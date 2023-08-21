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Чем так хорош F-16: скрытые возможности истребителей, которые получат ВСУ

Яна Ставская
21 августа 2023, 18:41 обновлено 21 августа, 18:44
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F-16 против Миг-29, конечно, не конкурент. Ведь "американец" лучше справляется с ближним боем и может точно бить по ПВО врага.
Чем так хорош F-16: скрытые возможности истребителей, которые получат ВСУ
F-16 для Украины поставят в скором времени / Коллаж Главреда. Фото: Википедия, ВВС США

В конце августа Украине наконец согласовали поставку первых F-16. Правда, конкретика от Запада прозвучала только после многомесячных дискуссий в связи с организацией подготовки обучения украинских пилотов в странах НАТО. Рассказываем, что за оружие F-16 и чем оно лучше имеющихся у ВСУ советских МиГ-29.

F-16 для Украины - кто, сколько и когда поставит

Передать ВСУ западную авиацию уже согласились Дания и Нидерланды. Эти же страны закупают новые модели американской авиации, потому у них освободилась часть самолетов. А вот Швеция, хоть и отказалась пока от поставок Gripen, согласна тренировать на своих истребителях украинских защитников. Да и решение Стокгольма, как можно судить по заявлению премьера Ульфа Кристерссона, не окончательное - прежде всего страна должна закончить процесс по вступлению НАТО.

Сообщалось, что Дания передаст Украине 19 единиц F-16 - первые 6 обещают поставить уже к Новому году, 8 - в 2024-м, остальные 5 - в 2025 году.

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Всего, по результатам встречи с премьером Нидерландов Марком Рютте 19 августа, Украина получит более 40 истребителей. Однако сам Рютте уточнил, что его страна вряд ли поставит такое количество самолетов.

Известно также о главном условии эксплуатации подаренных F-16 - не бить по территории России.

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, первые 70 пилотов уже учатся на F-16 в Дании. Во вторую волну будущих летчиков этих истребителей войдут выпускники 2023 года - учения будут проходить в Великобритании.

Именно от сроков завершения этих учений будет зависить и передача Украине западных самолетов.

Владимир Зеленский, Марк Рютте, самолет F-16
Рассказываем, что за оружие F-16 / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

F-16 - характеристики истребителя

Пожалуй, это самый массовый истребитель четвертого поколения, который состоит на вооружении 25 стран мира.

F-16 фиксирует и сопровождает цели на расстоянии до 150 км. Кроме того, эти самолеты позволят применять любые ракеты западного производства.

F-16 оснащен 20-мм пушкой M61A1 Vulcan, предназначенной для ведения воздушного боя (ближнего воздушного боя) и обстрела наземных целей. Пушка установлена ​​внутри корпуса по левому борту.

Тяговооруженность самолета больше единицы - двигатель может развивать тягу больше, чем весит самолет - что позволяет F-16 набирать высоту и разгоняться по вертикали.

F-16 - скорость на уровне моря и на высоте

Максимальная скорость этих истребителей на уровне моря - около 1500 километров в час (932 миль в час). На большой высоте - более 2414 километров в час (1500 миль в час) или даже выше.

F-16 способен очень быстро набирать высоту. Он может подниматься на высоту около 15 тысяч метров за несколько минут.

F-16 против Миг-29 - кто победит в бою

В настоящее время на вооружении украинских летчиков находятся еще советские Миг-29, которые в ВСУ неоднократно критиковали, в частности, из-за устарелой электроники. Этот самолет не позволяет Воздушным силам в полной мере контролировать небо и защищать сухопутные войска от ударов вражеской авиации.

В отличие от Миг-29, американский истребитель способен эффективнее работать по воздушным целям, а это - самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, БПЛА врага, а также барражирующие боеприпасы, то есть дроны-камикадзе.

F-16 в условиях российско-украинской войны может выполнять функции и штурмовика, и бомбардировщика, и даже морского охранника, обращал внимание спикер ВС Юрий Игнат.

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