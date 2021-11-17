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Чем опасные оливки - комментарий фитнес-тренера

17 ноября 2021, 21:58
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По словам фитнес-тренера Наталии Кушнир подчеркнула, что в основном людям доступны только консервированные оливки. И по ним есть большие вопросы.

оливки
Чем опасные оливки - комментарий фитнес-тренера / pixabay.com

Есть заметная разница между натуральными и консервированными оливками, которая может заметно сказываться на человеческом организме. Об этом нутрициолог и фитнес-тренер Наталия Кушнир рассказала в комментарии РИА Новости.

"Оливки богаты различными витаминами и жирными кислотами, которые отвечают за нормальную работу всего организма и защищают его. В оливках есть практически все необходимые человеку витамины и микроэлементы: натрий, кальций, калий, магний, железо, фосфор, медь, цинк, селен", — отметила она.

Кушнир подчеркнула, что в основном доступны только консервированные оливки, которые вредны из-за добавок. Ведь остатки невымытой каустической соды и глютоната железа делают плоды аллергеном. В рассоле много соли, поэтому оливки нельзя есть тем, кто страдает циститом, гастритом с повышенной кислотностью, детям до трех лет.

"Оливки имеют свойство гнать желчь, поэтому будут вредны в период обострения желчекаменной болезни, при холецистите, панкреатите и при камнях в почках", — подытожила Кушнир.

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Напомним, ранее известный диетолог Ольга Безуглая отметила, что увлекаться оливками не стоит, ведь они соленые и консервированы. В ста граммах ягод содержится 3-4 грамма соли. Суточная норма оливок – не более 10 ягод.

Как сообщал Главред, ранее ученые заявили, что самое полезное масло - это оливковое.

viber
здоровье оливки организм
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