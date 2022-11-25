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Чем полезен авокадо для женщин и мужчин

25 ноября 2022, 12:04

Авокадо называют "суперфудом", в нем содержится 11 витаминов и 14 микроэлементов. Его можно и нужно вводить в свой рацион питания.

авокадо
Авокадо называют "суперфудом" / Фото pixabay.com

Авокадо заняло прочные позиции в рационе украинцев после моды на здоровый образ жизни. И это вполне оправдано, ведь авокадо - очень полезный и питательный фрукт.

Чем полезен авокадо

Авокадо называют "суперфудом", в нем содержится 11 витаминов и 14 микроэлементов. В том числе витамин K, фолиевая кислота, витамин E, витамин С, витамин B5/B6, калий, марганец, железо, цинк, фосфор, а также витамины A, B1, B2, B3 и магний.

Авокадо – один из наиболее жирных продуктов растительного происхождения в мире. Около 77% калорий в нем составляют именно жиры. Причем это не простой жир, а олеиновая кислота (основной компонент оливкового масла).

Олеиновая кислота очень полезна для сердца, снижает воспаление и оказывает благотворное влияние на гены, связанные с раком.

Помимо этого масло авокадо уменьшает симптомы артрита, ускоряет заживление ран.

Чем полезен авокадо для женщин и мужчин

Авокадо - отличный афродизиак, поэтому его стоит включать в рацион мужчинам.

Авокадо очень полезен и для женщин – он устраняет спазмы при менструальных болях. А употребление фрукта в период беременности снижает риск выкидыша.

Как получить максимум пользы от авокадо

Выбирать стоит спелое авокадо, внутри которого движется косточка. Зеленые сорта менее полезны, чем фиолетовые, зато могут дольше храниться.

Употреблять авокадо диетологи советуют в сочетании с рыбой, белыми сырами, зеленью и овощами.

Авокадо едят в сыром виде - так лучше всего проявляются его полезные свойства. Термическая обработка делает его горьким. Впрочем, жиры данного фрукта устойчивы к окислению, вызванному нагревом. Поэтому на масле авокадо можно готовить полезную пищу.

Вред авокадо

Близко к мякоти в косточке и кожуре авокадо содержатся опасные токсины. Фрукт может вызвать тяжелую аллергическую реакцию, расстройство кишечника, интоксикацию печени. Очень часто люди, которые ни разу не включали в свой рацион авокадо, жалуются на расстройство желудка.

Ранее Главред писал, какая часть курицы самая вредная и почему ее не в коем случае нельзя есть.

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