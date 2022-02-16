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Чем полезен гранатовый сок для женского мозга - комментарий ученого

16 февраля 2022, 23:52

В эксперименте принимали участие около сотни женщин. Их распределили на несколько групп в зависимости от уровня потребления гранатового сока.

Гранаты
Чем полезен гранатовый сок для мозга - комментарий ученого / ua.depositphotos.com

Употребление беременными женщинами гранатового сока может защитить их плод от травм мозга во время внутриутробного развития. Об этом рассказывается в пресс-релизе на специализированном портале MedicalXpress со ссылкой на исследование американских ученых.

Как говорят они, задержка внутриутробного развития плода (ЗВУР) является распространенным заболеванием, возникающим из-за недостатка поступления питательных веществ и кислорода в организм новорожденного в связи с дефектами плаценты. Примерно у одного из десяти младенцев диагностируется ЗВУР, которая повышает риск смерти и нарушений нервного развития.

В исследовании приняли участие 99 беременных женщин, которые были распределены на несколько групп в зависимости от уровня потребления гранатового сока. Результаты магнитно-резонансной томографии продемонстрировали доказательства того, что ежедневное употребление напитка, богатого полифенолами, может снизить риск травмы головного мозга у младенцев с ЗВУР (особенно в третьем триместре, когда центральная нервная система младенца может быть особенно уязвима).

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Напомним, ранее ученые рассказали ‒ основной мужской половой гормон тестостерон является основной причиной частой смертности мужчин от коронавируса COVID-19 по сравнению с женщинами.

Долгие клинические исследования продемонстрировали, что для мужчин, страдающих от рака предстательной железы, популярный препарат для гормональной женской терапии работает лучше, чем инъекции стандартных лекарств.

viber
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