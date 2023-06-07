Чем подкормить томаты во время цветения: копеечное удобрение на 20% увеличит урожай

Думаете, как подкормить томаты в июне? Используйте дешевое средство из аптечки.

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Борная кислота для помидоров - как применять / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Чем подкормить помидоры в июне во время цветения? Вопрос, который интересует многих огородников. Ведь чем лучше вы будете ухаживать за растением, тем больший урожай получите в конце сезона. Одной из лучших подкормок для помидоров считается борная кислота. Как подкормить томаты в июне этим копеечным средством, разобрался Главред.

Борная кислота для помидоров - в чем польза

Во-первых, борная кислота обеспечивает питание завязей растений, помогает томатам потреблять из почвы необходимое количество полезных микроэлементов и витаминов.

Во-вторых, насыщает плоды сахаром, улучшает их вкусовые характеристики.

В-третьих, бор оберегает томаты от паразитов и различных болезней.

В-четвертых, борная кислота предотвращает гниение плодов.

Подкормки бывают двух типов: корневые - это удобрение под корень растений, а также внекорневые - таким образом растения получают подкормку непосредственно через листья.

Опытные огородники говорят, что второй метод подкормки томатов более эффективный.

Как понять, что помидорам не хватает бора

Бор регулирует важнейшие процессы в жизни растений, а именно: опыление, обмен углеводами и белками, а также формирует иммунитет к болезням.

Проще всего узнать о нехватке бора по внешнему виду растений:

молодые листья и верхушки теряют нормальную окраску и становятся светло-зелёными;

листья скручивается от верхушки к основанию и становятся ломкими;

стебли томатов также реагируют на недостаток бора.

Все эти признаки говорят о разной степени нехватки бора и должны стать сигналом к действию, а именно - наступила пора для подкормки томатов борным раствором.

Как приготовить раствор борной кислоты для томатов

Для приготовления удобрения понадобится обычная борная кислота - ее можно купить в любой аптеке или в садовом магазине.

Борная кислота не растворяется в холодной воде. Кристаллы просто прилипнут на растение и спровоцируют ожоги. Поэтому для приготовления удобрения нужно использовать горячую воду, но не кипяток.

Итак, в стакане теплой воды растворите половину чайной ложки воды, тщательно размешайте, а потом доведите объем до 10 литров, добавив отстоянную воду уличной температуры. Максимальная доза борной кислоты на 10 литров воды - одна чайная ложка препарата. Больше добавлять не стоит, чтобы не вызвать ожоги у растения.

Полученный раствор заливается в опрыскиватель. Обработать борной кислотой нужно листья, ствол и цветы помидоров. На каждое молодое растение будет уходить приблизительно около 10 мл жидкости.

Удобрять помидоры борной кислотой нужно во время активного цветения томатов. Такая процедура поможет увеличить урожай в конце сезона как минимум на 20%.

Смотрите видео - Чем подкормить помидоры во время цветения:

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