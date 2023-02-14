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Чем помыть кошачий лоток: 3 эффективных способа, чтобы избавиться от неприятного запаха

14 февраля 2023, 10:12
Не все владельцы кошек знают, как правильно дезинфицировать кошачий лоток. Но если делать это неправильно, в доме могут "поселиться" стойкие неприятные ароматы.
Кот, уборка
Кошачий лоток нужно мыть правильно/ pixabay.com, ua.depositphotos.com

Неприятные запахи очень часто становятся спутниками кошачьего туалета. От этого не застрахованы даже те владельцы хвостатых любимцев, которые регулярно очищают это важно для кота место после использования. Для того, чтобы постоянные неприятные запахи не стали серьезной проблемой, стоит знать, чем лучше мыть кошачий лоток.

Стоит запомнить основные шаги по уходу за кошачьим лотком, чтобы не допускать распространенных ошибок.

Конечно, вряд ли кто-то моет кошачий лоток каждый день. Но время от времени он нуждается в такой генеральной уборке. Поэтому стоит это делать по крайней мере раз в неделю. Мыть его нужно тщательно, чтобы неприятный запах не въелся.

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Чем мыть кошачий лоток

Для этого можно либо приобрести специальные средства, либо использовать народные способы. При этом вторые могут справиться с задачей не хуже, чем первые.

Сода и уксус

Такое сочетание хорошо отмывает пластик и помогает избавиться от неприятных запахов. Можно нанести средство губкой, хорошо отмыть лоток и сполоснуть его под струей проточной холодной воды. В горячей воде лоток лучше не мыть, ведь это лишь усилит неприятные запахи.

Зубная паста

Интересно, что отмыть лоток можно также с помощью зубной пасты. Для этого можно выбрать недорогой вариант пасты с приятным запахом. Небольшое количество средства нужно нанести на губку и хорошо протереть ею лоток. Далее остатки нужно смыть едва теплой водой.

Запах зубной пасты не отпугнет вашего любимца от лотка. Тем более, что можно самому выбирать, пасту с каким запахом использовать.

Хозяйственное мыло

Оно поможет как отмыть лоток, так и избавиться от мочевого камня. Но, конечно, лучше использовать средство еще до того, как такой налет появится на стенках лотка.

Чтобы отмыть лоток, можно взять жидкое хозяйственное мыло или стружку, которую развести в воде.

Чем нельзя мыть кошачий лоток

Этого нельзя делать с применением лимона или средств с лимонным запахом. Дело в том, что коты не любят цитрусовые ароматы, поэтому после такой чистки запросто могут отказаться от лотка и больше не подходить к нему.

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