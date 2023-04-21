УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Чем подкормить клубнику весной для хорошего урожая: простые схемы для дачников

Андрей Ганчук
21 апреля 2023, 05:30
28
Йод, зола, дрожжи и куриный помет и даже нашатырный спирт – вот, чем подкормить клубнику весной без химии и собрать по-настоящему вкусные плоды.
Клубника
Подкормка для клубники в домашних условиях может сработать не хуже химических минеральных удобрений / Коллаж ua.depositphotos.com

Каждому дачнику хорошо известно, что клубнику нужно подкармливать правильно и вовремя, иначе можно столкнуться с задержкой урожая или плохим качеством плодов. Поэтому удобрению клубники весной нужно уделить особое внимание. Важно знать, чем подкормить клубнику в мае месяце, чтобы она дала хороший урожай. Мы советуем обратить внимание на некоторые рекомендации, которые помогут вам получить вкусную клубнику.

Чем подкормить клубнику весной до цветения

Самая первая подкормка клубники должна проводиться с начала дачного сезона, когда снег уже сошел, но листья на деревьях еще не распустились. Чаще всего это бывает в середине апреля. Удобрения нужно вносить в землю параллельно с обрезкой кустов, чтобы лишний раз не тревожить ваше растение. Обратите внимание на рост побегов и листьев, поскольку первая подкормка должна быть с азотом.

Рекомендуют две наиболее популярные смеси.

видео дня

Первая – раствор, который делается из 10 литров воды, 2 стаканов коровяка и 1 столовой ложки сульфата аммония. Все перемешиваем, после чего выливаем под каждый клубничный куст по 1 литру смеси.

Для приготовления второго раствора нужно взять 10 литров воды и развести в них 1 столовую ложку нитроаммофоски. Раствор следует вносить в расчете 0,5 литров на один кустик.

Кроме того, можно использовать органические удобрения, среди которых настой крапивы – раствор настаивается 3-4 дня, разводится с водой в пропорции 1 к 10 (1 к 20, если процедите и будете распрыскивать). На один куст, в зависимости от размера, уйдет примерно 0,5-1 литр раствора.

Вполне пригодится и настой куриного помета. Обычно помет заливается водой в пропорции 1 к 10 и настаивается 3-4 дня, после этого под каждый куст выливается 0,5-1 литр раствора. Таким же образом готовится и настой коровяка.

Чем обработать и подкормить клубнику в мае

Уход за клубникой в мае предполагает подкормку, которая проводится в середине месяца – начале июня, когда уже появляются первые цветоносы. В этот период клубнике особенно нужен калий, который способствует улучшению внешнего вида кустов и вкусовых свойств плодов. Именно во время цветения подкормка особо важна для получения более сладкого и качественного урожая.

Некоторые садоводы, которые только начали выращивать клубнику, сомневаются в том, можно ли подкармливать клубнику во время цветения. Однако бояться не стоит, поскольку как раз в этот период внекорневое и корневое удобрение очень пригодится клубнике.

Обратите внимание, что клубника не должна испытывать недостатка калия. На это может указать потемнение до бурого цвета кончиков листьев. Дефицит калия может привести к потере урожая, поэтому проблему нужно решать. Чтобы исправить ситуацию, следует в 10 литрах воды развести 1 чайную ложку калийной селитры, и полить растение из расчета 0,5 л на куст. Цветущую клубнику можно опрыскивать таким же раствором или 0,02%-ым раствором сернокислого цинка. В начале цветения можно использовать и коровяк.

Подкормка клубники весной народными средствами

Дачники и огородники часто спорят о том, какие удобрении для клубники подходят лучше всего. Многие используют удобрения, которые можно найти у себя в загородном доме или купить в магазине.

Подкормка клубники дрожжами

Подкормить вашу клубнику дрожжевым раствором можно в начале весны, когда растение еще не расцвело, однако земля достаточно прогрелась. Лучше всего, если использовать еще и золу.

