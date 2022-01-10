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Чем популярный рыбный деликатес полезен для сердца и сосудов - комментарий эксперта

10 января 2022, 23:31
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Этот продукт предотвращает развитие атеросклероза и поддерживает иммунитет, поскольку в нем много кальция, укрепляющего кости и ногти, говорит нутрициолог.

Рыба
Чем популярный рыбный деликатес полезен для сердца и сосудов - комментарий эксперта/ ua.depositphotos.com

Красная икра содержит массу полезных веществ, которые благотворно влияют на состояние сосудов и сердца, а также укрепляют иммунитет. Об этом РИА Новости заявила нутрициолог Екатерина Муравская.

Она отметила, что красная икра — источник комплекса витаминов (A, E, D, B), микроэлементов (калий, фосфор, хлор, марганец, кальций, йод, медь, железо), полиненасыщенных жирных кислот (Омега-3 и Омега-6), фолиевой кислоты, лецитина, белка.

"Икра предотвращает развитие атеросклероза и поддерживает иммунитет. Кальций укрепляет кости, волосы и ногти. Продукт благотворно влияет на кровообращение, снижает артериальное давление и уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Эффективна для профилактики рахита, поддержание мужского здоровья (повышает потенцию). В продукте содержится лецитин, которые полезен для нервной системы и мозговой деятельности", — заявила Муравская.

Специалист добавила, что икра полезна в том числе беременным и детям. Для спортсменов это прямо-таки отличный источник всех необходимых аминокислот.

"Но важна мера. Не более одной чайной ложки в день, поскольку в икре содержится много соли и холестерина. Выбирайте икру качественного производителя", — подытожила Муравская.

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Напомним, ранее сообщалось, что есть определенное количество "полезных" продуктов, которые легко могут навредить организму. Об этом рассказал врач-диетолог Евгений Арзамасцев.

По его словам, опасность может представлять рыба тунец. В течение жизни она накапливает тяжелые металлы, в том числе ртуть.

"Важно понимать, что тунец — это большая рыба, с большим сроком жизни. А чем дольше живет рыба, тем больше вредных компонентов она может накопить", — сообщил Арзамасцев.

viber
здоровье рыба красная икра организм
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