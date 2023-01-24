glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Чем полезно копченое сало: "прочищает" мозги и "заряжает" сердце, но есть нюанс

24 января 2023, 08:30
Копченое сало польза или вред - что важно знать для истинных гурманов и ценителей.
сало, сало в украине
Есть ли вред для организма: копченое сало польза / ua.depositphotos.com

Копченое сало по праву считается одним из самых популярных видов закуски у многих гурманов. Его приятный и нежный вкус практически никого не оставляет равнодушным.

Давно известны полезные свойства копченого сала – оно содержит витамины жирорастворимого типа (А, D, Е), Также продукт богат содержанием аминокислот. Также не стоит забывать о содержании жирных кислот и различных микроэлементов – от цинка и натрия, до кальция и селена.

При этом даже среди ценителей не редко возникает актуальный вопрос: как хранить копченое сало в холодильнике.

Для чего полезно копченое сало

Для многих станет открытием, но в копченом сале можно обнаружить значительное количество полинасыщенной жирной арахидоновой кислоты. Ее особенность для организма видна не сразу, однако специалисты установили, что она служит для нормализации функционирования головного мозга. Также благотворно влияет на функционирование почек, печени, сердца. Также этот ингредиент позитивно влияет на обмен холестерина в организме.

Сколько по времени надо коптить сало горячего копчения

Известный сразу несколько базовых условий, соблюдая которые можно добиться качественного копчения сала.

Что важно помнить:

  • в домашних условиях сало следует коптить, примерно, около 1 часа и 40 минут;
  • температура копчения сала должна быть 90 °С;
  • летом (особенно в жару) время копчения сала может быть до 1 часа 20 минут;
  • важно готовому продукту дать остыть после копчения примерно до двух часов.

Можно ли хранить копченое сало в морозилке

Сроки хранения копченого сала зависят от условий. Известно, что сырое сало в морозилке прекрасно сохраняется до двух месяцев. В то же время срок хранения соленого сала может достигать четырех месяцев. При этом установлено, что копченое сало обладает даже более длительным сроком хранения. Гурманы говорят, что в холодильнике сало прекрасно сохраняется и дольше, при этом важно соблюдать температурный режим.

Чем опасно копченое сало

Несмотря на то, что копченое сало имеет много полезных микроэлементов, его чрезмерное употребление может быть опасным. Важно не забывать о том, что в процессе копчения в нем накапливаются опасные вещества. В худшем случае – они даже могут привести к провоцированию развития опухолевых заболеваний.

Причина этого в том, что при копчении в сале остаются летучие канцерогены. Вот они-то, попадая вместе с продуктом в организм, и несут самую большую опасность. Поэтому вопрос о том, сколько употреблять копченого сала и стоит ли держать его на столе вообще, каждый может решить для себя сам.

Читайте еще:

сало интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:00

Путин в феврале-марте бросит в Украину 200 тысяч войск и попытается захватить Донбасс – Жданов

08:53

Без подготовки - в "мясорубку": реальные потери РФ в войне зашкаливают – ВВСВидео

08:53

Как пережить кошмар войнымнение

08:49

Путин ведет переговоры с "Талибаном" о поставках оружия - СМИ

08:45

Есть два пути остановки агрессии Путина, второй эффективнее, но Запад выбрал военный – ЖдановВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

08:44

Тимошенко подтвердил свою отставку из ОП: указ об его уходе опубликован на сайте ЗеленскогоВидео

08:40

Татьянин день: традиции, чудесная история и запреты праздника

08:30

Чем полезно копченое сало: "прочищает" мозги и "заряжает" сердце, но есть нюансВидео

08:25

Мощный удар HIMARS на Херсонщине: офицеры РФ уничтожены в результате прилета – журналистВидео

Реклама
08:14

Война в Украине закончится до лета 2023 года: Жданов оценил прогноз БудановаВидео

07:53

Мобилизация РФ не помогла: ситуация на поле боя не изменилась — CNNВидео

07:41

РФ может пойти в наступление в ближайшие месяцы – ISWВидео

07:28

"Будут новые решения": Кулеба анонсировал поставки западного оружия разного типа Украине

07:15

Провалы под Бахмутом РФ маскирует враньем о "наступлении на Запорожье" – ISWВидео

06:41

Rheinmetall может поставить в Украину 139 танков Leopard: СМИ назвали сроки

06:34

Гороскоп на сегодня 24 января: Рыбам – тяжесть, Тельцу – день милосердияВидео

06:32

О цене яиц "за кг": почему в этом нет ничего забавногомнение

05:30

Гороскоп Таро на февраль 2023: Козерогам - золотой дождь, Водолеям - перемены, Рыбам - выборВидео

04:15

Военный эксперт пояснил, с какими проблемами в мобилизации столкнутся вражеские генералыВидео

03:00

"Медлить нельзя": Маломуж рассказал, готов ли Запад помочь Украине провести контрнаступлениеВидео

Реклама
02:35

Зима возвращается: Украину атакует дубак, названы сроки максимальных морозовВидео

02:02

"Хоум видео": Волочкова с Джигурдой накликали на себя гнев россиянВидео

01:35

Россия готовится к войне с НАТО – КатковВидео

00:51

Почему 24 января нельзя трогать деньги, чтобы бедным не остаться: приметы и запретыВидео

00:35

Судьбоносная встреча кардинально изменит жизнь: 4 знака Зодиака ждет сказочная любовь в 2023 годуВидео

00:20

Отдыхать во время войны больше не удастся: Зеленский запретил чиновникам выезжать за границуВидео

23 января, понедельник
23:58

Отставка Тимошенко и глав ОВА: Зеленский подтвердил кадровые чистки в УкраинеВидео

23:44

Жданов рассказал, предупредят ли украинцев об угрозе нового наступления армии РФВидео

23:33

ВСУ добиваются успехов возле Кременной, это подтвердили в США - корреспондент ПентагонаВидео

23:16

Вопрос поставки самолетов для Украины сдвинулся с "мертвой точки": Кулеба рассказал подробностиВидео

22:50

Куда девать мандариновые корки: способы, о которых вы еще не слышали

22:49

Собирает вещи: Кирилл Тимошенко написал заявление об уходе из ОП - СМИВидео

22:48

Начальник Генштаба Норвегии удивил цифрами потерь Украины и РФ на войнеВидео

22:32

Вечно молодые и ухоженные: названы 3 знака зодиака, которые практически не стареютВидео

22:16

"Они во власти тех, кто может убить": старый Вассерман опозорился, говоря о родственниках в Украине

22:00

Почему 25 января нельзя плакать и как в день Татьяны привлечь удачу: приметы и запретыВидео

21:48

Что мужчины любят в женщинах: мелочи, на которые мало кто обращает вниманиеВидео

21:30

Генерал Маломуж рассказал, почему Запад панически боится полного разгрома РоссииВидео

21:07

Ждать Шольца не будут: Польша передает танки Leopard УкраинеВидео

21:00

Календарь прививок 2023: когда и от чего в Украине обязательно прививатьсяВидео

Реклама
20:48

Дочь Фреймут показала голый животВидео

20:41

Как в 50 выглядеть моложе своих лет: 10 секретов, которые способны "освежить" женщину

20:38

Побил все рекорды: сколько заработал на скандальных мемуарах принц ГарриВидео

20:21

В Украине резко рухнули цены на гречкуВидео

20:08

"Мы на финальной стадии": Кулеба заявил, что вопрос о получении танков Leopard почти решенВидео

20:05

Олег Скрипка ответил, готов ли воевать с врагами на фронте с оружием в рукахВидео

20:05

ВСУ атаковали оккупантов: Россия понесла огромные потери во время наступленияВидео

19:43

Из 50 тысяч осталось около 10: правозащитница озвучила огромные потери "вагнеровцев"Видео

19:35

У оккупантов конвульсии в Крымумнение

19:31

"Нападения не будет": эксперт рассказал о реальной угрозе наступления с БеларусиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять