Чем полезно копченое сало: "прочищает" мозги и "заряжает" сердце, но есть нюанс

Копченое сало польза или вред - что важно знать для истинных гурманов и ценителей.

Есть ли вред для организма: копченое сало польза / ua.depositphotos.com

Копченое сало по праву считается одним из самых популярных видов закуски у многих гурманов. Его приятный и нежный вкус практически никого не оставляет равнодушным.

Давно известны полезные свойства копченого сала – оно содержит витамины жирорастворимого типа (А, D, Е), Также продукт богат содержанием аминокислот. Также не стоит забывать о содержании жирных кислот и различных микроэлементов – от цинка и натрия, до кальция и селена.

При этом даже среди ценителей не редко возникает актуальный вопрос: как хранить копченое сало в холодильнике.

Для чего полезно копченое сало

Для многих станет открытием, но в копченом сале можно обнаружить значительное количество полинасыщенной жирной арахидоновой кислоты. Ее особенность для организма видна не сразу, однако специалисты установили, что она служит для нормализации функционирования головного мозга. Также благотворно влияет на функционирование почек, печени, сердца. Также этот ингредиент позитивно влияет на обмен холестерина в организме.

Сколько по времени надо коптить сало горячего копчения

Известный сразу несколько базовых условий, соблюдая которые можно добиться качественного копчения сала.

Что важно помнить:

в домашних условиях сало следует коптить, примерно, около 1 часа и 40 минут;

температура копчения сала должна быть 90 °С;

летом (особенно в жару) время копчения сала может быть до 1 часа 20 минут;

важно готовому продукту дать остыть после копчения примерно до двух часов.

Можно ли хранить копченое сало в морозилке

Сроки хранения копченого сала зависят от условий. Известно, что сырое сало в морозилке прекрасно сохраняется до двух месяцев. В то же время срок хранения соленого сала может достигать четырех месяцев. При этом установлено, что копченое сало обладает даже более длительным сроком хранения. Гурманы говорят, что в холодильнике сало прекрасно сохраняется и дольше, при этом важно соблюдать температурный режим.

Чем опасно копченое сало

Несмотря на то, что копченое сало имеет много полезных микроэлементов, его чрезмерное употребление может быть опасным. Важно не забывать о том, что в процессе копчения в нем накапливаются опасные вещества. В худшем случае – они даже могут привести к провоцированию развития опухолевых заболеваний.

Причина этого в том, что при копчении в сале остаются летучие канцерогены. Вот они-то, попадая вместе с продуктом в организм, и несут самую большую опасность. Поэтому вопрос о том, сколько употреблять копченого сала и стоит ли держать его на столе вообще, каждый может решить для себя сам.

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