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Чем подкормить лук, чтобы были гигантские головки: чудесные секреты

Алина Дембицкая
9 июня 2023, 16:34 обновлено 9 июня, 16:34
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С помощью нескольких простых трюков вы сможете насладиться гигантским и сочным лучком, который украсит каждый ваш кулинарный шедевр.
лук
Как получить большой урожай лука? / Коллаж: Главред, фото: instagram / yuliya_karipa, instagram/4seoby

Лук – это не просто вкусный и полезный овощ, но и один из неприхотливых культур для выращивания. Он отличается своей стойкостью к непогоде, легким уходом и высокой урожайностью. С помощью нескольких простых трюков вы сможете насладиться гигантским и сочным лучком, который украсит каждый ваш кулинарный шедевр.

Как получить хороший урожай лука: советы от опытных огородников

В июне, когда головки лука достигают размера до четырех сантиметров в диаметре, стоит обратить особое внимание на подкормку растений. На этом этапе роста нужно уделить особое внимание удобрениям, в составе которых есть калий и фосфор. Это два незаменимых элемента, которые не только способствуют формированию крепких и крупных луковиц, но также оказывают значительное влияние на их иммунитет. Поэтому подкормку лука можно сделать раствором нитрофоски, поскольку в ее составе есть азот, калий и фосфор. Также в июне лук можно подкормить раствором калиевой селитры или калимагнезией.

Как приготовить подкормку?

Возьмите одну столовую ложку одного из вышеупомянутых удобрений и растворите его в стакане теплой воды. После этого удобрение нужно вылить в ведро с 10 литрами воды. Полейте этим раствором лук и вскоре он порадует вас щедрым урожаем.

Заметим, что минеральные удобрения можно заменить на древесную золу. Древесная зола чрезвычайно полезна для роста растений, потому что она содержит калий, кальций, фосфор, железо, цинк, медь и т. д.

Как приготовить раствор?

На 10 литров воды понадобится 400 граммов древесной золы. Размешайте ее хорошенько в воде и настаивайте в течение одного дня. После этого можете поливать грядку готовым раствором.

Теперь вы знаете, чем поливать лук, чтобы был хороший урожай. Однако довольно часто огородники спрашивают, чем можно обработать лук от луковой мухи. Для профилактики луковой мухи нужно приготовить раствор из соли и нашатыря. На 10 литров воды понадобится 2 столовые ложки соли и 3 столовые ложки нашатыря.

Итак, вам теперь известно, как получить большой урожай лука. С помощью простых трюков головки лука будут огромными! Однако помните, что регулярный полив и соответствующий режим влажности также играют важную роль в формировании здоровых луковиц. Распределите полив равномерно, избегая пересушивания или перенасыщения почвы.

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