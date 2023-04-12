УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Чем убрать запах в дачном туалете: "секретная" добавка творит настоящие чудеса

Алексей Тесля
12 апреля 2023, 02:45
45
Что можно насыпать в уличный туалет от запаха - невероятные лайфхаки.
туалет
Как быстро избавиться от запаха в туалете / УНИАН

Перед дачниками и жителями сельской местности рано или поздно возникает вопрос очистки выгребной ямы. Конечно, если вы не подключены к магистральному канализационному коллектору или не пользуетесь благами цивилизации – специальной септической системой.

С наступлением весенне-летнего сезона у владельцев загородных домов и дач неизменно появляется проблема - как избавиться от неприятного запаха из выгребной ямы.

Что засыпать в туалет на даче

Если у вас нет желания "заморачиваться" или пробовать неординарные подходы в борьбе с неприятным запахом из выгребных ям, можно пойти по пути наименьшего сопротивления. В любом хозяйственном магазине, киоске или на рынке можно без труда отыскать специальные средства, которые помогут справиться с проблемой.

видео дня

Специальный состав как раз и разработан для того, чтобы быстро и эффективно решить возникшую проблему. Жидкость или порошок для туалетов и выгребных ям зачастую представляет собой азотное соединение. Он прекрасно справляется с задачей по нейтрализации плохого запаха. Тут главное следить лишь за одним – чтобы срок действия состава не превысил лимитированную дату.

Как избавиться от запаха в дачном туалете с помощью соды

Сода является одним из самых популярных и доступных средств, который помогает бороться с неприятным запахом в уличном туалете. Более того, этот метод можно назвать одним из самых экономных.

Порядок действий:

  • возьмите половину пачки обычной пищевой соды;
  • залейте воду в десятилитровое ведро и всыпьте туда соду;
  • тщательно перемешайте и вылейте получившийся раствор в выгребную яму;
  • процедуру повторяйте раз в год (или раз в полгода при интенсивном использовании выгребной ямы).

Народные средства

Проверенные временем методы борьбы с неприятным запахом в уличных туалетах показывают результат уже многие годы.

Что убивает плохой запах в выгребной яме:

  • зола или древесные опилки (примерно необходимо высыпать по одной кружке после каждого использования уличного туалета);
  • свежескошенная трава прекрасно борется с неприятными запахами;
  • используйте ботву томатов или крапиву (следует всыпать в выгребную яму еженедельно).

Что сделать чтобы не воняло из выгребной ямы

Есть несколько проверенных препаратов, которые эффективно решают проблему. При этом перед использованием их разводят в воде или засыпают в чистом виде:

  • нитратные очистители;
  • кислоты;
  • аммоний.

Читайте еще:

лайфхак интересные новости
Реклама

Главное за день

"Путин – это голограмма": война против Украины была запланирована еще с момента развала СССР - Таипов

"Путин – это голограмма": война против Украины была запланирована еще с момента развала СССР - Таипов

03:20 Украина
Надо больше техники: Шмыгаль заявил, что контрнаступления ВСУ весной может не быть

Надо больше техники: Шмыгаль заявил, что контрнаступления ВСУ весной может не быть

23:58 Украина
Выплаты военным 30 тысяч гривен: в Раде заблокировали закон

Выплаты военным 30 тысяч гривен: в Раде заблокировали закон

22:38 Деньги
Все главные новости

Последние новости

03:20

"Путин – это голограмма": война против Украины была запланирована еще с момента развала СССР - Таипов

03:20

Кроме куличей и крашанок: что нужно приготовить на Пасху 2023, чтобы привлечь удачу - всего 1 рецептВидео

02:45

Чем убрать запах в дачном туалете: "секретная" добавка творит настоящие чудеса

02:15

Сложная оптическая иллюзия, которая загонит в ступор: 95% людей не смогут посчитать яйца на картинке

01:30

Без отца остались двое детей: защищая Украину, погиб воин из Львовской области

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

00:51

Великая среда 12 апреля: 3 самых строгих запрета и приметы, в которые всегда верилиВидео

00:26

Зачем опытные хозяйки варят грецкие орехи: мало кто знает об этом потрясающем трюкеВидео

11 апреля, вторник
23:58

Надо больше техники: Шмыгаль заявил, что контрнаступления ВСУ весной может не бытьВидео

23:50

3 соблазнительные и немного дерзкие короткие стрижки 2023, в которые сложно не влюбитьсяФото

Реклама
23:40

Будут ли в Украине раздавать электронные повестки: у Зеленского назвали три важных аспектаВидео

23:11

Прихожане замаливали грехи: во время службы "расплакалась" статуя Богоматери

22:58

Зачем обжаривать макароны в суп: хитрость, о которой знают единицы

22:57

Российская ведущая выехала в США, разорвав все контакты с агрессором

22:46

"Вы должны подчиняться РФ": подросток рассказал, как оккупанты "перевоспитывали" украинских детейВидео

22:38

Выплаты военным 30 тысяч гривен: в Раде заблокировали законВидео

22:28

Тарас Цымбалюк рассказал про пробы на съемки в фильме для взрослыхВидео

21:40

Родина зовет: внук Пугачевой хочет в ближайшее время вернуться в РоссиюВидео

20:58

"Спартак Суббота оказался аферистом": в Сети пожар из-за разоблачения популярного психологаВидео

20:53

Очень сложная оптическая иллюзия: только гении могут найти скрытую ошибку на изображении дерева

20:48

"Боль становится постоянным спутником": Екатерина Кухар показала изувеченные балетом ногиВидео

Реклама
20:42

Сомнений нет: США уверены в успехе контрнаступления ВСУ - КулебаВидео

19:59

"Достижения" вагнеровцев в Бахмуте: в ВСУ опозорили ПригожинаВидео

19:44

"В ближайшее время россияне начнут убегать": Свитан рассказал о боях за БахмутВидео

19:36

Украинский продюсер и бывший любовник Ани Лорак сбежал в РФВидео

19:35

"Летит рой беспилотников": пропагандистка Симоньян назвала новую фобию оккупантовВидео

19:21

Путин собирает армию для поражениямнение

19:19

Александр Невзоров. Как будет разваливаться РоссияВидеоблоги

18:27

Что значит если воробей ударился в окно: предвестие беды или радостная встреча

18:24

Резко ворвется ливень: в Украину несется знойная холодрыгаВидео

18:22

"Перегарчиком запахло": россияне "заклевали" Захарову из-за ее "пьяного" заявления об ОлимпиадеФотоВидео

17:04

Зеленский провел важнейшее заседание Ставки: все подробностиВидео

16:59

Лорак станет банкротом, а ее роман с иностранцем - фейк: появились безумные подробности жизни певицыВидео

16:29

Что положить в муку чтобы не заводились жучки: 3 предмета, которые спасут продукт

16:25

Обеспечат крепкий и здоровый сон: какие комнатные цветы должны быть в спальнеВидео

16:01

Трасса под контролем ВСУ: армия Украины отбила у врага посадку у дороги на Бахмут

16:00

Детей военнослужащих и переселенцев Favbet Foundation обеспечит канцелярскими наборами

15:59

Безошибочно получите любой желток: сколько времени нужно варить яйцаВидео

15:40

Беда притянется магнитом: когда нельзя мыть окна

15:39

Повестки будут выдавать всем: Кабмин расширил полномочия военкоматовВидео

15:35

"Это просто ребенок": стала известна интересная деталь о человеке, который "слил" секретные документы СШАВидео

Реклама
15:29

Американская актриса потеряла ребенка прямо во время выступления на сцене

15:13

"Он – никто, функция": фигура Кадырова сильно раздута – Таипов

15:09

Как за 10 минут начистить гору креветок: этот простой трюк знают лишь единицыВидео

15:04

19-летняя звезда сериала "Очень странные дела" выходит замуж за сына рок-звезды

14:44

Тина Кароль назвала имя "лучшего мужчины в мире"Видео

14:33

"Решение можем принять до лета": в Дании прояснили ситуацию с предоставлением Украине самолетов F-16Видео

14:22

"Черный лебедь": звездная украинская гимнастка показала прогулку в прозрачном платье

14:13

Пасхальная проверка на IQ: сеть "разорвала" новая головоломка

13:57

Чем отмыть пластиковый подоконник от желтизны: 3 простых способа вернуть белизну

13:52

"Меньше рефлексии, больше оружия Украине": в ОП ответили на слив секретных данных США

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять