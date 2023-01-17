Чем почистить диван от пятен: 3 эффективных способа, от которых ваша мебель будет сиять

Чтобы почистить диван в домашних условиях от пятен и запаха, не обязательно покупать дорогие средства в магазине. Можно воспользоваться народными способами.

Почистить диван от пятен можно несколькими эффективными народными средствами/ ua.depositphotos.com

На диванах, которые имеют тканевую обивку, со временем появляются разнообразные пятна. Даже если вы обращаетесь со своей мебелью очень осторожно, избежать загрязнений трудно. Мы можете не брать с собой на диван еду или напитки, однако на нем всё равно останутся следы от пота, кожного жира, пыль с одежды и тому подобное. Поэтому вопрос, как почистить диван с тканевой обивкой, всё равно рано или поздно будет актуален абсолютно всем владельцам такой мебели.

Главред описал три распространенных способа, как очистить диван от пятен и разводов в домашних условиях.

Как почистить диван с тканевой обивкой – общие правила

Помните о том, что перед чисткой нужно пропылесосить диван, чтобы собрать с него пыль. Лучше не пропускать этот этап, ведь пыль будет оставаться на диване, лишь будет мешать вам нормально очистить мебель.

Также любое средство лучше проверять на небольшом и незаметном участке материала, чтобы определить, как то или иное вещество или смесь будут влиять на конкретно эту ткань.

Во время применения различных средств можно наносить их щеткой, если диван обшит жесткой тканью. Если же ткань не такая прочная, лучше вместо щетки применять губку или чистую ткань.

После того, как вы очистите поверхность дивана, дайте ему полностью высохнуть, а затем еще раз "пройдитесь" пылесосом, чтобы собрать остатки пыли, грязи и примененных средств.

Чем лучше всего почистить диван – 3 способа

1. Раствор на основе соды и уксуса

Кроме соды и уксуса понадобится также глицерин и гель для мытья посуды. Нужно в 1 л теплой воды растворить 2 столовые ложки соды и 4 столовые ложки средства для мытья посуды.

Далее добавить глицерин (примерно 2-4 столовые ложки). После этого влейте к раствору 8 столовых ложек уксуса и хорошо перемешайте.

Образовавшийся раствор нужно нанести на диван губкой, равномерно его распределить и оставить на 1 час, чтобы загрязнения отмокали.

Когда это время пройдет, очистите диван от пены влажной губкой, постоянно ополаскивая ее в чистой воде, пока не уберете с поверхности мебели все следы использованного средства.

Можно применять это средство для всех типов обивки, кроме кожи и кожзаменителя.

2. Хозяйственное мыло

Вместо него также можно использовать гель для мытья посуды. Разведите немного мыльной стружки или геля для мытья посуды в 1 л воды так, чтобы раствор был насыщенным, и нанесите его на диван. Почистите обшивку, уделяя особое внимание наиболее загрязненным местам. Затем налейте в таз чистой воды и смойте пену.

Метод подойдет для всех типов материала, которым обит диван.

3. Сода и лимонный сок

Растворите обе составляющие в воде. Нанесите раствор на загрязнение и оставьте на несколько минут. Затем хорошо очистите поверхность щеткой или губкой.

Такой способ очистки дивана подойдет для всех материалов, кроме кожи и кожзаменителя.

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