Чем убрать запах в дачном туалете: "секретная" добавка творит настоящие чудеса

Перед дачниками и жителями сельской местности рано или поздно возникает вопрос очистки выгребной ямы. Конечно, если вы не подключены к магистральному канализационному коллектору или не пользуетесь благами цивилизации – специальной септической системой.
С наступлением весенне-летнего сезона у владельцев загородных домов и дач неизменно появляется проблема - как избавиться от неприятного запаха из выгребной ямы.
Что засыпать в туалет на даче
Если у вас нет желания "заморачиваться" или пробовать неординарные подходы в борьбе с неприятным запахом из выгребных ям, можно пойти по пути наименьшего сопротивления. В любом хозяйственном магазине, киоске или на рынке можно без труда отыскать специальные средства, которые помогут справиться с проблемой.
Специальный состав как раз и разработан для того, чтобы быстро и эффективно решить возникшую проблему. Жидкость или порошок для туалетов и выгребных ям зачастую представляет собой азотное соединение. Он прекрасно справляется с задачей по нейтрализации плохого запаха. Тут главное следить лишь за одним – чтобы срок действия состава не превысил лимитированную дату.
Как избавиться от запаха в дачном туалете с помощью соды
Сода является одним из самых популярных и доступных средств, который помогает бороться с неприятным запахом в уличном туалете. Более того, этот метод можно назвать одним из самых экономных.
Порядок действий:
- возьмите половину пачки обычной пищевой соды;
- залейте воду в десятилитровое ведро и всыпьте туда соду;
- тщательно перемешайте и вылейте получившийся раствор в выгребную яму;
- процедуру повторяйте раз в год (или раз в полгода при интенсивном использовании выгребной ямы).
Народные средства
Проверенные временем методы борьбы с неприятным запахом в уличных туалетах показывают результат уже многие годы.
Что убивает плохой запах в выгребной яме:
- зола или древесные опилки (примерно необходимо высыпать по одной кружке после каждого использования уличного туалета);
- свежескошенная трава прекрасно борется с неприятными запахами;
- используйте ботву томатов или крапиву (следует всыпать в выгребную яму еженедельно).
Что сделать чтобы не воняло из выгребной ямы
Есть несколько проверенных препаратов, которые эффективно решают проблему. При этом перед использованием их разводят в воде или засыпают в чистом виде:
- нитратные очистители;
- кислоты;
- аммоний.
Читайте еще: