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Чем отмыть пластиковый подоконник от желтизны: 3 простых способа вернуть белизну

Елизавета Бельмас
11 апреля 2023, 13:57 обновлено 11 апреля, 14:08
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Весна - пора генеральных уборок и мытья окон.
Чем отмыть пластиковый подоконник от желтизны
Чем отмыть пластиковый подоконник от желтизны / коллаж фото instagram the_patlach/stonecraft64

Однако невозможно помыть окна и не помыть при этом подоконник, что довольно часто является достаточно сложной задачей. Пластиковые подоконники иногда желтеют, иногда чернеют, а иногда на них просто появляются пятна, которые очень трудно отмыть. О том, как справиться с этим заданием - расскажем далее.

Чем отмыть пластиковый подоконник от желтизны - наиболее частая проблема

Во время мытья окон ни одна хозяйка не обойдет стороной подоконник. Он, в свою очередь, порой желтеет из-за внешнего влияния.

Желтые пятна на подоконнике - одно из самых распространенных загрязнений. Бороться с ним можно несколькими способами. Если вы располагаете средствами бытовой химии и в вашем арсенале есть кислородный отбеливатель в форме геля - этим средством можно натереть желтое пятно. Также можно использовать перекись водорода. Распределив ее а губке - просто протрите подоконник. И последний вариант борьбе с желтизной - сода и уксус. Смесь этих двух веществ может вытолкнуть желтое пятно с поверхности подоконника.

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Чем отмыть пластиковые окна от черноты - боремся с загрязнением

Довольно часто на пластиковых окнах можно заметить конденсат. Когда это явление долго находится на окне - оно может вызвать черные пятна. Однако, с ними можно бороться. Поможет в этом уксус, перекись, медный купорос или кислоты (борная, лимонная). Кто-то утверждает, что пользоваться этими средствами можно поодиночно, однако также можно смешать, например, 100 мл хлорки, 100 грамм медного купороса и развести их в литре воды. Данная смесь хорошо борется с проблемными участками.

Как отмыть подоконник от въевшейся грязи - универсальные способы

В случае с обычными пятнами дела обстоят гораздо проще. Их, конечно, можно смыть простым мыльным раствором. Однако, если пятна довольно застарелые - на помощь придет уксус с содой.

На пятна и загрязнения будет необходимо нанести тонкий слой соды и растереть губкой. Если не подействует - необходимо смешать уксус с содой и дать средству вытолкнуть стойкие пятна с вашего подоконника.

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