Чтобы сделать раствор, смешайте 12 грамм сухих и 25 грамм свежих прессованных дрожжей с 2-3 столовыми ложками сахара, а также с 3 литрами теплой воды. Подержите вашу смесь в темном месте где-то час. Следите за появлением на поверхности пены.

Далее следует добавить еще теплой воды, чтобы получилось 10 литров раствора, и все тщательно перемешать. Под каждый куст следует наливать по 500 миллилитров жидкости.

Древесная зола

Золу в качестве подкормки клубники вносят как корневым, так и некорневым способом. Легче всего использовать внекорневой. Смочите ваши кусты лейкой, после этого через сито посыпьте золой. Не смывайте.

Для корневой подкормки нужно взять стакан золы, размешать его с ведром воды и лить по половине литра под каждый куст.

Золу советуют вносить как дополнение к азотным удобрениям, среди которых аммиачная селитра, коровяк, куриный помет и мочевина. Спустя 5-7 дней после их применения можно подкормить кусты клубники золой.

Йод

Приготовление раствора потребует от вас размешать в 10-литровом ведре воду с добавлением 10 капель спиртового раствора йода. Перемешайте их, после чего можно использовать раствор для опрыскивания клубники через пульверизатор.

Нашатырный спирт

Возьмите 2-3 столовые ложки нашатыря и добавьте их в 10 литров воды. После этого из лейки нужно полить грядки с клубникой таким образом, чтобы средство попало еще и на листья.

Подкормка клубники борной кислотой

Принято считать, что удобрение клубники борной кислотой в период цветения способствует подпитке завязей, улучшит стойкость клубники к проявлениям неблагоприятной погоды и насытит ее калием и фосфором.

Чтобы сделать раствор, нужно взять 2 грамма борной кислоты (1 чайная ложка должна быть неполной), 2 грамма марганцовки, а также 1 стакан золы. Все это растворяем в 10 литрах воды и применяем.

огород клубника удобрения
Реклама

Главное за день

"Украина сделала все, чтобы заявка была удовлетворена": Зеленский ожидает приглашения Украины в НАТО

"Украина сделала все, чтобы заявка была удовлетворена": Зеленский ожидает приглашения Украины в НАТО

00:10 Украина
"Мир сейчас непредсказуем": Данилов допускает вступление Украины в НАТО еще до завершения войны

"Мир сейчас непредсказуем": Данилов допускает вступление Украины в НАТО еще до завершения войны

22:39 Украина
Гуменюк предупредила о возможной подготовке "значимой" ракетной атаки во время сакральной даты

Гуменюк предупредила о возможной подготовке "значимой" ракетной атаки во время сакральной даты

20:55 Украина
Все главные новости

Последние новости

05:30

Чем подкормить клубнику весной для хорошего урожая: простые схемы для дачников

03:30

Почему аист прилетает к дому и что это означает

03:20

Доступная роскошь из 2 ингредиентов: рецепт зеленого салата Весенняя бомба за 10 минутВидео

03:03

Опытные шеф-повара всегда натирают огурец солью перед нарезкой: зачем они так делаютВидео

02:40

Михаил Притула удивил подробностями относительно ракетного потенциала УкраиныВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

02:05

"Армия РФ загрустила": политолог сказал, зачем Путин вылез из бункера и приехал к оккупантамВидео

01:30

Звезда "Дневника памяти" снялась с небритыми подмышками для гламурного глянца

01:00

Какие знаки зодиака разбогатеют в 2023 году: троим удача улыбнется в мае

00:51

Зачем 21 апреля пили воду из источника: приметы и что нельзя делатьВидео

Реклама
00:50

Японский маникюр в тренде: чем он отличается от обычного и за что его любят во всем миреФото

00:32

Поцелованные судьбой: только 4 знака зодиака достигают ошеломляющего успеха в жизниВидео

00:10

"Украина сделала все, чтобы заявка была удовлетворена": Зеленский ожидает приглашения Украины в НАТОВидео

20 апреля, четверг
23:49

"Нереальная боль": за свободу Украины погиб многократный чемпион по греблеВидео

23:44

Фото доказательство: Лорак тайно вышла замуж

23:04

Как вкусно заваривать цикорий: 5 лучших способов

22:39

"Мир сейчас непредсказуем": Данилов допускает вступление Украины в НАТО еще до завершения войныВидео

21:40

"Стал звездой на небе": певец популярной k-pop группы совершил самоубийство

21:38

Денис Казанский. Путин все равно новых мобиков пришлет!Видеоблоги

21:26

От таких сумм обомлели россияне: Лепс раскрыл свои сумасшедшие гонорарыВидео

21:24

Еды нет, плесень на стенах: известный советский актер умирает в нищете

Реклама
20:55

Гуменюк предупредила о возможной подготовке "значимой" ракетной атаки во время сакральной датыВидео

20:44

Киевсовет поддержал проект "УДАРа Виталия Кличко" и защитил Владимирский спуск от застройки российской компанией

20:37

Депутата-взяточника хотят отстранить от председательства в комиссии Киевсовета – "слуга народа" Трубицын заявил, что речь о нем

20:35

Это лето станет реперной точкой войнымнение

20:13

"Не будет большой проблемой": в Украине заявили о повышении тарифов на электроэнергию для населенияВидео

19:57

Измены, аборт и интимные предложения от известных мужчин - Гросу ответила на каверзные вопросы

19:57

"Влияние диктатора ослабевает": кремлевская элита начала сомневаться в Путине - ГаллямовВидео

19:36

Перекормили нездоровой пищей: как выглядит "самый толстый кот в мире"

19:20

Реальна ли угроза диверсий России в Скандинавиимнение

19:02

Добавят более 600 гривен: кому в Украине повысят пенсию в маеВидео

18:47

"Россия нам не друг": в правительстве Орбана внезапно заявили о поддержке УкраиныВидео

18:40

Старые джинсы - бесплатный и надежный материал для творчества: что из ними можно сделатьВидео

18:38

Зеленский с ракетницы дал старт для контрнаступления - АрестовичВидео

18:08

Украину атакует шторм: синоптики назвала дату сумасшедшего циклонаВидео

17:28

В России и Крыму началась паника из-за приказов Путина - военный экспертВидео

16:51

Дочь Кошевого оскандалилась хамским поведением и российской музыкойВидео

16:41

"Болезненная тема для меня": Остапчук раскрыл, планирует ли детей с молодой женой

16:16

Освободился олигарх: жена Ярославского объявила о разводеВидео

16:06

Украине нужно больше ракет для ПВО: за 6 месяцев было уничтожено 1,5 тыс. воздушных целей РФВидео

15:36

5 школьных загадок, которые ставят в тупик даже самых умных взрослых

Реклама
15:29

Место Украины по праву в НАТО, и мы сделаем это возможным - СтолтенбергВидео

15:15

О чем нельзя было говорить раньше: премьера спецпроекта Комарова "Год. За кадром" на 1+1Видео

15:05

Сыр сулугуни: не только вкусный, а и мощный защитник сердца и иммунитета

14:59

"Будет межведомственная группа": бывший спичрайтер Путина рассказал, как "уберут" диктатораВидео

14:41

Столтенберг встретился з Зеленским в Киеве: детали первого визита генсека НАТО с начала войныВидео

14:34

Падение метеорита в Киеве: стало известно, почему небо стало зеленымВидео

14:29

"Европейских солдат и современных истребителей в Украине не будет": в ФРГ ошарашили заявлением о войнеВидео

14:15

Он еще пригодится: почему не нельзя выливать рассол из огурцовВидео

14:02

"Истории Украины: восстановление правды" - на 1+1 Украина стартуют вечера документальных фильмовВидео

13:44

Революция в России неизбежна, если верхушка не отстранит Путина от власти – Аббас ГаллямовВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Погода веснаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять