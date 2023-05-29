Чем полезен холодный чай: необычные сведения о вкусном прохладительном напитке

В Украине – жара. А значит, пришло время прохладительных напитков. Главред решил ответить на вопрос "Можно ли пить чай в холодном виде?".

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Холодный чай - очень популярный в жаркую погоду напиток / Коллаж Главред, фото Instagram.com/panipanovahelen/ td_cerera/



Когда на улице температура в районе плюс 25-30 градусов по Цельсию, очень хочется употреблять как можно больше разных прохладительных напитков. Можна, конечно, к примеру, выпить пива литр и писать посты в Twitter, но есть и другие варианты. Ниже мы детально разберем вопрос "Как правильно пить холодный чай?".

Чем полезен холодный чай

Изначально этот напиток придумали готовить и употреблять на Юге США. Тамошние джентельмены-"дикси" любили в жаркую погоду побаловалось себя холодным напитком со льдом и лимоном.

В холодном чае сохраняются все полезные свойства, характерные для горячего напитка. В нем содержится много минеральных веществ ‒ магний, калий, цинк, натрий, марганец и т. д., которые необходимы для поддержания нормальной жизнедеятельности организма. В чае много антиоксидантов, которые предотвращали преждевременное старение и разрушение клеток, а также множество кахинов и танинов, которые повышают эластичность кровеносных сосудов.

Кроме того, холодный чай способствует поднятию тонуса и настроения. В нем содержатся особые дубильные вещества, которые, помимо всего прочего, обладают противовоспалительными свойствами. И этот напиток положительно влияет на состояние кожных покровов, а также способствует выведению из тела токсинов и остальных вредных веществ.

Ингриденты для холодного чая легко купить в любом магазине / Коллаж Главред, фото Instagram.com/panipanovahelen/ td_cerera/

Чем вреден холодный чай

Некоторые ученые утверждают ‒ такой напиток при определенных условиях может вызывать образование камней в почках и мочеполовой системой. Если пить его по несколько кружек в день, то по вредности такой чай можно поставить в один ряд с газированными напитками.

Дело в том, что камни в почках появляются, как правило, из-за дефицита жидкости. А, летом, из-за жаркой погоды в организме, как правило, происходит обезвоживание. И человек поэтому пьет много воды, в том числе и холодный чай. В группу риска входят люди, чей возраст превышает 40 лет, и те, у кого имеется предрасположенность к мочекаменной болезни. Есть версия, что образованию отложений в немалой степени способствуют оксалаты, которые в большой количестве содержатся в холодном чае.

Как сделать холодный чай

В основном рецепты приготовления холодного чая ‒ довольно просты и незамысловаты. А все ингредиенты можно легко отыскать практически в любом магазине.

Лавандово-ромашковый чай с мятой

Что нужно:

Листья мяты – 1 чашка;

Сушеная лаванда – 2 ст. л.;

Сушеная ромашка – 1,5 ст. л. или 4 заварочных пакетика.

Листья мяты аккуратно перетереть, а потом добавить ромашку и лаванду. Затем - залить кипятком и охлаждать шесть часов. Потом нужно процедить через мелкое сито или марлю.

Холодный чай ягодно-персиковый

Что нужно:

Чай ройбуш в пакетиках или заварочный;

Свежая черника или клубника – 1 чашка;

Нектар агавы – 2 ст. л.;

Персики или нектарины – 2 шт.;

Кубики льда – 3 чашки.

Вскипятить шесть чашек воды, залить ее в чай, а потом заваривать семь минут. Затем вынуть пакетики и процедить жидкость. После ‒ измельчить половину персиков и ягод (можно размять деревянной лопаткой). А уже затем ‒ переложить все фрукты в кувшин, залить чаем, добавить лед, размешивать до тех пор, пока он полностью не растает.

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