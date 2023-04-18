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Чем турецкий кофе отличается от обычного: лучший рецепт ароматного напитка

Алена Кюпели
18 апреля 2023, 13:29 обновлено 18 апреля, 14:04
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Турецкий кофе можно считать вековой традицией и настоящим достоянием Турции и арабского мира.
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Кофе по-турецки подают с лукумом. Фото eliteworldhotels.com.tr

Существует много различных видов кофе, и у людей могут быть разные предпочтения в отношении того, как они хотят, чтобы его заваривали и подавали. Некоторым нравится крепкий и глубокий черный цвет, а другие хотят, чтобы он был подслащен определенными добавками. Независимо от своих фаворитов, любители кофе всегда любят пробовать новые вариации со всего мира.

Какой вкус у кофе по турецки?

Если вы хотите попробовать что-то новое, вы можете добавить турецкий кофе в свой список. Вам может быть интересно узнать разницу между турецким кофе и обычным кофе. Чем они отличаются по вкусу? Насколько крепок кофе по-турецки? Как приготовить настоящий турецкий кофе? На эти и другие вопросы ответим в этой статье.

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Что особенного в турецком кофе?

Одно из отличительных различий между турецким кофе и обычным кофе заключается в том, что турецкий кофе содержит больше кофеина на 28 грамм жидкости. Кофе по-турецки включает в себя твердые зерна и особый процесс заваривания, что делает его уникальным вариантом для любителей кофе.

Чем эспрессо отличается от кофе по турецки?

Шоты эспрессо являются основными ингредиентами американо, капучино и латте, поэтому уместно использовать его для сравнительного руководства по таким факторам, как количество кофеина, метод заваривания, размер помола и вкус.

Количество кофеина

Чашка турецкого кофе составляет около 60 мл, состоящих из 60 мг кофеина, а 30 мл эспрессо — от 40 до 50 мг.

Для извлечения кофеина из эспрессо обычно требуется меньше воды и большее давление. Между тем, турецкие кофейные зерна варят как минимум дважды, чтобы извлечь больше кофеина из зерен. В соответствии с этим, в эспрессо на самом деле больше кофеина на 30 грамм. Но когда вы сравниваете их процессы заваривания, они не так уж сильно различаются, в среднем 50-70 мг на 45 грамм.

Методы заваривания являются одним из основных отличий кофе по-турецки от эспрессо.

Как приготовить настоящий турецкий кофе

Чтобы извлечь кофе по-турецки, вам нужно будет мелко смолоть зерна, смешанные с водой, прежде чем подсластить их сахаром в начальном процессе заваривания. Кроме того, вам также понадобится столовая ложка молотого кофе на каждые 100 грамм воды.

Следующий шаг — использовать тепло для медленного заваривания кофе в специальной турке, известной как "джезве". Прежде чем он достигнет точки кипения, он образует пену, которая сигнализирует о том, что кофе пора снимать с плиты. Можно кипятить несколько раз, чем пенистее будет пена, тем лучше.

Для приготовления эспрессо потребуется всего 30 секунд, в то время как чашка кофе по-турецки может занять от 3 до 5 минут.

Размер помола

Кофе по-турецки имеет более мелкий помол, пылевидную текстуру с превосходным ароматом и консистенцией. Обычный кофе, такой как эспрессо, более грубый, по текстуре похож на сахар.

Вкус

Эспрессо — это обычный кофе, который нравится большинству любителей кофе. Тем не менее, турецкий кофе — фантастический выбор, если вы хотите открыть для себя целостный опыт употребления кофе. Поскольку бобы не фильтруются, а текстура отличается, кофе по-турецки предлагает уникальный вкус, который вы, возможно, не пробовали раньше!

Существует множество способов экспериментировать со вкусами кофе по-турецки. К примеру, сумасшедший вкус получается у кофе по-турецки с кардамоном.

Как приготовить:

Чтобы приготовить кофе по-турецки с кардамоном, вам понадобится: вода, кофе по-турецки, молотый кардамон.

  • Влейте воду в турку. При желании добавьте сахар. Доведите до кипения.
  • Снимите с огня, добавьте кофе и кардамон. Вместо молотого кардамона можно взять несколько цельных зерен кардамона. Перед добавлением аккуратно раздавите их.
  • Опять поставьте на огонь и доведите до легкого кипения. На поверхности должна появиться пенка. В этот момент снимите турку с огня секунд на 30. Когда пена опустится, снова можете поставить на огонь, дождаться, пока пена снова вырастет.
  • Пить такой кофе можно с кусочком лукума или с квадратом здорового черного шоколада.

Также вы можете попробовать кофе по турецки с молоком. Молоко в таком случает стоит добавлять после приготовления самого кофе, а можно использовать сухое молоко и добавить его уже на этапе приготовления самого кофе по-турецки.

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