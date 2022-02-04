Чем полезны и опасны для тела острые блюда - комментарий гастроэнтеролога

Перец / Pixabay

Острые блюда содержат полезные для здоровья вещества, однако относиться к такой пище нужно с осторожностью, потому что не всегда ее воздействие на организм бывает благотворным. Об этом в комментарии "РИА Новости" заявил врач-диетолог и гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян.

"Есть научные исследования, которые доказывают, что острая пища обладает антиоксидантным, антиканцерогенным и противовоспалительным действием. Она способствует нормализации веса, снижает уровень плохого холестерина, нормализует артериальное давление. Но исследование, проведенное в Китае, в котором участвовали порядка 4,5 тысячи человек, показало, что при ежедневном употреблении порядка 50 граммов перца люди жаловались на ухудшение когнитивных способностей. Так что не все так замечательно с острой едой", – заявила специалист.

Как говорит Арзуманян, острая пища обладает согревающим эффектом, но использовать ее, как малину или мед, например, для увеличения потоотделения во время простудного заболевания не рекомендуется.

Тут дело в том, что острое раздражает верхние дыхательные пути и провоцирует кашель, пояснила диетолог.

Читайте такжеСамый вкусный маринованный болгарский перец на зиму: простой рецепт приготовления

Напомним, ранее эксперты рассказали, что хорошей комбинацией продуктов для повышения иммунитета организма является смесь лимона и имбиря.

До того медики утверждали, что рыба лосось – потенциальный рассадник китайского коронавируса COVID-19. Инфекция в ее мясе может быть жизнеспособной более восьми дней