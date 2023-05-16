Чем подкормить морковь, чтобы она была крупной: 3 лучших удобрения

Главред расскажет, какие удобрения любит морковь и как сделать её урожай внушительным и крупным.

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Чем подкормить морковь, чтобы она была крупной / коллаж: Главред, фото: pexels

Морковь - полезный и популярный овощ. Многие украинцы выращивают его самостоятельно и хотят, чтобы урожай радовал своей пышностью. Мы расскажем, чем поливать морковь и как её удобрять, чтобы радоваться плодам как можно сильнее.

Какие удобрения любит морковь - важное и простое удобрение

Морковь - не может хорошо расти в тяжелой и кислотной почве. В таком случае корнеплод растет плохо и также плохо формируется.

Очень важно довести уровень кислотности почвы до нейтрального. Сделать это, а также насытить корнеплоды питательными веществами, такими как калий, может древесная зола. Калий, помимо прочего, сделает морковь сладкой и сочной.

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Древесную золу можно применять весь сезон, сделать это достаточно просто - посыпайте золой междурядье моркови перед поливом.

Расчет удобрения следующий: 2-3 горсти золы пойдет на один квадратный метр в 10-14 дней. С таким удобрением к концу сезона овощ сможет порадовать сладостью, сочностью и сроком хранения.

Чем подкормить морковь, чтобы она была крупной - не менее важное удобрение

Помимо калия, также важен бор. Этот микроэлемент сделает морковь сладкой и поможет сформировать крупный и правильный корнеплод.

Борную кислоту в количестве одной чайной ложке необходимо растворить в небольшом объеме горячей воды и добавить ее к 10 литрам обычной воды.

Данной подкормкой необходимо полить междурядье, тогда удобрение попадет ко всем частям растения. Делать это нужно не более трех раз в сезон.

Чем полить морковь для хорошего урожая

Кроме калия и бора, о которых мы написал выше - корнеплод моркови нуждается в небольших дозах азота.

Приготовить универсальную азотную подкормку можно с помощью пекарских мокрых дрожжей и перебродившего травяного настоя.

Растворите 100 грамм пекарских дрожжей в теплой воде и залейте их в ведро объемом 10 литров. В этом ведре должна быть скошенная трава и сорняки.

Данное удобрение будет готово уже к вечеру следующего дня, ведь дрожжи помогут ему перебродить скорее. Концентрированный раствор необходимо разбавить десятью литрами воды и поливать им морковь раз в три недели.

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