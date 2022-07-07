Чем полезны и чем вредны абрикосы: кому можно есть постоянно, а кому - срочно выкинуть из меню

Чем полезны и чем вредны абрикосы - наш разбор / Anna Verdina / Marco Cei / Flickr

Середина лета в Украине, стране теплой и щедрой в принципе богата на различные фрукты. И, вряд ли кто будет спорить, что почетное место в этом фруктовом ряду занимают абрикосы. Расскажем немного, в чем польза абрикосов для человеческого тела.

Во-первых, в абрикосах очень много всяких мельчайших веществ, очень полезных для организма. Сначала, конечно, упомянем витамины (А, С, Е, Н, К). Затем ‒ каротины, флавоноиды, фитостеролы и т.д.

Как правильно есть абрикосы

В принципе, любые фрукты врачи рекомендуют в день есть не больше 0,3 килограмма женщинам и 0,4 килограмма для мужчин. Далее ‒ абрикосы нужно есть не на голодный желудок или в качестве десерта, а строго между завтраком, обедом или ужином (с перерывом в несколько часов). Таким образом тело получит по-максимуму пользы от абрикосов, а фруктовые кислоты не нанесут никакого вреда кишечнику.

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Польза абрикосов для женщин

Прекрасным дамам эти фрукты помогут немного остановить процесс старения и уменьшить обхват талии. Дело в том, что абрикосы помогают вывести излишнюю жидкость из тела плюс нормализуют метаболизм, в отдельных случаях настраивают функционирование щитовидки, а также помогают перестроить работу тела во время климакса.

Для тех дам, кто планирует пополнение в семье, поедание абрикосов увеличивает шансы на зачатие. А потом эти фрукты помогут правильно развиваться плоду, а саму мать избавят от запоров и отечности.

Польза абрикосов для мужчин

Поедание таких фруктов очень полезно для мужской репродуктивной системы ‒ то есть к таким органам приливает кровь дополнительная. И это сразу же улучшает потенцию, повышает качество генетического материала, и, так сказать, "взбадривает" простату.

Кому нельзя абрикосы

Эти фрукты, особенно свежие, могут всерьез навредить людям, которые страдают от острого гастрита, от язвы желудка и язвы двенадцатиперстной кишки, а также от проблем с сердечными сокращениями и воспаления поджелудочной (панкреатита).

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Чем вредны абрикосовые косточки

В них много амигдалина ‒ вещества, которое в пищеварительной системе человека вступает в химическую реакцию с местной кислотной средой. А потом получается синильная кислота – довольно сильное отравляющего вещество. Естественно, если слопать пару-тройку косточек, то проблем не будет, но вот если два-три десятка съесть, то практически гарантировано отравление. Со всеми "прелестями" ‒ тошнотой и сильной болью (в особо тяжелых эпизодах – судороги и потеря сознания).

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