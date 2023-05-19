Чем смазать выпечку чтобы была мягкой: незаменимые ингредиенты для румяных булочек

Тесто - настоящая традиция Украины. Главред расскажет, чем можно смазать булочки, чтобы они блестели.

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Чем смазать выпечку чтобы была мягкой / коллаж: Главред, фото: pexels

Выпечку любит огромное количество людей, также многие любят выпекать. Однако для того, чтобы булочки, хлеб и прочее получались румяными и мягкими, нужно знать, чем смазать выпечку если нет яйца, к примеру.

Чем смазать выпечку чтобы она была румяной - придаем цвета

Цвет выпечки неоспоримо влияет на ее аппетитность. Однако для румяности можно использовать не только яйца. Для того, чтобы придать своим изделиям цвет, можно воспользоваться растопленным сливочным маслом. Сделать это нужно до того, как изделия отправятся в духовку.

Такой же эффект можно получить, если использовать для смазывания молоко.

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Чем можно смазать булочки чтобы они блестели - ослепительный эффект

Для того, чтобы выпечка блестела и радовала блестящей корочкой, без использования яиц не обойтись. Смазать выпечку можно и белком и желтком, и цельным яйцом.

Этот продукт даст эффект булочек, которые все помнят из детства.

Чем смазать выпечку чтобы была мягкой - для вкусных булочек

На мягкость выпечки также можно повлиять еще до ее выпекания. Сделать это достаточно просто. Для смазывания теста можно использовать крепкий чай с сахаром, сметану или молоко. Также в смягчении помогает растительное масло, помимо прочего оно также придаст и блеск.

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