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Чем опасен лавровый лист: 8 случаев, когда стоит отказаться от популярных пряностей

Алёна Воронина
14 мая 2023, 18:06 обновлено 14 мая, 18:06
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О пользе такой приправы известно большинству из нас. Однако мало кто знает, какой вред от лаврового листа.
Лавровый лист
Чем опасен лавровый лист/ ua.depositphotos.com, pexels.com

Лавровый лист является одним из самых популярных пряностей. Его добавляют в разнообразные блюда, ведь такая ароматная приправа способна улучшить вкус пищи и придать ей особых ноток. При этом такие листочки используют не только во время приготовления пищи, но и в народной медицине и косметологии. Также лавровый лист фигурирует во многих народных верованиях и его применяют в обрядах для очищения дома от негатива и привлечения счастья, успеха и денег.

Таким образом, популярности лавровому листу точно хватает. Его любят за уникальные свойства, которые помогают придать особый вкус блюдам, а также за немалую пользу для организма человека, ведь такие листочки являются источником полезных микро- и макроэлементов и витаминов.

Но мало кто знает, что эта приправа может нанести и вред здоровью. Не всем известно, чем полезен и вреден лавровый лист, хотя эту информацию стоит знать.

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О пользе лаврового листа можно говорить долго – он улучшает обмен веществ в организме, укрепляет сосуды, предупреждает застой крови, помогает устранить отеки, выводит шлаки и токсины, помогает нормализовать артериальное давление, влияет на красоту кожи, улучшает иммунитет и тому подобное.

Но давайте разберемся, чем опасен лавровый лист. У его применения на самом деле есть ряд противопоказаний.

Лавровый лист может быть противопоказан беременным женщинам. Также его не рекомендуют добавлять в пищу или употреблять отвары из него в случае наличия запора, гастрита или язвы желудка, почечной недостаточности.

Также не стоит иметь дело с этими пряностями, если есть болезни печени, тяжелые заболевания сердца и сосудов или аллергические реакции.

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