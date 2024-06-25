УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Новости

Чем убрать желтизну с пластика: как безопасно и быстро приготовить разные растворы дома

Алена Кюпели
25 июня 2024, 18:07
19
Есть простые бытовые способы вернуть пожелтевшему пластику первозданный вид.
Как отмыть пластиковые контейнеры за считанные секунды
Как отбелить желтый пластик / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Желтые пятна часто появляются на пластике от продуктов питания, солнечного света или химических реакций. Но открытым остается вопрос: как восстановить желтый пластик? Есть много способов борьбы с этими пятнами, например, замачивание пластика в отбеливателе, медицинском спирте или перекиси водорода.

Как избавиться от желтых пятен на пластике?

Если вы предпочитаете потереть пятно, а не замачивать его, попробуйте удалить желтое пятно с помощью лимонного сока, соли или пасты из пищевой соды.

видео дня

Замачивание пластика

Залейте пятна медицинским спиртом, чтобы они растворились. Если желтые пятна находятся в пластиковом контейнере, можно налить в него медицинский спирт и оставить на несколько минут. Если кусок пластика не удерживает жидкость, налейте медицинский спирт в другую емкость и поместите внутрь кусок пластика.

После того, как вылили медицинский спирт, промойте кусок пластика водой с мылом. Если у вас нет медицинского спирта, вы можете таким же образом использовать дезинфицирующее средство для рук.

Таблетки для очистки зубных протезов

Растворите таблетки для протезов в горячей воде, чтобы отбелить пластик. Купите таблетки для зубных протезов в аптеке или большом магазине и растворите 2 таблетки в горячей воде. Вылейте смесь на испачканный пластик и оставьте, пока пятна не исчезнут. Промойте пластик водой с мылом.

Как отбелить пластик с помощью уксуса?

Если вы боитесь использовать отбеливатель, используйте белый уксус. Белый уксус творит чудеса с пластиком так же, как отбеливатель, но при этом он не так вреден.

Смешайте 1 часть белого уксуса с 1 частью воды, прежде чем выливать смесь на пластик. Оставьте пластик на пару часов в белом уксусе, а затем промойте его водой с мылом.

Если вы пытаетесь удалить пятна с куска пластика, который не удерживает жидкость, налейте смесь белого уксуса в контейнер, а затем поместите внутрь кусок пластика. Запах уксуса исчезнет, ​​как только пластик будет вымыт и высохнет.

Как отбелить пластик перекисью водорода?

Покройте пластик перекисью водорода, чтобы исправить изменение цвета. Перекись водорода хорошо действует на пластик, который пожелтел полностью, а не только в одном месте. Наполните пластиковый пакет достаточным количеством перекиси водорода, чтобы покрыть пластик.

Поместите пластик в пакет с перекисью водорода и разложите под прямыми солнечными лучами. Подождите 3–4 часа, прежде чем смыть чистой водой.

Вы можете купить перекись водорода в аптеке или большом магазине. Если вы обрабатываете какой-либо пластиковый механизм, обязательно удалите все непластиковые части, прежде чем помещать его в перекись водорода.

При желании вы также можете использовать старую зубную щетку, чтобы стереть перекись водорода с пластика.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак
Реклама

Главное за день

Украине придется ждать годы: Стефанишина удивила сроками вступления в ЕС

Украине придется ждать годы: Стефанишина удивила сроками вступления в ЕС

19:28 Украина
Графики отключения света на 26 июня: в какие часы ограничений будет больше

Графики отключения света на 26 июня: в какие часы ограничений будет больше

18:39 Украина
Осадки будут в некоторых областях: где в ближайшее время будут лить грозовые дожди

Осадки будут в некоторых областях: где в ближайшее время будут лить грозовые дожди

18:09 Синоптик
Все главные новости
Реклама

Популярное

По всей РФ: 103 тысячи россиян восстали против путиниста Филиппа Киркорова 4821

По всей РФ: 103 тысячи россиян восстали против путиниста Филиппа Киркорова

Как отмыть крышку унитаза от желтых пятен - больше не появятся 3717

Как отмыть крышку унитаза от желтых пятен - больше не появятся

Пусть прекращает войну : в США жестко ответили на жалобы РФ из-за жертв в Крыму 3135

"Пусть прекращает войну": в США жестко ответили на жалобы РФ из-за жертв в Крыму

Путин поднимает ставки в войне против Украины: к чему готовится диктатор 2635

Путин поднимает ставки в войне против Украины: к чему готовится диктатор

Последние новости

19:28

Украине придется ждать годы: Стефанишина удивила сроками вступления в ЕС

19:10

Юридический цунами дня: в стане военных преступников прибыломнение

19:07

Лучше всего освежает в жару: как сделать домашний лимонад с необыкновенным вкусомВидео

18:39

Графики отключения света на 26 июня: в какие часы ограничений будет больше

18:34

Человек, который (не)контролирует все: как Путин может использовать ситуацию в Дагестане

Украина не остановится, пока не выйдет на границы 1991-го года, после 2025-го РФ ждет упадок - ЯгунУкраина не остановится, пока не выйдет на границы 1991-го года, после 2025-го РФ ждет упадок - Ягун
18:31

Настоящая кабачковая икра - правильный рецепт: просто и безумно вкусноВидео

18:24

Мурат Налчаджиоглу показал свою самую дорогую женщину в жемчугах

18:09

Осадки будут в некоторых областях: где в ближайшее время будут лить грозовые дожди

18:07

Чем убрать желтизну с пластика: как безопасно и быстро приготовить разные растворы дома

Реклама
17:59

"Хочет капитуляции Украины": у Зеленского ответили на циничные заявления Путина

17:53

В ТЦК идти не придется: военно-учетный документ с QR-кодом будут выдавать в ЦПАУ

17:49

Звезда 90-х Губин рассказал унизительную шутку про Херсон

17:45

Взрывоопасный Дагестан: Сергей Данилов - о бомбе замедленного действия внутри РФ

17:37

Пропагандист Борис Корчевников заговорил о своих похоронах - что случилось

17:35

Будет тепловой удар: при какой температуре опасно выгуливать собак

17:20

Как выбрать школу для своего ребенка? новости компании

17:13

Умер автор хита Сome my lady: рок-звезду нашли бездыханнымВидео

17:08

Неприкрытая нежность: Витвицкая похвасталась отдыхом с бойфрендом-военным

17:03

Оккупантов уничтожают массово: в ВСУ раскрыли колоссальные потери РФ возле Часового Яра

17:02

Кристина Орбакайте заговорила о внуках - детали

Реклама
16:55

Отказалась ли РФ от Сумщины после обстрелов ВСУ ее приграничья: данные ГПСУ

16:53

"Сэкономите 25% топлива": эксперт рассказал, что не нужно включать в машине

16:42

Изменение сроков обновление данных в ТЦК: в Минобороны дали окончательный ответ

16:34

Утренняя привычка, которая делает зубы желтыми: стоматолог назвал главную ошибкуВидео

16:27

Пономарев показал стильное фото покойной матери и почтил ее память

16:24

"Пока танцует под Инстасамку": как живет дочь путиниста Филиппа Киркорова за границей

16:17

Потеряете самое ценное: кого нельзя ругать 26 июня - приметы

16:10

Почему украинцам начали чаще выключать свет: в Минэнерго шокировали заявлением

16:04

Эксперты определили лучшее время суток для полива растений, чтобы не погубить их

15:59

На какую помощь имеют право переселенцы: куда обратиться и какие суммы

15:55

Не пустяк: во дворце назвали инцидент с принцессой Анной серьезным

15:53

Тищенко избирают меру пресечения: тот в суде рассказывает о "караванах" и "каштанах"

15:52

Оккупанты тянут в Крым новые ПВО: в ВМС рассказали, чем это обернется для РФ

15:45

Какая погода будет в Украине в июле 2024 года: ударит температура выше нормы

15:35

Разгромное решение: ЕСПЧ признал РФ виновной в нарушении прав человека в Крыму

15:26

Новый скандал: Настя Каменских "вляпалась" в неприятности

15:26

У Сил обороны есть успехи: боец Нацгвардии назвал направление на Харьковщине

15:11

Порошенко возглавил список политиков, которые пиарятся на войне и вредят стране, - опрос

14:59

Бывшая жена Узелкова оказалась в больнице: что случилось

14:55

Сантехник назвал продукт, который категорически нельзя смывать в раковину

Реклама
14:43

Только люди с ястребиным зрением найдут зубную щетку: на поиски есть всего 8 секунд

14:40

Можно ли удалять волосы в носу: как не доводить ситуацию до проблемыВидео

14:27

Ордера на арест Шойгу и Герасимова за преступления в Украине: громкое решение МУС

14:25

Ракеты являются красной линией: Франция может оставить Украину без необходимой помощи

13:57

Китайский гороскоп на завтра 26 июня: Свиньи - будьте осторожны, Драконам - новая работа

13:52

Обновление данных в ТЦК: в Минобороны назвали количество пригодных к мобилизации

13:44

Обычная тетка: россияне высмеяли Лорак без макияжа

13:38

"Странная ситуация": украинский ведущий разнес беглеца Олега Винника

13:26

Два "Панциря" взлетели на воздух: в НГУ назвали направление мощного удара по РФФото

13:12

Середина месяца будет худшим временем: названы главные опасности на июль 2024Видео

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки і хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять