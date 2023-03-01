Чем подкормить лук, чтобы хорошо рос: простые советы для всех дачников

Умеренно влажный чернозем – вот какую почву любит лук, земля не должна быть чересчур сухая или мокрая, это может навредить вашему будущему урожаю.

Помните, какую подкормку любит лук – удобрения из древесной золы, суперфосфатов и мочевины / Коллаж ua.depositphotos.com

Сегодня каждый дачник выращивает у себя на огороде репчатый лук. Лук очень распространен и популярен, однако не все огородники хорошо понимают, как правильно его вырастить, чтобы получить хороший урожай. Лук является капризной культурой и любое несоблюдение рекомендаций может привести к тому, что качество вашего урожая ухудшится. Многие не знают, что любит лук при посадке и почему нужно правильно соблюдать правила ухода за ним.

Как подготовить землю под лук

Выберите почву

Если вы не знаете, какую землю любит репчатый лук, помните, что это – чернозем, который нужно удобрять.

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Понадобятся торфяники, суглинки и постоянный уход за луком. Песчаники как раз таки не подойдут. В случае, если вы не будете удобрять суглинки, выращенный лук потеряет свои вкусовые качества и не сможет храниться долга.

Нужна умеренно влажная почва. Нельзя, чтобы она была слишком влажной или чересчур сухой.

Подготовьте почву и правильно ее удобряйте

В Интернете можно найти статьи о том, как вырастить хороший урожай лука – 10 секретов ухода за луком, в которых содержится ряд советов. Мы рекомендуем более подробно и предметно рассмотреть ситуацию в целом.

Для начала нужно правильно подготовить почву. Сама подготовка идет в два этапа – зимой, когда уже собран урожай, и весной, перед посадкой лука.

Осенью из земли убираются остатки растений. Почву нужно глубоко, на полный штык лопаты, перекопать с оборотом пласта. Землю на зиму ровнять не следует, чтобы морозы уничтожили микробы. Осенью следует добавить в землю органические удобрения. Это крайне важный момент, так как органике нужно время для впитывания в почву. Хорошо способствует этому талый весенний снег.

Нельзя допускать, чтобы в почве был либо переизбыток, либо недостаток удобрений. Поэтому грунт насыщается осенью и весной. Осенью добавляют перегной и долю фосфорно-калийных удобрений, а уже весной докладывают азотные. Когда земля удобряется поэтапно, полезные вещества равномерно распределяются в земле. Зимой все полезные вещества усвоятся, а организмы, из-за которых возникают проблемы с почвой, уничтожаются.

Весной наступает следующий этап, при котором нужно хорошенько боронить и равнять землю сразу после того, как снег сойдет. Лучше делать это ранней весной. Грунт с осени не готов к посадке, поэтому весной обработка проводится для того, чтобы убрать из почвы излишнюю влагу. Следует добавить остатки удобрений и разбить комки земли, которая должна быть равномерной.

Если вы имеете дело с супесчаными грунтами, почву надо рыхлить. Перекапывать землю придется при средне-суглинистых и суглинистых грунтах. Когда проводится перекопка, в почву попадает воздух, что очень нужно для последующего развития растения.

Удобрения рекомендуется вносить перед перекопкой и рыхлением, но после того, как земля уже просушилась. Все это нужно сделать перед высадкой семенного материала.

Где любит расти лук

Перед тем, как посадить лук, надо выбрать место посадки. Обычно это места, куда хорошо проникают солнечные лучи. Можно посадить лук и в небольшой полутени. Главное, не в низине, где высокая влажность.

Лук выращивают на грядках, чтобы почва хорошо прогревалась. Самый оптимальный вариант – плодородные, умеренно влажные, не пропускающие воздух суглинки.

Обычно за 2-3 года до посадки проводится известкование кислой почвы. Следует соблюдать севооборот при выборе места посадки лука. На старое место он возвращается не раньше, чем спустя 3 года. Хорошо, если до лука на этом месте росли ранняя капуста, томаты или огурцы. Они отлично заправляют почву.

Какое соседство любит лук, так это расти рядом с морковью. Его лучше не сажать в землю, в которую за год до посадки вносили свежий навоз.

Чем удобрять землю для лука

Осенью

Осенью грядку, куда вы собираетесь посадить лук, нужно тщательно подготовить. Нужно провести реструктуризацию почвы и внести удобрения на метр квадратный.

Почву, у которой повышенная кислотность, в обязательном порядке нейтрализуют известью-пушонкой, мелом или же 20-25 грамм доломитовой муки.

В суглинистые почвы следует добавить 6 кг торфа, столько же перегноя, 35-40 г суперфосфата, 10-15 г мочевины.

Когда грунт более тяжелый и глинистый, в него добавляют 9 кг песка, 5-6 кг перегноя и торфа, 10-15 г мочевины, 150 г керамзита, а также двойной суперфосфат 15-20 г.

В бедный торфянистые земли нужно обогатить 6-7 кг перегноя или компоста, 10 кг песка, 8-10 г мочевины и 50-60 г суперфосфата.

Песчаники принято разбавлять 5-6 кг низинного торфа, 10-12 кг суглинистой земли, 5 кг перегноя и 15 г нитрофоски.

Компоненты вносят под перекопку. Бывает, огородники выращивают горчицу, люпин, фацелию и овес на грядке, где посадят луковые культуры, которые потом перекапывают в преддверии зимнего периода.

Коровий, конский навоз, компост птичий помет и другую свежую органику лучше не использовать.

Удобрение при посадке лука весной

Если у вас не получилось заранее приготовить место для посадки лука, сделайте это минимум за 2 недели до высадки. Уже в крайнем случае придется вносить удобрение при самой посадке.

Среди того, что нужно сыпать в лунку при посадке лука, 5-6 г древесной золы, 3-4 г суперфосфата и 10-15 г измельченного перегноя или компоста.

В каждый рядок также можно насыпать 3-4 грамма поваренной соли для профилактики борьбы с луковой мухой.

Чем прикормить лук после посадки

Чтобы лук правильно развивался, ему нужно получать питательные вещества на всех стадиях. После того, как лук посадили, его нужно удобрять азотосодержащими веществами, поскольку азот помогает быстро нарастить зеленую массу. Крепкое перо поможет луковице стать крупнее.

Впрочем, если перья растут быстро и они ярко-зеленого цвета, от подкормки советуют отказаться.

Спустя 10-15 дней после посадки луковые листья вырастают до 10-15 сантиметров. Всходы лука нужно поливать минеральным раствором из минеральных составов на 10 литров воды. Среди них 80-100 мл препарата Идеал и 20-25 г карбамида, Агрикола-2 25 г для лука и чеснока, 30 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата и 20 г калия хлористого, Агрикола Вегета 20-25 г и мочевина 10-12 г.

Можно воспользоваться и натуральными удобрениями – раствором навоза (вытяжка в пропорции 1 к 10, которая настаивается 7-10 дней и разбавляется еще в 10 раз), настоем птичьего помета (отходы птицы заливают четвертой частью воды и настаивают 2 недели. Раствор перед применением разбавляют 1 к 5).

Все растворы следует расходовать из расчета 2 литра на 1 квадратный метр посадок.