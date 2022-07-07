УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Чем полезны и чем вредны абрикосы: кому можно есть постоянно, а кому - срочно выкинуть из меню

7 июля 2022, 08:00

Абрикосы - очень популярный в Украине фрукт (и частый гость рациона украинцев). Но вот употреблять его (особенно килограммами) можно далеко не всем.

Абрикосы
Чем полезны и чем вредны абрикосы - наш разбор / Anna Verdina / Marco Cei / Flickr

Середина лета в Украине, стране теплой и щедрой в принципе богата на различные фрукты. И, вряд ли кто будет спорить, что почетное место в этом фруктовом ряду занимают абрикосы. Расскажем немного, в чем польза абрикосов для человеческого тела.

Во-первых, в абрикосах очень много всяких мельчайших веществ, очень полезных для организма. Сначала, конечно, упомянем витамины (А, С, Е, Н, К). Затем ‒ каротины, флавоноиды, фитостеролы и т.д.

Как правильно есть абрикосы

В принципе, любые фрукты врачи рекомендуют в день есть не больше 0,3 килограмма женщинам и 0,4 килограмма для мужчин. Далее ‒ абрикосы нужно есть не на голодный желудок или в качестве десерта, а строго между завтраком, обедом или ужином (с перерывом в несколько часов). Таким образом тело получит по-максимуму пользы от абрикосов, а фруктовые кислоты не нанесут никакого вреда кишечнику.

Читайте такжеНевероятная польза помело: неожиданные факты о необычном фрукте

Польза абрикосов для женщин

Прекрасным дамам эти фрукты помогут немного остановить процесс старения и уменьшить обхват талии. Дело в том, что абрикосы помогают вывести излишнюю жидкость из тела плюс нормализуют метаболизм, в отдельных случаях настраивают функционирование щитовидки, а также помогают перестроить работу тела во время климакса.

Для тех дам, кто планирует пополнение в семье, поедание абрикосов увеличивает шансы на зачатие. А потом эти фрукты помогут правильно развиваться плоду, а саму мать избавят от запоров и отечности.

Польза абрикосов для мужчин

Поедание таких фруктов очень полезно для мужской репродуктивной системы ‒ то есть к таким органам приливает кровь дополнительная. И это сразу же улучшает потенцию, повышает качество генетического материала, и, так сказать, "взбадривает" простату.

Кому нельзя абрикосы

Эти фрукты, особенно свежие, могут всерьез навредить людям, которые страдают от острого гастрита, от язвы желудка и язвы двенадцатиперстной кишки, а также от проблем с сердечными сокращениями и воспаления поджелудочной (панкреатита).

Читайте такжеПочему киви нужно есть каждый день: врач назвал чрезвычайные свойства популярного фрукта

Чем вредны абрикосовые косточки

В них много амигдалина ‒ вещества, которое в пищеварительной системе человека вступает в химическую реакцию с местной кислотной средой. А потом получается синильная кислота – довольно сильное отравляющего вещество. Естественно, если слопать пару-тройку косточек, то проблем не будет, но вот если два-три десятка съесть, то практически гарантировано отравление. Со всеми "прелестями" ‒ тошнотой и сильной болью (в особо тяжелых эпизодах – судороги и потеря сознания).

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
здоровье фрукты абрикосы
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:00

Чем полезны и чем вредны абрикосы: кому можно есть постоянно, а кому - срочно выкинуть из меню

07:59

Украина готовится к освобождению Херсона, идут артиллерийские бои - ISWВидео

07:53

РФ запускает ракеты-бумеранги: они отказываются бить по Украине и возвращаются назад к оккупантамВидео

07:37

У ваших отношений нет будущего: ТОП-5 неочевидных признаков

07:16

ВСУ уничтожили четыре военных склада РФ с топливом и боеприпасами на Николаевщине и ХерсонщинеВидео

Реклама
06:50

Как сделать вкусную сливовую наливку: рецепты и советы хозяйкам

06:40

В РФ впервые за 133 дня войны в Украине умолчали о "достижениях": в ISW объяснили, что это значитВидео

06:27

Задумка противника вполне очевиднамнение

06:03

Могут сбивать самолеты пачками и крушить врага: астролог назвал топ-4 лучших воина по знаку зодиакаВидео

