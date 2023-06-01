Чем полезна клубника для организма человека: сколько можно ее съесть

Витамины, минералы и антиоксиданты в клубнике могут принести важную пользу для здоровья.

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Клубника содержит больше витамина С, чем апельсин/ pixabay

Клубника - любимый летний фрукт. Она появляется во всем, от йогурта до десертов и салатов. Клубника — это фрукт с низким гликемическим индексом, что делает ее вкусным вариантом для людей, которые хотят контролировать или снизить уровень глюкозы.

Июнь, как правило, лучшее время для сбора свежей клубники, но она доступна в супермаркетах круглый год. Она вкусна в сыром виде или приготовленная по различным рецептам, от сладких до соленых.

Клубника полезна для всего организма. Она содержит витамины, клетчатку и особенно высокие уровни антиоксидантов, известных как полифенолы, без содержания натрия, жира или холестерина. Клубника входит в число 20 лучших фруктов по антиоксидантной способности и является хорошим источником марганца и калия.

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В день можно съесть клубники много. Но всего одна порция — около восьми ягод клубники — содержит больше витамина С, чем апельсин

Польза для здоровья клубники

Витамины, минералы и антиоксиданты в клубнике могут принести важную пользу для здоровья. Например, клубника богата витамином С и полифенолами, антиоксидантными соединениями, которые могут помочь предотвратить развитие некоторых заболеваний.

Было показано, что полифенолы в клубнике улучшают чувствительность к инсулину у взрослых, не страдающих диабетом. В клубнике не только мало сахара, но она также может помочь вам усваивать другие формы глюкозы.

Польза клубники для женщин

Защита кожи

Клубника обладает противовоспалительным действием, что может предотвратить повреждение кожи при местном применении. В одном небольшом исследовании косметические процедуры на основе клубники защищали кожу от вредного ультрафиолетового излучения А (UVA), особенно в сочетании с коэнзимом Q10.

Лечение остеоартрита

Одно небольшое исследование показало, что противовоспалительные свойства клубники также могут защитить другие части тела, в том числе суставы. Женщинам в менопаузе, людям с остеоартритом и болями в коленях клубника может помочь уменьшить боль и отек, а также улучшить качество жизни. В одном исследовании у взрослых, которые ели по 50 граммов клубники каждый день в течение 24 недель, наблюдалось общее уменьшение боли и воспаления.

Факты о питательности клубники

Клубника богата витамином С и другими антиоксидантами, которые помогают снизить риск серьезных заболеваний, таких как диабет, инсульт и сердечные заболевания.

Это также отличный источник:

Магния

Фосфора

Кальция

Калия

Фолата

Витамина К

Клубника — продукт с низким гликемическим индексом и, как и большинство фруктов, не содержит жира. Они содержат сахар, но это фруктоза, а не сахароза или, очевидно, добавленный сахар. Клетчатка в клубнике также замедляет усвоение натуральных сахаров. Сокращение порций и ограничение порций до чашки или меньше поможет вам не потреблять слишком много калорий.

Как выбрать клубнику

Выбирайте среднего размера, твердые, пухлые и темно-красные ягоды;

Как хранить клубнику

Храните клубнику при температуре 0 градусов по Цельсию в холодильнике. Заверните е в пленочную упаковку, чтобы сохранить их еще дольше.

Как подготовить клубнику

Клубнику можно найти в продуктовых отделах большинства продуктовых магазинов и супермаркетов. Вы также можете собирать клубнику самостоятельно на местных фермах в пик сезона.

Клубника — универсальный фрукт, который можно использовать в заварном креме, фруктовых салатах, выпечке и салатах.

Сколько можно съесть клубники в день? Норма для взрослого человека составляет 300-500 грамм.

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