Чем опасен каждый знак зодиака: астролог предупредил, чего остерегаться

Астролог Влад Росс рассказал, каких неприятных сюрпризов можно ждать от каждого знака зодиака, чем они опасны.

https://news.glavred.info/chem-opasen-kazhdyy-znak-zodiaka-astrolog-predupredil-chego-osteregatsya-10541150.html Ссылка скопирована

Астролог Влад Росс рассказал, чем опасен каждый знак зодиака / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Идеальных знаков зодиака нет, и каждый из них не идеален по-своему. Имея дело с тем или иным знаком, нужно учитывать, что он может не просто неприятно удивить, но и быть опасным.

Астролог Влад Росс в эксклюзивном комментарии Главреду рассказал, чем опасен каждый знак зодиака, и почему нужно держать ухо востро, выстраивая отношения с представителями того или иного знака.

По словам Влада Росса, знаки зодиака склонны к следующим опасным проявлениям своей натуры:

Скорпион – это, пожалуй, самый опасный знак. Первое место по праву занимает именно он. Скорпионом управляет планета убийства, смерти и разрушения – Плутон, что и сказывается на представителях знака. Именно потому среди Скорпионов немало убийц, насильников и сексуальных маньяков.

Близнецы. Среди Близнецов немало воров и обманщиков. Имея дело с Близнецами, всегда нужно опасаться того, что они вас объегорят, "кинут" на деньги, финансово "разведут".

Рыбы – это самые большие лжецы и иллюзионисты.

Водолей. Общаясь с Водолеем, нужно помнить, что он порой весьма склонен к зависти. Также представители знака довольно непредсказуемы и могут неожиданно сменить свою точку зрения или поведение на прямо противоположное.

Смотрите видео, в котором астролог Влад Росс рассказал, чем опасен каждый знак зодиака:

Козерог. Представители этого знака опасны тем, что, если они задались целью выбить что-нибудь из вас, они вас добьют, несмотря ни на что. В частности, если Козерог захочет выбить деньги из кого-то, можно не сомневаться, что ему это точно в итоге это удастся.

Стрельцы. Имея дело со Стрельцом, не стоит верить его обещаниям. Стрелец довольно часто оказывается пустословом, много обещает, но ничего не выполняет.

Овен опасен своей склонностью к физическому насилию. Он предпочитает решать проблемы кулаками. Потому, если общаетесь с Овном, помните, что в случае чего он сразу даст в лоб.

Телец опасен и сложен тем, что он всегда будет упираться и не давать возможности преодолеть какую-то ситуацию. Также от Тельца не стоит ждать финансовой поддержки и помощи, он никогда не выручит и не одолжит деньги.

Рак. Если общаетесь с Раком, помните, что онв любой момент может вас подвести. Если ваша компания соберется осуществить какое-то дело, Рак всегда может в последний момент "сачконуть" или дать заднюю. Представители этого знака склонны в самый последний момент проявлять нерешительность.

Лев. Грех Льва – гордыня. Он опасен своим величием, поскольку всю свою власть легко может направить на то, чтобы просто уничтожить какого-то человека.

Дева всегда до невозможности придирчива, она будет критиковать и цепляться к каждой мелочи. Девы – самые лучшие хейтеры.

Весы двойственны по своей натуре, потому всегда могут подставить. Также Весы часто выдают себя не за тех, кем являются. Им свойственно двурушничество. Вы можете надеяться на Весы, но они перевернут все ваши планы. Они способны заманить любого в свои сети, запутать вычурностью и очаровать хорошей внешностью, а затем неожиданно подставить.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Напомним, ранее астролог Влад Росс составил подробный прогноз на февраль 2024 года и рассказал, чем будет сложен последний месяц зимы. Кроме того, Влад Росс поделился гороскопом на февраль-2024 для всех знаков зодиака и назвал счастливчиков и неудачников месяца.

Заказать персональный гороскоп у астролога Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.