06:00

Когда безработица безумно растет: рецепты улучшения на рынке труда

06:00

День ангела Ивана – душевные поздравления, красивые открытки и картинки именинникам

05:31

Как прокачать свой мозг и стать умнее: самые лучшие советы

04:50

Украину резко охладит до +7º: украинцы узнали сроки "ледяного прогноза"Видео

04:20

"Потрясет знатно": астролог назвала дату мощного обострения войны с Россией и начало новой бойниВидео

04:11

Можно ли от мороженного заболеть: советы врача для детей и взрослых

03:40

Самые вкусные и восхитительно нежные блюда из кабачков: 3 самых простых рецептаВидео

03:33

Как получить ведро смородины с куста: хитрости, которые помогут повысить урожайностьВидео

03:24

57-летняя Сара Джессика Паркер удивила фанатов телом в купальнике

03:03

"Загадили весь мир свои враньем": Ивар Калныньш раскритиковал Россию, и рассказал о победе Украины

02:40

Налетят холодные ливни и град: синоптики назвали дату самой неприятной погодыВидео

Реклама
02:05

Военный эксперт пояснил, как уничтожение ВСУ русских складов повлияет на ход войныВидео

01:35

Как правильно стирать тюль в стиральной машине: 5 золотых правил, которые сохранят его целым

01:32

"Любовь всегда побеждает!": звезда Сватов и Папика выходит замуж

00:51

Приметы на 7 июля: что нельзя делать на Ивана Купала и как не попасть в бедуВидео

00:36

"Это просто невыносимо": Юрий Горбунов признался, куда вывез Катю Осадчую и детей во время войны

00:18

Звезда "Сватов" заявила, что больше не будет сниматься в российском кино - СМИ

06 июля, среда
23:59

Панин пожаловался на угрозы из-за проукраинской позиции

23:59

Новые правила для военнообязанных: Арестович пристыдил украинцев за "зраду"Видео

23:37

Вдова Кобзона рассказала правду об "умирающем" Моисееве

23:33

Где будет ключевая битва за Донбасс и стоит ли врагу рассчитывать на успех: ответ военного экспертаВидео

23:03

Под Запорожьем агрессоры поручили экс-тамаде бороться с алкоголизмом своих солдат

22:59

Луганская область не оккупирована на 100%: Гайдай рассказал, что на самом деле происходитВидео

22:58

В РФ сколачивают отряды "боевых зэков" и отправляют воевать в Украину – BildВидео

22:58

Заработала западная артиллерия, ВСУ наносят очень ощутимые удары - ЗеленскийВидео

22:36

В разведке США озвучили три сценария развития войны в УкраинеВидео

22:35

В семье Перис Хилтон неожиданное пополнение: "Мы не можем быть еще счастливей!"

22:27

Бывшая Владимира Кличко призналась, что страдала от алкоголизма и запрещенных веществВидео

21:58

В Украине рухнули цены на топливо: какая стоимость бензина и дизеляВидео

21:53

Сокрушительные удары HIMARS: в западной разведке не верят в новое продвижение РФ в УкраинеВидео

21:50

Боятся ВСУ: Россия использует "ловушки" для защиты Крымского моста - исследование

Реклама
21:44

"Свадьба года": украинский ведущий нашел идеальную пару для путинистки Егоровой

21:12

"Остановитесь! 2.0": Янукович вылез и снова потребовал не воевать "до последнего украинца"Видео

21:09

Скадовск содрогнулся от мощных взрывов: разрушен дом, пострадал ребенокВидео

20:57

Зеленский назвал ключевое условие завершения войны в УкраинеВидео

20:36

У Зеленского сделали заявление по поводу возможного участия Путина на саммите G20Видео

20:35

По улицам "плавают" машины, переходы под водой: мощный ливень парализовал КиевВидео

20:30

Русский поезд в огне катится в пропасть: Арестович спрогнозировал, что ждет оккупантов в боях с ВСУВидео

20:27

"Без головы, без ног, без туловища": оккупанты в истерике от колоссальных потерь в УкраинеВидео

20:25

Сожгли родную хату, сгубили всю семью: на Одесчине русская ракета лишила женщину мамы, отца и брата

20:15

Гороскоп на завтра 7 июля 2022: Девам – везение, Весам – важные новости, Стрельцам – удачные совпаденияВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять