Чем подкормить морковь, чтобы она была крупной: 3 лучших удобрения

Морковь - полезный и популярный овощ. Многие украинцы выращивают его самостоятельно и хотят, чтобы урожай радовал своей пышностью. Мы расскажем, чем поливать морковь и как её удобрять, чтобы радоваться плодам как можно сильнее.
Какие удобрения любит морковь - важное и простое удобрение
Морковь - не может хорошо расти в тяжелой и кислотной почве. В таком случае корнеплод растет плохо и также плохо формируется.
Очень важно довести уровень кислотности почвы до нейтрального. Сделать это, а также насытить корнеплоды питательными веществами, такими как калий, может древесная зола. Калий, помимо прочего, сделает морковь сладкой и сочной.
Древесную золу можно применять весь сезон, сделать это достаточно просто - посыпайте золой междурядье моркови перед поливом.
Расчет удобрения следующий: 2-3 горсти золы пойдет на один квадратный метр в 10-14 дней. С таким удобрением к концу сезона овощ сможет порадовать сладостью, сочностью и сроком хранения.
Чем подкормить морковь, чтобы она была крупной - не менее важное удобрение
Помимо калия, также важен бор. Этот микроэлемент сделает морковь сладкой и поможет сформировать крупный и правильный корнеплод.
Борную кислоту в количестве одной чайной ложке необходимо растворить в небольшом объеме горячей воды и добавить ее к 10 литрам обычной воды.
Данной подкормкой необходимо полить междурядье, тогда удобрение попадет ко всем частям растения. Делать это нужно не более трех раз в сезон.
Чем полить морковь для хорошего урожая
Кроме калия и бора, о которых мы написал выше - корнеплод моркови нуждается в небольших дозах азота.
Приготовить универсальную азотную подкормку можно с помощью пекарских мокрых дрожжей и перебродившего травяного настоя.
Растворите 100 грамм пекарских дрожжей в теплой воде и залейте их в ведро объемом 10 литров. В этом ведре должна быть скошенная трава и сорняки.
Данное удобрение будет готово уже к вечеру следующего дня, ведь дрожжи помогут ему перебродить скорее. Концентрированный раствор необходимо разбавить десятью литрами воды и поливать им морковь раз в три недели.
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