Чем опасны перепелиные яйца и кому их нельзя есть

Перепелиные яйца улучшают память, умственные способности, состояние кожи, ногтей, волос, повышают иммунитет. Но есть их можно не всем.

В перепелиных яйцах белка почти в 15 раз больше, чем в куриных / Фото pixabay.com

Перепелиные яйца хотя бы раз покупала каждая хозяйка. О их пользе для организма ходят чуть ли не легенды. Однако злоупотреблять ими не стоит. Кроме того, есть люди, которым перепелиные яйца употреблять не рекомендуется.

Для чего полезны перепелиные яйца

Перепелиные яйца улучшают память, умственные способности, состояние кожи, ногтей, волос, повышают иммунитет.

Одно перепелиное яйцо обеспечивает почти всю ежедневную потребность человека в витамине В12, селене, рибофлавине и холине.

Селен и рибофлавин являются важными питательными веществами, которые помогают вашему организму расщеплять пищу и превращать ее в энергию. Селен также помогает обеспечить здоровую функцию щитовидной железы.

Витамин В12 и железо способствуют здоровому функционированию нервной системы и помогают поддерживать оптимальный уровень энергии благодаря их роли в образовании эритроцитов.

Холин помогает организму вырабатывать ацетилхолин, нейромедиатор, который посылает сообщения от вашей нервной системы к мышцам.

Бета-каротин улучшает состояние кожи и волос.

Кальций, содержащийся в скорлупе (а ее можно измельчить и есть, так как она изначально очень мягкая), нужен для здоровья костей и зубов. Вместе с витамином D служит профилактикой рахита.

Также перепелиные яйца богаты питательными веществами и антиоксидантами, которые могут помочь обратить вспять повреждение клеток.

Желток перепелиного яйца облегчает симптомы эозинофильного эзофагита, тяжелого воспалительного состояния, вызванного пищевой аллергией.

Какие яйца полезнее — куриные или перепелиные

В перепелиных яйцах содержится в 5 раз больше калия, железа - в 4,5 раза, в 2,5 раза - витаминов B1 и В2, чем в куриных.

В перепелиных яйцах белка почти в 15 раз больше, чем в куриных.

Перепелиные яйца содержат больше рибофлавина, чем куриные. С другой стороны, куриные яйца содержат больше холина.

Важный нюанс в том, что перепелиные яйца варятся быстрее куриных, поэтому в них сохраняется больше витаминов.

Сколько штук перепелиных яиц можно есть в день

Злоупотреблять перепелиными яйцами не стоит: для взрослых норма - 4-5 яиц в день, для детей - 1-3 шт.

Чем опасны перепелиные яйца и кому их нельзя есть

Перепелиные яйца – достаточно диетический продукт. Их можно давать детям с 8 месяцев. Однако они могут вызвать аллергию, поэтому употреблять их аллергикам нужно с особой осторожностью.

Переедание или превышение допустимой нормы перепелиных яиц может вызвать расстройство желудка.

Не рекомендуется употреблять в пищу перепелиные яйца тем людям, у которых есть серьезные патологии печени или почек, особенно людям с желчнокаменной болезнью, а также трудности с усвоением белка.

Говорят, что перепелиные яйца не содержат холестерин. На самом деле это не так - его даже больше, чем в куриных.

Еще один миф, что, употребляя перепелиные яйца вместо куриных, нельзя заболеть сальмонеллезом. Это не верно, и лучше всего употреблять их в пищу только после термической обработки.

Перепелиные яйца - сколько варить

Чтобы приготовить перепелиные яйца вкрутую, они должны находиться в кипящей воде 5 минут (в микроволновке — 3 минуты). Если вы хотите яйцо всмятку, то вариться оно должно 1-2 минуты.

В отличие от куриных яиц, перепелиные яйца можно сразу опускать в кипящую воду – они не лопнут.

Чистить их от скорлупы можно традиционным способом или "химическим". Для этого яйца нужно поместить в раствор уксуса (две трети уксуса на одну треть воды) на три часа, после чего скорлупа просто "растворяется", и с яиц остается только снять пленку.

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