Чем подкормить перцы, чтобы был хороший урожай: простые советы для дачников

Как правильно сажать перец – по одному или два, не вопрос для опытного дачника, который посоветует сажать два растения для их обоюдной поддержки.

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Обязательно нужно знать, как правильно сажать перец в открытый грунт, чтобы не допустить ошибок при посадке / фото instagram/@fruktoviugolok_

Сладкий перец, который называют и болгарским, очень хорошо растет на нейтральных, легких и обогащенных органикой почвой. Но для получения прекрасного урожая нужно удобрять даже такую землю, поскольку перец очень прихотлив в плане подкормок. После посадки, во время цветения, в период плодоношения перцу необходимы питательные вещества. Если не удобрять, перцы вытягиваются, их рост замедляется, снижается урожайность и дело может дойти даже до болезни. Мы расскажем вам, какое удобрение любит сладкий перец и как правильно организовать его прикормку, чтобы получить хороший урожай.

В каком месяце лучше сажать перец

Когда вы решили посадить сладкий перец в своей теплице, помните, что высаживать его нужно именно в начале мая. Перец должен сразу зацвести, если вы посадили его в феврале.

Уже ближе к маю рассаду относят в теплицу и держат ее под клеенкой до тех пор, пока перец не побудет при стабильной температуре, а воздух не нагреется до 15 градусов. Рассаду нужно не пикировать, а лишь поставить в стаканах или же в коробочках под пленку.

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Когда и как правильно сажать болгарский перец

Для того чтобы посадить сладкий перец в открытый грунт вам вполне подойдет почва, на которой до этого сажали картошку, лук, огурцы и помидоры. Отправлять перец в грунт можно только в том случае, если на стебле появились как минимум 5-7 листьев. Также надо купить органические удобрения – около 5 килограмм на 1 квадратный метр. Перед посадкой землю советуют прогреть, ее накрывают дугами с пленкой.

Посадка предполагает правильный выбор места, которое должно быть спрятано от ветров. За месяц до посадки рядом с местом, где будет перец, можно посадить высокорослые растения. Но такие, чтобы они не закрывали солнечные лучи. Высаживают перец ориентировочно в начале июня. Ряды должны находиться на расстоянии друг от друга 50-60 сантиметров. Сами перцы – на 40-50 см. Углублять растение следует еще до первого листка.

Рядом с перцем рекомендуют поставить колышки для подвязки. Перец сам по себе очень нежное растение. Когда вырастут плоды, стеблю понадобится поддержка, чтобы он не сломался. В первые дни после посадки перец начинает приживаться и болеет. Ему нужно помочь – провести взрыхление земли, чтобы воздух лучше поступал к корневой системе.

Растения следует держать под пленкой до тех пор, пока они не укоренятся. Когда на улице очень жарко, днем пленку нужно приоткрывать.

Несколько видов перца на грядке нужно разводить и сажать подальше друг от друга, поскольку перец опыляется.

Чтобы получить хороший урожай, нужно выращивать по два в лунке. Перцы станут друг для друга дополнительной опорой и поддержкой.

Чем удобрять перец в открытом грунте

Первый раз удобрять перец можно уже при высадке рассады в грядку. Для этого в каждую лунку добавляют 1 столовую ложки минеральных удобрений и ½ стакана золы.

Для перца не сгодится в качестве удобрения торф или свежий навоз. Растение не любит избытка минеральных и азотных удобрений.

Удобрение перца золой

В золе огромное множество полезных минералов, ее еще называют "печным золотом". В ней много калия, который очень любят перцы.

Пока летом перцы наливаются, их можно удобрять золой 1 раз на 10 дней все лето. На 10 литров воды нужно взять 1 стакан золы, настоять раствор несколько дней и поливать им болгарский перец под корнем. Можно поливать обильно.

Если у вас суглинистая почва, можно применять золу в сухом виде, причем прямо под куст, после чего хорошо полить. Однако раствор все-таки лучше. Перец начинает цвести и появляются завязи.

Минеральные удобрения для перца

Несколько раз за сезон можно использовать комплексные минеральные удобрения, но не много – лишь по 1 столовой ложке под каждый куст.

Дрожжевой настой

Один раз, когда сезон только начался, перцы можно поливать водой, чтобы помочь им быстрее нарастить свою зеленую массу. Чтобы приготовить дрожжевую воду, понадобится 100 грамм свежих дрожжей, 5 литров воды и немного сахара. Несколько дней раствор нужно настоять на солнце, после чего он разбавляется водой 1 к 10. Далее можно поливать куст, используется не больше литра.

Дрожжевая подкормка имеет свои недостатки – она выводит калий из почвы, который нужен перцу. Таким образом, следующую подкормку спустя 10 дней следует проводить золой, чтобы восполнить калий в вашей почве.

Подкормка перца йодом

Советуют несколько раз за сезон поливать перец йодной водой. Йод помогает расти перцу, защищает его от болезней, повышает иммунитет, способствует усвоению азота и, в конце концов, влияет на получение хорошего урожая.

Достаточно взять 1 каплю обычного йода и растворить ее в 3 литрах воды, после чего каждый куст полить под корень. Больше 1 литра выливать нельзя, чтобы не нанести вред растению и не спровоцировать его гибель. После этой подкормки перец нужно обильно полить обычной водой.

Чем кормить перец во время цветения и плодоношения

Когда перец цветет и плодоносит, ему уже не нужно много азота, как на ранней стадии вегетации. Растению нужен калий и фосфор.

После того как перец зацвел, его поливают питательным раствором, который готовят следующим образом: в 10 литрах воды разводят 35-40 грамм простого суперфосфата, 5-7 грамм карбамида и 10-15 грамм сульфата калия.

Когда появляются плоды перца, прикормку следует делать только в том случае, если внешний вид растения указывает на недостаток питания. Таким сигналами может стать замедление развития куста, мелкие листья и деформирование плодов. Тогда кусты понадобится полить раствором калийного и фосфорного удобрений. В этом случае исключение работает только для тепличного перца – ему такое питание будет необходимо лишь после сбора урожая.

Вызревающим плодам помимо фосфора и калия понадобится кальций, ведь его дефицит нередко приводит к развитию вершинной гнили. В профилактических целях перец опрыскивают 0,2%-м раствором кальциевой селитры. Делается это каждые 15-20 дней.

Для цветущего и плодоносящего перца из органических удобрений подойдет питание на основе натрия или гумата. При их применении ускоряется не только созревание плодов, но и увеличивается срок хранения урожая. Обычно внекорневое питание вносят с момента начала цветения перца и до окончания плодоношения 1 раз в 2-3 недели.

Что не любит болгарский перец

Перец очень любит тепло, поэтому для его выращивания очень важна температура воздуха и почвы. Надземная часть самого растения еще как-то может адаптироваться к нетеплым условиям, а вот корневая система – нет. Поэтому перец выращивают либо на теплых грядках, либо в теплице.

Также нужно не забывать, что растению не нравятся резкие перепады температуры. Чтобы этого не было, в теплице размещают бутылки с водой. Днем жидкость нагревается под солнцем, а ночью отдает свое тепло растениям.