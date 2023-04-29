Чем полезен и вреден чай с бергамотом: ароматный борец за здоровье сердца и желудка

Чай с бергамотом - прекрасный антиоксидант, защищающий наши клетки.

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Чай с бергамотом - не только вкусный, а и полезный / ua.depositphotos.com/

Чай с бергамотом производится путем объединения черного чая и экстракта апельсина-бергамота. Широко известный как чай Earl Grey, им наслаждаются во всем мире уже сотни лет.

Некоторые из заявленных преимуществ чая с бергамотом для здоровья включают улучшение здоровья сердца и пищеварения, пишет Healthline.

В этой статье Главред расскажет все, что вам нужно знать о чае с бергамотом, в том числе о его потенциальных преимуществах и побочных эффектах, а также о том, как действует бергамот на человека.

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Что такое чай с бергамотом?

Чай с бергамотом обычно готовят из листьев черного чая и плодов дерева Citrus bergamia.

Чайные листья либо опрыскивают экстрактом или эфирным маслом бергамота, либо смешивают с сушеной кожурой бергамота, что придает чаю мягкий цитрусовый вкус.

Так как свое прозвище он получил от британского премьер-министра Эрла Грея, чай с бергамотом часто считают английским. Тем не менее, он родом из Юго-Восточной Азии и сегодня широко культивируется в Южной Италии.

Чай с бергамотом можно найти в большинстве продуктовых магазинов — с кофеином, дополнительными ингредиентами и другими ароматизаторами или без них.

Растительные соединения в бергамоте могут быть полезны для здоровья, но большинство исследований было сосредоточено на эфирном масле, соке или добавках бергамота вместо чая.

Польза для здоровья чая с бергамотом

Бергамот богат полезными растительными соединениями, известными как полифенолы, включая флавоноиды неоэроцитрин, неогесперидин и нарингин.

Эти полифенолы действуют как антиоксиданты, которые борются с реактивными молекулами, называемыми свободными радикалами, которые могут вызывать повреждение клеток и заболевания.

Черный чай также богат различными другими соединениями с антиоксидантными свойствами, такими как катехины.

Высокая концентрация многих различных типов антиоксидантов в чае с бергамотом может сделать его особенно полезным для вашего здоровья.

Какой эффект от чая с бергамотом?

Чай с бергамотом может улучшить некоторые факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Как бергамот влияет на давление?

Было показано, что продукты с бергамотом снижают уровень холестерина, а черный чай связан со снижением артериального давления.

В частности, бергамот содержит флаваноны, которые могут ингибировать ферменты, вырабатывающие холестерин в организме.

Исследование с участием 80 человек с высоким уровнем холестерина показало, что ежедневный прием экстракта бергамота значительно снижал уровень триглицеридов, общего холестерина и холестерина ЛПНП (плохого) в крови через 6 месяцев по сравнению с исходными значениями.

В других исследованиях были получены аналогичные результаты, причем некоторые исследования предполагают, что бергамот может усиливать действие традиционных лекарств, снижающих уровень холестерина.

Чай с бергамотом повышает или понижает давление? Контролируемое исследование с участием 95 взрослых с риском высокого кровяного давления показало, что у тех, кто выпивал 3 чашки (750 мл) черного чая в день в течение 6 месяцев, кровяное давление было значительно ниже по сравнению с теми, кто пил плацебо.

Основываясь на этих результатах, употребление чая с бергамотом может принести пользу вашему сердцу.

Может помочь пищеварению

Флавоноиды в чае с бергамотом могут бороться с воспалениями, связанными с проблемами пищеварения.

Одно исследование на мышах с колитом, типом воспалительного заболевания кишечника (ВЗК), показало, что сок бергамота ингибирует высвобождение воспалительных белков и уменьшает количество эпизодов диареи.

Более того, сок бергамота может уменьшать воспаление кишечника и бороться с бактериями H. pylori, которые вызывают язву желудка и боль.

Как часто можно пить чай с бергамотом?

Хотя чай с бергамотом обычно считается безопасным для здоровых людей, могут быть некоторые риски, связанные с его чрезмерным употреблением.

Одно исследование связало высокое потребление чая с бергамотом с мышечными спазмами и помутнением зрения — симптомами, которые могут быть связаны с соединением в чае с бергамотом, которое блокирует всасывание калия.

Тем не менее, человек в этом исследовании выпивал более 16 чашек (4 литра) чая в день, что намного больше, чем обычно пьет большинство людей.

Кроме того, чай содержит соединения, называемые дубильными веществами, которые могут препятствовать усвоению железа в организме. Если вы регулярно пьете чай и беспокоитесь о своем статусе железа, подумайте о том, чтобы пить его между приемами пищи, чтобы способствовать лучшему усвоению железа из пищи.

Наконец, поскольку большинство чаев с бергамотом содержат кофеин, будьте осторожны с его приемом, если вы испытываете дрожь, беспокойство или другие побочные эффекты. Вы также можете переключиться на версию без кофеина.

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