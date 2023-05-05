УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Чем подстричь траву в домашних условиях: 4 лучших инструмента для дачника

Андрей Ганчук
5 мая 2023, 05:00
13
Когда лучше косить траву на участке – так это днем, когда в небе облачно, ни в коем случае нельзя заниматься такой работой, когда на улице идет дождь.
Трава
Сколько раз за лето надо косить траву – вопрос принципиальный, нужно приступать к работе минимум дважды в месяц / Фото: ua.depositphotos.com

Многие дачники понимают, что трава является не только украшением газонов и лужаек в саду и на участках, но и приносит ряд проблем. Трава может разрастаться, из-за чего ее приходится постоянно косить. Со временем появилось множество инструментов, благодаря которым садоводам удалось найти способы, как косить траву без косы и сделать все максимально эффективно.

Чем удобно косить траву

Тримеры

Чтобы понимать, как правильно косить траву, нужно посоветоваться со специалистами и приобрести нужный инструмент. Один из них – триммер. Бюджетное устройство поможет вам тщательно скосить траву в саду, улучшить ее состояние и избавиться от различных сорняков.

видео дня

Триммер похож на обычную косу. Для того чтобы красиво и аккуратно скосить траву по всей длине, не нужно прилагать больших усилий. Триммер занимает мало места, его легко хранить и перевозить. Чем быстрее косить траву косой – или триммером – вы сможете убедиться на собственном опыте.

Есть две разновидности триммеров – легкие и бюджетные, которые не справляются с мокрой травой и сорняками (нижнее расположение мотора) и мощные устройства, которые работают с леской или же ножом (верхнее расположение мотора).

Триммеры работают как от сети, так и от аккумулятора. Выбирать инструмент нужно в зависимости от объемов вашего участка и особых потребностей.

Мотокосы и бензокосы

Бензокосы позволяют косить траву так, чтобы она не теряла свою красоту и быстро росла. Они похожи на триммеры, однако запитка идет не от электричества – в бензокосах моторы внутреннего сгорания.

Мокрая трава хорошо скашивается, поскольку бензокосы достаточно мощные. В них можно установить многозубый диск или нож. Устройство поможет вам справиться как с сорняками, так и с ростками деревьев. Вот чем косить траву под кустами.

Мотокосу можно применить на любом дачном участке, вне зависимость от объемов территории. Бензокосы легко хранить и перевозить.

Единственный минус – обработка мотокосой и бензокосой не позволяет создать идеально ровную гладь.

Газонокосилка

Для маленького газона подойдет газонокосилка. Она специально предназначена для того, чтобы делать идеально ровную поверхность и бережно ухаживать за травой.

Газонокосилка представляет из себя так называемую тележку на четырех колесах с рукояткой, где расположен центр управления. Можно указать, какая должна быть величина стрижки, чтобы правильно ухаживать за травяным ковром и следить за его состоянием. Некоторые модели являются, по сути, самоходными, и это значительно упрощает весь процесс.

Кроме того, уже скошенная трава уходит в специальный резервуар, и покров сразу же выглядит ухоженным и красивым.

Однако у газонокосилки есть и определенные недостатки. Во-первых, она плохо работает на бугристой местности. Во-вторых, не способна обрабатывать площадку вокруг деревьев.

Поэтому часто возникают ситуации, когда приходится пользоваться одновременно и газонокосилкой, и тем же триммером.

Газонокосилка-робот

Принцип работы схож с роботом-пылесосом. Такое устройство программируют, выставляются настройки и указывается территория, где нужно поработать с травой.

Робот-газонокосилка поможет косить небольшой газон. Однако, как и сама газонокосилка, ему неподвластны сорняки и зарослшая трава.

Сколько раз в месяц нужно косить траву

Опытные дачники не спорят о том, нужно ли косить траву в саду. Ее надо стричь минимум 2 раза в месяц. Некоторые дачники косят траву только 1 раз в месяц, что приводит к потере ее свежести и ухудшению внешнего вида.

Если вдруг вы не успели вовремя постричь весь газон, уже не нужно убирать всю длину. Сначала нужно снять небольшое ее количество, а уже в следующий раз состричь остаток. Трава привыкнет к такой длине и ей будет комфортно.

Когда лучше косить траву – утром или вечером

Дачники считают, что лучше всего стричь газон утром или вечером. Желательно, чтобы день был теплый, но с небольшой облачностью. Для травы крайне не рекомендуется, чтобы ее стригли в дождливую погоду. Вот, когда нельзя косить траву.

