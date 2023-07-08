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Чем подкормить огурцы: дачники раскрыли хитрый секрет богатого урожая

Алексей Тесля
8 июля 2023, 03:00
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Почему сохнут листья у огурцов в открытом грунте - важный совет для спасения урожая.
Огурцы
Как спасти огурцы от пожелтения листьев / УНИАН

Лето – поистине пора битвы за богатый урожай на огородах. Дачники ищут различные способы добиться результата, при этом особо обидно бывает, когда долгие труды идут прахом.

Среди частых вопросов, которые возникают перед огородниками - что делать если у огурцов желтеют листья по краям. Для того чтобы сохранить урожай, стоит помнить несколько основных правил.

В период плодоношения стоит обратить внимание на подкормку огурцов. Для поддержки растения подойдут два вида удобрений:

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  • органические – настой крапивы;
  • минеральные – селитра или мочевина.

Чем подкармливать огурцы в открытом грунте

Известны несколько рекомендаций подкормки огурцов, высаженных в открытый грунт. Для этого рекомендуют использовать азотные удобрения:

  • настоями органических удобрений (травяными растворами, настоем куриного помета, коровяка);
  • специальными растворами минеральных удобрений (можно использовать аммиачную или кальциевую селитру).

Чем подкармливать огурцы – народные средства

Несмотря на то, что зачастую присутствует скепсис относительно применения народных средств при подкормке огурцов, почти наверняка они принесут результат, при правильном внесении ингредиентов.

Чем подкармливают дачники огуречные посадки:

  • дрожжи;
  • зола;
  • хлеб;
  • куриный помет;
  • луковая шелуха.

Как спасти засохшие огурцы

В случае пожелтения огурцов в результате жары и пересыхания, стоит просто возобновить нормальный полив растений. Такая процедура должна оживить огурцы, и они быстро воспрянут духом.

В случае появления желтизны из-за загнивания, необходимо произвести профилактические процедуры:

  • провести рыхление кустов;
  • присыпать почву под кустами древесной золой;
  • внести в грунт у растений песок.

Как спасти огурцы от пожелтения

Еще одна напасть, которая зачастую бывает при выращивании огурцов – пожелтение листьев растений по краям. В этом случае стоит помнить, что такой симптом сигнализирует о недостатке калия у растений. Выход довольно прост, внесите удобрения, богатые калием, что поможет спасти урожай.

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