Чем полезен ромашковый чай и чем вреден: неожиданные сведения о напитке изумят

Чаеманы, вероятно, порой задумываются "Какая польза от ромашкового чая?". Главред решил детально ответ на этот интересный и любопытный вопрос.

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Чай, ромашка / коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Думается, что на сотня тысячах кухонь – где-нибудь в глубине шкафов и шкафчиков ‒ есть более-менее большие запасы ромашкового чая. Но как его нужно пить, кому и как часто ‒ этот вопрос не так прост, как кажется на первый взгляд.

Чем полезен ромашковый чай

Во-первых, говорят эксперты, такой чай помогает бороться с воспалениями. Дело в том, что в ромашке содержатся большое количество веществ под названием "альфа-бисаболол" и "матрицин", обладающие противовоспалительным действием и легко воспринимаются телом.

Во-вторых, такой чай заметно улучшает сон. Еще одно преимущество ‒ если человек каждый вечер сможет выпивать чашку ромашкового чая, то в большинстве случаев это поможет ему гораздо лучше засыпать. Как гласят свежие исследования ‒ все дело в цветах ромашки (их активный ингредиент "апигенин" заметно успокаивает и работает как мягкое снотворное).

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В-третьих, чай из ромашки заметно улучшает цвет кожи на лице. Антиоксиданты в ней обычно делают кожу гораздо более упругой, а также придают ей здоровый тон и сияние. Кроме того, чай из нее в большей степени помогает бороться с пигментными пятнами.

В-четвертых, такой чай в заметной степени снижает беспокойство. Все вещества, которые есть в ромашке, быстро стимулируют действие определенных аминокислот в мозге, обеспечивающие психоэмоциональный баланс.

В-пятых, чай из ромашки помогает женщинам облегчить проблемы с пищеварением, а также с менструальным циклом. Ромашковый чай может быть полезен и при метеоризме, диарее и других проблемах с желудочно-кишечным трактом. Ингредиенты, которые содержатся в ромашке, в заметной степени расслабляют мышцы кишечника, а также делают лучше его перистальтику. Также такой чай оказывает спазмолитическое действие во время менструальных спазмов.

Кому нельзя пить чай из ромашки

Но, несмотря на все вышесказанное, стоит помнить, что чай из ромашки может быть приличным вспомогательным средством, но никак не основным лекарством. К тому же, напитки на ромашковой основе можно употреблять отнюдь не всем людям.

К примеру, ее не рекомендуется пить женщинам во время беременности. Здесь проблема в том, что такое растение стимулирует работу яичников и это, в свою очередь, приводит к повышению уровня гормона эстрогена в крови. В свою очередь, такая ситуация может привести к серьезным проблемам с плодом.

Далее ‒ множество научных исследований продемонстрировали, что длительное употребление напитков с ромашкой (чая – в первую очередь) в больших количествах может стать причиной аллергических реакций, нарушений в работе кишечника, головокружения, рвоты и проблемам с мышечным тонусом.

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