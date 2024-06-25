Чем убрать желтизну с пластика: как безопасно и быстро приготовить разные растворы дома

Есть простые бытовые способы вернуть пожелтевшему пластику первозданный вид.

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Как отбелить желтый пластик / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Желтые пятна часто появляются на пластике от продуктов питания, солнечного света или химических реакций. Но открытым остается вопрос: как восстановить желтый пластик? Есть много способов борьбы с этими пятнами, например, замачивание пластика в отбеливателе, медицинском спирте или перекиси водорода.

Как избавиться от желтых пятен на пластике?

Если вы предпочитаете потереть пятно, а не замачивать его, попробуйте удалить желтое пятно с помощью лимонного сока, соли или пасты из пищевой соды.

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Залейте пятна медицинским спиртом, чтобы они растворились. Если желтые пятна находятся в пластиковом контейнере, можно налить в него медицинский спирт и оставить на несколько минут. Если кусок пластика не удерживает жидкость, налейте медицинский спирт в другую емкость и поместите внутрь кусок пластика.

После того, как вылили медицинский спирт, промойте кусок пластика водой с мылом. Если у вас нет медицинского спирта, вы можете таким же образом использовать дезинфицирующее средство для рук.

Растворите таблетки для протезов в горячей воде, чтобы отбелить пластик. Купите таблетки для зубных протезов в аптеке или большом магазине и растворите 2 таблетки в горячей воде. Вылейте смесь на испачканный пластик и оставьте, пока пятна не исчезнут. Промойте пластик водой с мылом.

Если вы боитесь использовать отбеливатель, используйте белый уксус. Белый уксус творит чудеса с пластиком так же, как отбеливатель, но при этом он не так вреден.

Смешайте 1 часть белого уксуса с 1 частью воды, прежде чем выливать смесь на пластик. Оставьте пластик на пару часов в белом уксусе, а затем промойте его водой с мылом.

Если вы пытаетесь удалить пятна с куска пластика, который не удерживает жидкость, налейте смесь белого уксуса в контейнер, а затем поместите внутрь кусок пластика. Запах уксуса исчезнет, ​​как только пластик будет вымыт и высохнет.

Покройте пластик перекисью водорода, чтобы исправить изменение цвета. Перекись водорода хорошо действует на пластик, который пожелтел полностью, а не только в одном месте. Наполните пластиковый пакет достаточным количеством перекиси водорода, чтобы покрыть пластик.

Поместите пластик в пакет с перекисью водорода и разложите под прямыми солнечными лучами. Подождите 3–4 часа, прежде чем смыть чистой водой.

Вы можете купить перекись водорода в аптеке или большом магазине. Если вы обрабатываете какой-либо пластиковый механизм, обязательно удалите все непластиковые части, прежде чем помещать его в перекись водорода.

При желании вы также можете использовать старую зубную щетку, чтобы стереть перекись водорода с пластика.

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