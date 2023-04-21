Чем подкормить клубнику весной для хорошего урожая: простые схемы для дачников

Йод, зола, дрожжи и куриный помет и даже нашатырный спирт – вот, чем подкормить клубнику весной без химии и собрать по-настоящему вкусные плоды.

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Подкормка для клубники в домашних условиях может сработать не хуже химических минеральных удобрений / Коллаж ua.depositphotos.com

Каждому дачнику хорошо известно, что клубнику нужно подкармливать правильно и вовремя, иначе можно столкнуться с задержкой урожая или плохим качеством плодов. Поэтому удобрению клубники весной нужно уделить особое внимание. Важно знать, чем подкормить клубнику в мае месяце, чтобы она дала хороший урожай. Мы советуем обратить внимание на некоторые рекомендации, которые помогут вам получить вкусную клубнику.

Чем подкормить клубнику весной до цветения

Самая первая подкормка клубники должна проводиться с начала дачного сезона, когда снег уже сошел, но листья на деревьях еще не распустились. Чаще всего это бывает в середине апреля. Удобрения нужно вносить в землю параллельно с обрезкой кустов, чтобы лишний раз не тревожить ваше растение. Обратите внимание на рост побегов и листьев, поскольку первая подкормка должна быть с азотом.

Рекомендуют две наиболее популярные смеси.

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Первая – раствор, который делается из 10 литров воды, 2 стаканов коровяка и 1 столовой ложки сульфата аммония. Все перемешиваем, после чего выливаем под каждый клубничный куст по 1 литру смеси.

Для приготовления второго раствора нужно взять 10 литров воды и развести в них 1 столовую ложку нитроаммофоски. Раствор следует вносить в расчете 0,5 литров на один кустик.

Кроме того, можно использовать органические удобрения, среди которых настой крапивы – раствор настаивается 3-4 дня, разводится с водой в пропорции 1 к 10 (1 к 20, если процедите и будете распрыскивать). На один куст, в зависимости от размера, уйдет примерно 0,5-1 литр раствора.

Вполне пригодится и настой куриного помета. Обычно помет заливается водой в пропорции 1 к 10 и настаивается 3-4 дня, после этого под каждый куст выливается 0,5-1 литр раствора. Таким же образом готовится и настой коровяка.

Чем обработать и подкормить клубнику в мае

Уход за клубникой в мае предполагает подкормку, которая проводится в середине месяца – начале июня, когда уже появляются первые цветоносы. В этот период клубнике особенно нужен калий, который способствует улучшению внешнего вида кустов и вкусовых свойств плодов. Именно во время цветения подкормка особо важна для получения более сладкого и качественного урожая.

Некоторые садоводы, которые только начали выращивать клубнику, сомневаются в том, можно ли подкармливать клубнику во время цветения. Однако бояться не стоит, поскольку как раз в этот период внекорневое и корневое удобрение очень пригодится клубнике.

Обратите внимание, что клубника не должна испытывать недостатка калия. На это может указать потемнение до бурого цвета кончиков листьев. Дефицит калия может привести к потере урожая, поэтому проблему нужно решать. Чтобы исправить ситуацию, следует в 10 литрах воды развести 1 чайную ложку калийной селитры, и полить растение из расчета 0,5 л на куст. Цветущую клубнику можно опрыскивать таким же раствором или 0,02%-ым раствором сернокислого цинка. В начале цветения можно использовать и коровяк.

Подкормка клубники весной народными средствами

Дачники и огородники часто спорят о том, какие удобрении для клубники подходят лучше всего. Многие используют удобрения, которые можно найти у себя в загородном доме или купить в магазине.

Подкормка клубники дрожжами

Подкормить вашу клубнику дрожжевым раствором можно в начале весны, когда растение еще не расцвело, однако земля достаточно прогрелась. Лучше всего, если использовать еще и золу.

Чтобы сделать раствор, смешайте 12 грамм сухих и 25 грамм свежих прессованных дрожжей с 2-3 столовыми ложками сахара, а также с 3 литрами теплой воды. Подержите вашу смесь в темном месте где-то час. Следите за появлением на поверхности пены.

Далее следует добавить еще теплой воды, чтобы получилось 10 литров раствора, и все тщательно перемешать. Под каждый куст следует наливать по 500 миллилитров жидкости.

Древесная зола

Золу в качестве подкормки клубники вносят как корневым, так и некорневым способом. Легче всего использовать внекорневой. Смочите ваши кусты лейкой, после этого через сито посыпьте золой. Не смывайте.

Для корневой подкормки нужно взять стакан золы, размешать его с ведром воды и лить по половине литра под каждый куст.

Золу советуют вносить как дополнение к азотным удобрениям, среди которых аммиачная селитра, коровяк, куриный помет и мочевина. Спустя 5-7 дней после их применения можно подкормить кусты клубники золой.

Йод

Приготовление раствора потребует от вас размешать в 10-литровом ведре воду с добавлением 10 капель спиртового раствора йода. Перемешайте их, после чего можно использовать раствор для опрыскивания клубники через пульверизатор.

Нашатырный спирт

Возьмите 2-3 столовые ложки нашатыря и добавьте их в 10 литров воды. После этого из лейки нужно полить грядки с клубникой таким образом, чтобы средство попало еще и на листья.

Подкормка клубники борной кислотой

Принято считать, что удобрение клубники борной кислотой в период цветения способствует подпитке завязей, улучшит стойкость клубники к проявлениям неблагоприятной погоды и насытит ее калием и фосфором.

Чтобы сделать раствор, нужно взять 2 грамма борной кислоты (1 чайная ложка должна быть неполной), 2 грамма марганцовки, а также 1 стакан золы. Все это растворяем в 10 литрах воды и применяем.