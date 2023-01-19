Чем опасна старая картошка: нужно соблюдать 3 правила, чтобы не отравиться

Если картофель начал прорастать, его употребление становится опасным для здоровья. Чтобы не отравиться, нужно знать, как готовить проросшую картошку.

Старый картофель с ростками может быть опасным для здоровья/ pixabay.com

Даже если погреб, в котором хранится картофель, хорошо обустроен, корнеплоды всё равно могут прорасти к началу марта. Если же вы храните урожай в кладовке или на закрытом балконе, то эта проблема может вас постигнуть еще с февраля. И тогда логично возникает вопрос, что делать, если картошка проросла.

Многие считают такую картошку вредной и боятся употреблять ее в пищу. Этот страх отчасти оправдан, ведь проросшая картошка содержит большое количество вещества под названием соланин, который может навредить здоровью. Однако это не означает, что нельзя готовить картошку, если она проросла. Просто нужно правильно ее готовить. После правильной обработки такой продукт может быть безопасным.

Итак, давайте разбираться, что делать, если картофель сильно пророс.

В пророщенном картофеле сильно увеличивается уровень токсического вещества соланин. Это вещество содержится и в свежей только что выкопанной картошке, но там ее очень мало – от 2 до 10 мг в 100 г продукта. В таком количестве она не может сильно навредить организму. При этом свежий картофель содержит очень много витаминов и питательных веществ, поэтому употребление его в пищу принесет лишь пользу.

Но у картофеля, который хранится зимой, уже с января резко уменьшается количество витаминов, зато растет уровень соланина. Это токсичное вещество имеет свойство накапливаться всё больше на протяжении срока хранения продукта.

Больше всего этого вещества содержится возле кожуры картофеля и вокруг мест, откуда растут ростки – там собирается 80-90% соланина, который содержится во всей картофелине.

Можно ли варить картошку, если она проросла

Несмотря на соланин, ответ на этот вопрос всё-таки "да". Проросший картофель можно употреблять, но с ним нужно правильно обращаться. Что это значит?

1. В первую очередь во время чистки нужно срезать толстый слой кожуры – примерно в 2-3 мм, чтобы избавиться мест с наибольшим содержанием токсичного вещества.

2. Кроме этого, нужно хорошо вырезать ножом места, из которых растут ростки. Сами ростки также очень токсичны.

3. Также помните, что очень токсичными из-за содержания соланина являются места, где картофель позеленел.

Если соблюдать эти правила, можно употреблять проросший картофель в пищу в умеренных дозах. Но также стоит учесть, что зимой в этом продукте гораздо меньше витаминов и питательных веществ, чем летом.

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