трава интересные новости
Реклама

Главное за день

Потерял управление: в центре Киева сбили Bayraktar

Потерял управление: в центре Киева сбили Bayraktar

23:07 Украина
Взрывы в Киеве: беспилотник сбили прямо над Майданом Независимости - начался пожар

Взрывы в Киеве: беспилотник сбили прямо над Майданом Независимости - начался пожар

21:11 Украина
"Мы были в шаге от ядерного удара": Путин дважды чуть не отдал приказ об ударе по Украине - эксперт

"Мы были в шаге от ядерного удара": Путин дважды чуть не отдал приказ об ударе по Украине - эксперт

20:25 Украина
Все главные новости

Последние новости

05:00

Чем подстричь траву в домашних условиях: 4 лучших инструмента для дачника

04:00

"Будет много жертв": РФ готовит жесткие теракты - таролог

03:20

Самый удачный рецепт: блины никогда не прилипнут к сковороде - добавляем 2 капли секретной жидкостиВидео

03:00

Эксперт рассказал, как ВСУ могут бороться с русской артиллериейВидео

02:33

Неистовая головоломка: только люди с впечатляющим IQ могут найти инопланетянина на свадебном фото

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

02:02

"Да, ее заклинило!": Волочкову подняли на смех за фото на Мальдивах

01:32

"У россиян сейчас большой депрессняк": Свитан объяснил, зачем РФ может ударить по БанковойВидео

01:05

Контурный боб – потрясающая стрижка 2023, которая может стать изюминкой каждой женщины летом

00:51

Самый несчастный день: приметы на 5 мая и что нельзя делатьВидео

Реклама
00:30

Мусиенко рассказал, насколько преимущество РФ в воздухе является критическим для УкраиныВидео

00:16

Что нужно сделать 6 мая, чтобы кошки счастье в дом принесли: приметы и что нельзя делатьВидео

04 мая, четверг
23:51

Астрологи раскрыли тайну: названы 5 знаков зодиака, которые всегда говорят правду в лицоВидео

23:33

В Воздушных силах ВСУ рассказали, от чего у российских пилотов трясутся коленкиВидео

23:20

"Люблю": Оля Полякова публично обратилась к украинскому героюВидео

23:17

Женщина кормила своим грудным молоком родную внучку: как такое получилось

23:07

Потерял управление: в центре Киева сбили BayraktarВидео

22:26

Частично потерял зрение: такого президента Владимира Зеленского в очках еще не виделиВидео

22:23

Все в дыму и огне, люди с иконами молятся прямо на улице: в РФ сильнейший пожар охватил целое село

22:06

"Готовят большой разгром": астролог назвала 4 города Украины, которым угрожает большая опасностьВидео

21:11

Взрывы в Киеве: беспилотник сбили прямо над Майданом Независимости - начался пожарВидео

Реклама
21:04

"Оставлю должность министра и поеду жить в село": Кулеба рассказал о планах после победы УкраиныВидео

20:49

В Турции на саммите случилась мощная драка между депутатами Украины и россиянамиВидео

20:25

"Мы были в шаге от ядерного удара": Путин дважды чуть не отдал приказ об ударе по Украине - эксперт

19:57

РФ приписала Америке атаку на Кремль: в разведке США уверены, что Путин не применит ядерное оружиеВидео

19:55

Вся сияет: Елена Зеленская в шикарном наряде приехала на коронацию Чарльза IIIВидео

19:41

Украина могла ударить по Кремлю, но это сделали другие: Свитан - о сценариях атакиВидео

19:27

Сергей Стерненко. Удар по Кремлю перепугал россиян, Украина возьмет БелгородВидеоблоги

19:20

Основная версия удара по Кремлюмнение

19:04

"Ожидаем кое-что": Зеленский заявил о готовности к контрнаступлению ВСУВидео

18:40

Картинка-головоломка "взорвет" ваш мозг: нужно за 10 секунд найти астронома

18:29

В Украине могут исчезнуть паспорта-книжечки: Рада рассмотрит вопрос

18:29

Разведенного Жадана застукали с популярной певицей, гуляющих "за ручку"

18:00

Никакой ядерки не будетмнение

17:59

Пережил отца на три месяца: в свой день рождения на войне погиб молодой спортсмен

17:36

Ударят сильные заморозки: синоптики предупредили о жестокой погоде в маеВидео

17:12

Кондиционер в интерьере: эстетические варианты расположения новости компании

17:09

Как в Украине оформить рассрочку погашения долгов по коммуналке: детальная инструкция

17:09

Мэра Одессы Труханова арестовали: его подозревают в растрате 92 миллионов гривен

17:05

На войне убили украинского режиссера и сценариста

16:54

"Враг может переступить красную черту": Гуменюк предупредила о высокой угрозе ударов по УкраинеВидео

Реклама
16:45

Незаконно въехавших в Крым россиян планируют выгонять индивидуальноВидео

16:30

Причем тут угонщица Соловий: Сергей Жадан разводится

16:23

Оккупанты готовятся отходить с Херсонской и Запорожской областей - Свитан

16:22

"Радикальные группки, размахивающие чем-то ядерным": Зеленский разнес РФ за угрозы его ликвидацииВидео

16:00

На войне с оккупантами России погиб воин ВСУ, свадебное фото которого публиковал The Times

15:46

Перед посадкой помидор в лунки бросают песок и яичные скорлупы: что это дает

15:33

Центр помощи ВПЛ, основанный командой финансиста Андрея Волкова, за год принял 700 человек и стал одним из лучших в Запорожье актуально

15:16

Петросян попал в реанимацию: у него не прекращалось кровотечение

15:15

"России нужно показать место": в Польше заявили, что Украина должна одержать мощную победуВидео

14:50

Каменских и Потап страстно признались друг другу в любвиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЗакускиСалаты
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Жизнь
ГоловоломкиТести по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять