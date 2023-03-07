Чем полезны яйца для человека и как они могут навредить: интересные факты

Яйца - один из самых популярных продуктов. Их употребляют и как отдельное блюдо и как дополнение в рецептах.

Чем полезны яйца для человека / фото ua.depositphotos.com

Однако несмотря на популярность продукта, его польза не всегда однозначна и отсутствие баланса в употреблении яиц может негативно сказаться на здоровье человека.

Чем полезны яйца для человека - все "плюсы" простого и доступного продукта

Яйца не просто так стали любимыми для многих. В них содержится очень много элементов, необходимых для качественной работы человеческого организма.

Например, Омега-3, фолиевая кислота, селен, кальций, фосфор, биотин. Также яйца - кладезь витаминов А, К, Е, В12.

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Также в этом продукте есть элемент, который оказывает благотворное влияние на работу нервной системы человека.

Почему полезно есть яйца на завтрак - причина многолетней традиции завтрака

Как мы уже сказали выше, яйца - кладезь полезных элементов. Съедая яйцо на завтрак, человек сразу получает большую дозу элементов, влияющих на трудоспособность, способность памяти т даже настроение. В частности за это отвечает аминокислота тирозин.

Также яйцо на завтрак - это восполнение необходимой дозы белка, который помогает содержать мышцы в тонусе.

Что будет если есть яйца каждый день - уровень опасности

Каждому человеку известно, что самое главное в жизни - баланс. Яйца в рационе человека также требуют баланса. Безусловно, этот продукт может природно поддерживать уровень необходимого здорового холестерина в крови. Однако нарушая баланс и употребляя большое количество яиц на завтрак - человек может наоборот повысить уровень плохого холестерина.

Также слишком большое количество яиц может привести к проблемам с почками, печенью и поджелудочной.

Сколько яиц можно есть в день - получить витамины и не навредить организму

За количеством употребляемых яиц стоит следить для того, чтобы не навредить своему организму.

Врач советуют съедать не более 2-3 яиц в день. Однако это касается только тех, у кого нет проблем с ЖКТ и повышенным холестерином. Если же такие проблемы есть, лучше не рисковать и съедать одно яйцо 2-3 раза в неделю.

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