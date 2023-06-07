Чем подкормить томаты во время цветения: копеечное удобрение на 20% увеличит урожай

Чем подкормить помидоры в июне во время цветения? Вопрос, который интересует многих огородников. Ведь чем лучше вы будете ухаживать за растением, тем больший урожай получите в конце сезона. Одной из лучших подкормок для помидоров считается борная кислота. Как подкормить томаты в июне этим копеечным средством, разобрался Главред.
Борная кислота для помидоров - в чем польза
Во-первых, борная кислота обеспечивает питание завязей растений, помогает томатам потреблять из почвы необходимое количество полезных микроэлементов и витаминов.
Во-вторых, насыщает плоды сахаром, улучшает их вкусовые характеристики.
В-третьих, бор оберегает томаты от паразитов и различных болезней.
В-четвертых, борная кислота предотвращает гниение плодов.
Подкормки бывают двух типов: корневые - это удобрение под корень растений, а также внекорневые - таким образом растения получают подкормку непосредственно через листья.
Опытные огородники говорят, что второй метод подкормки томатов более эффективный.
Как понять, что помидорам не хватает бора
Бор регулирует важнейшие процессы в жизни растений, а именно: опыление, обмен углеводами и белками, а также формирует иммунитет к болезням.
Проще всего узнать о нехватке бора по внешнему виду растений:
- молодые листья и верхушки теряют нормальную окраску и становятся светло-зелёными;
- листья скручивается от верхушки к основанию и становятся ломкими;
- стебли томатов также реагируют на недостаток бора.
Все эти признаки говорят о разной степени нехватки бора и должны стать сигналом к действию, а именно - наступила пора для подкормки томатов борным раствором.
Как приготовить раствор борной кислоты для томатов
Для приготовления удобрения понадобится обычная борная кислота - ее можно купить в любой аптеке или в садовом магазине.
Борная кислота не растворяется в холодной воде. Кристаллы просто прилипнут на растение и спровоцируют ожоги. Поэтому для приготовления удобрения нужно использовать горячую воду, но не кипяток.
Итак, в стакане теплой воды растворите половину чайной ложки воды, тщательно размешайте, а потом доведите объем до 10 литров, добавив отстоянную воду уличной температуры. Максимальная доза борной кислоты на 10 литров воды - одна чайная ложка препарата. Больше добавлять не стоит, чтобы не вызвать ожоги у растения.
Полученный раствор заливается в опрыскиватель. Обработать борной кислотой нужно листья, ствол и цветы помидоров. На каждое молодое растение будет уходить приблизительно около 10 мл жидкости.
Удобрять помидоры борной кислотой нужно во время активного цветения томатов. Такая процедура поможет увеличить урожай в конце сезона как минимум на 20%.
Смотрите видео - Чем подкормить помидоры во время цветения:
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