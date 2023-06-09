Чем отстирать пятна от клубники: 5 лучших способов, чтобы и следа не осталось

Легко можно отстирать пятна от ягод, если действовать быстро и использовать специальные методы.

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Чем отстирать пятна от клубники/ коллаж: Главред, фото: Instagram.com kris_lisa_kul, ua.depositphotos.com

В сезон клубники, когда эта летняя ягода "смотрит на нас" со всех прилавков магазинов или с собственных грядок, самое время полакомиться вкусненьким и запастись витаминами. Но у потребления таких ягод есть один неприятный "побочный эффект" – пятна на одежде. И их оставляют не только дети-дебоширы, которые могут не очень осторожно употреблять ягоды, но и взрослые, ведь от этих неприятных сюрпризов не застрахован никто. Поэтому очень актуальным в это время становится вопрос, чем отстирать пятна от клубники с одежды, чтобы летние лакомства не испортили любимые вещи.

Давайте разберемся, как избавиться от пятен от клубники, чтобы и следа не осталось. Главное правило, которое стоит помнить всем без исключения – ключом к успеху является оперативность. Чем быстрее вы заметите пятно и попытаетесь от него избавиться, тем больше шансов, что сок ягоды еще не так прочно "вцепится" в материал, и отстирать загрязнения будет легче.

Как отстирать клубнику из белой одежды

1. Как отстирать клубнику кипятком

Прежде всего нужно ознакомиться с этикеткой на одежде и проверить, стирка при какой температуре ей разрешена. Так, вещи из натуральных тканей могут выдержать высокие температуры, а вот вещи из синтетики таким образом можно непоправимо испортить. Синтетика не любит горячей воды – от нее материал может потерять форму или полинять. Поэтому лучше не идти на такой рискованный шаг.

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Кроме этого, такой способ нельзя применять для цветной одежды, он подойдет лишь для белой.

Если производитель позволяет стирать вещь при максимальных температурах, и это указано на этикетке, тогда можно воспользоваться таким эффективным способом. В таз нужно налить очень горячую воду и поместить туда одежду, оставив ее отмокать на несколько часов. Обычно через это время пятно должно исчезнуть само по себе. Вместо замачивания можно просто полить пятно кипятком из чайника с обратной стороны.

При этом нужно помнить, что не стоит сильно тереть загрязнение, чтобы оно не разошлось на еще большую площадь материала. Также нельзя применять мыло, потому что во время его взаимодействия с кислой средой загрязнение еще больше въестся в ткань. Кроме этого, не стоит стирать такую вещь с другой одеждой.

2. Молочные продукты

Среди распространенных народных средств для борьбы с пятнами клубники есть молочные продукты. Свежие пятна от ягод можно замочить в молоке, кефире или сыворотке на несколько часов, а затем прополоскать.

После этого нужно будет полностью постирать вещь либо вручную, либо в машинке, чтобы избавиться от остатков молочного продукта на ткани.

3. Сода и уксус

Нужно намочить пятно, сверху насыпать соду ровным слоем, чтобы она покрывала всё загрязнение. После этого залить пятно уксусом или соком лимона (и первое, и второе стоит разбавить водой) – достаточно будет двух чайных ложек. Оставить пятно на пол часа отмокать в образовавшейся пене.

Как отстирать клубнику из цветной одежды

1. Глицерин

Если пятно еще не слишком въелось в ткань, можно воспользоваться глицерином. Нужно смешать это вещество с яичным желтком, после этого смесь нанести на пятно и оставить на час. Когда это время пройдет, смыть остатки холодной или едва теплой водой и постирать вещь полностью.

2. Соль

Нужно смещать ложку соли с ложкой кипяченой воды и нанести эту кашицу на пятно. Через 15 минут смыть и постирать вещь полностью.

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