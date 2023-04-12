Чем убрать запах в дачном туалете: "секретная" добавка творит настоящие чудеса

Что можно насыпать в уличный туалет от запаха - невероятные лайфхаки.

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Как быстро избавиться от запаха в туалете / УНИАН

Перед дачниками и жителями сельской местности рано или поздно возникает вопрос очистки выгребной ямы. Конечно, если вы не подключены к магистральному канализационному коллектору или не пользуетесь благами цивилизации – специальной септической системой.

С наступлением весенне-летнего сезона у владельцев загородных домов и дач неизменно появляется проблема - как избавиться от неприятного запаха из выгребной ямы.

Что засыпать в туалет на даче

Если у вас нет желания "заморачиваться" или пробовать неординарные подходы в борьбе с неприятным запахом из выгребных ям, можно пойти по пути наименьшего сопротивления. В любом хозяйственном магазине, киоске или на рынке можно без труда отыскать специальные средства, которые помогут справиться с проблемой.

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Специальный состав как раз и разработан для того, чтобы быстро и эффективно решить возникшую проблему. Жидкость или порошок для туалетов и выгребных ям зачастую представляет собой азотное соединение. Он прекрасно справляется с задачей по нейтрализации плохого запаха. Тут главное следить лишь за одним – чтобы срок действия состава не превысил лимитированную дату.

Как избавиться от запаха в дачном туалете с помощью соды

Сода является одним из самых популярных и доступных средств, который помогает бороться с неприятным запахом в уличном туалете. Более того, этот метод можно назвать одним из самых экономных.

Порядок действий:

возьмите половину пачки обычной пищевой соды;

залейте воду в десятилитровое ведро и всыпьте туда соду;

тщательно перемешайте и вылейте получившийся раствор в выгребную яму;

процедуру повторяйте раз в год (или раз в полгода при интенсивном использовании выгребной ямы).

Народные средства

Проверенные временем методы борьбы с неприятным запахом в уличных туалетах показывают результат уже многие годы.

Что убивает плохой запах в выгребной яме:

зола или древесные опилки (примерно необходимо высыпать по одной кружке после каждого использования уличного туалета);

свежескошенная трава прекрасно борется с неприятными запахами;

используйте ботву томатов или крапиву (следует всыпать в выгребную яму еженедельно).

Что сделать чтобы не воняло из выгребной ямы

Есть несколько проверенных препаратов, которые эффективно решают проблему. При этом перед использованием их разводят в воде или засыпают в чистом виде:

нитратные очистители;

кислоты;

аммоний.

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