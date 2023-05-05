Чем подстричь траву в домашних условиях: 4 лучших инструмента для дачника

Когда лучше косить траву на участке – так это днем, когда в небе облачно, ни в коем случае нельзя заниматься такой работой, когда на улице идет дождь.

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Сколько раз за лето надо косить траву – вопрос принципиальный, нужно приступать к работе минимум дважды в месяц / Фото: ua.depositphotos.com

Многие дачники понимают, что трава является не только украшением газонов и лужаек в саду и на участках, но и приносит ряд проблем. Трава может разрастаться, из-за чего ее приходится постоянно косить. Со временем появилось множество инструментов, благодаря которым садоводам удалось найти способы, как косить траву без косы и сделать все максимально эффективно.

Чем удобно косить траву

Тримеры

Чтобы понимать, как правильно косить траву, нужно посоветоваться со специалистами и приобрести нужный инструмент. Один из них – триммер. Бюджетное устройство поможет вам тщательно скосить траву в саду, улучшить ее состояние и избавиться от различных сорняков.

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Триммер похож на обычную косу. Для того чтобы красиво и аккуратно скосить траву по всей длине, не нужно прилагать больших усилий. Триммер занимает мало места, его легко хранить и перевозить. Чем быстрее косить траву косой – или триммером – вы сможете убедиться на собственном опыте.

Есть две разновидности триммеров – легкие и бюджетные, которые не справляются с мокрой травой и сорняками (нижнее расположение мотора) и мощные устройства, которые работают с леской или же ножом (верхнее расположение мотора).

Триммеры работают как от сети, так и от аккумулятора. Выбирать инструмент нужно в зависимости от объемов вашего участка и особых потребностей.

Мотокосы и бензокосы

Бензокосы позволяют косить траву так, чтобы она не теряла свою красоту и быстро росла. Они похожи на триммеры, однако запитка идет не от электричества – в бензокосах моторы внутреннего сгорания.

Мокрая трава хорошо скашивается, поскольку бензокосы достаточно мощные. В них можно установить многозубый диск или нож. Устройство поможет вам справиться как с сорняками, так и с ростками деревьев. Вот чем косить траву под кустами.

Мотокосу можно применить на любом дачном участке, вне зависимость от объемов территории. Бензокосы легко хранить и перевозить.

Единственный минус – обработка мотокосой и бензокосой не позволяет создать идеально ровную гладь.

Газонокосилка

Для маленького газона подойдет газонокосилка. Она специально предназначена для того, чтобы делать идеально ровную поверхность и бережно ухаживать за травой.

Газонокосилка представляет из себя так называемую тележку на четырех колесах с рукояткой, где расположен центр управления. Можно указать, какая должна быть величина стрижки, чтобы правильно ухаживать за травяным ковром и следить за его состоянием. Некоторые модели являются, по сути, самоходными, и это значительно упрощает весь процесс.

Кроме того, уже скошенная трава уходит в специальный резервуар, и покров сразу же выглядит ухоженным и красивым.

Однако у газонокосилки есть и определенные недостатки. Во-первых, она плохо работает на бугристой местности. Во-вторых, не способна обрабатывать площадку вокруг деревьев.

Поэтому часто возникают ситуации, когда приходится пользоваться одновременно и газонокосилкой, и тем же триммером.

Газонокосилка-робот

Принцип работы схож с роботом-пылесосом. Такое устройство программируют, выставляются настройки и указывается территория, где нужно поработать с травой.

Робот-газонокосилка поможет косить небольшой газон. Однако, как и сама газонокосилка, ему неподвластны сорняки и зарослшая трава.

Сколько раз в месяц нужно косить траву

Опытные дачники не спорят о том, нужно ли косить траву в саду. Ее надо стричь минимум 2 раза в месяц. Некоторые дачники косят траву только 1 раз в месяц, что приводит к потере ее свежести и ухудшению внешнего вида.

Если вдруг вы не успели вовремя постричь весь газон, уже не нужно убирать всю длину. Сначала нужно снять небольшое ее количество, а уже в следующий раз состричь остаток. Трава привыкнет к такой длине и ей будет комфортно.

Когда лучше косить траву – утром или вечером

Дачники считают, что лучше всего стричь газон утром или вечером. Желательно, чтобы день был теплый, но с небольшой облачностью. Для травы крайне не рекомендуется, чтобы ее стригли в дождливую погоду. Вот, когда нельзя косить траву.