст, грядка с клубникой обильно поливается водой. Золу нередко заменяют гуматом калия.

Подкормка клубники йодом и борной кислотой

Для этого берется половина чайной ложки йода, чайная ложка борной кислоты, половина литра молочной сыворотки, стакан золы и 10 литров воды.

Удобрение клубники дрожжами

Нужно взять 3 литра теплой воды, 3 столовые ложки сахара и 1 пачку сухих дрожжей (10-12 г).

Все хорошо перемешиваем и оставляем на несколько часов. После того, как сделали обильный полив, аккуратно подкармливаем клубнику раствором в пропорции 1 к 9 – на 1 литр дрожжевой бражки идет 9 литров воды.

Ремонтантная клубника – уход после первого урожая

Ремонтантная клубника плодоносит дважды за сезон. Когда вы собрали первый урожай в середине июня, не забывайте, что еще одно плодоношение будет уже в августе. Чтобы усилить цветение, нужно удалить листья, а под ягодные кусты вносится один из составов:

1) 25 грамм суперфосфата и 30 г сернокислого калия на 1 квадратный метр

2) Смесь навоза с водок в пропорции 1 к 10. Перед внесением раствора почва должна быть увлажнена. Потом на 1 квадратный метр используется где-то 5 литров раствора.

3) После плодоношения используют и птичий помет, он разводится с водой в пропорции 1 к 20. На 1 квадратный метр вносится 5 литров раствора.