УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Новости

Чем опасен каждый знак зодиака: астролог предупредил, чего остерегаться

Олег Макаров
12 февраля 2024, 19:51
Астролог Влад Росс рассказал, каких неприятных сюрпризов можно ждать от каждого знака зодиака, чем они опасны.
Астролог Влад Росс предупредил, чего остерегаться, имея дело с каждым из знаков зодиака
Астролог Влад Росс рассказал, чем опасен каждый знак зодиака / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Идеальных знаков зодиака нет, и каждый из них не идеален по-своему. Имея дело с тем или иным знаком, нужно учитывать, что он может не просто неприятно удивить, но и быть опасным.

Астролог Влад Росс в эксклюзивном комментарии Главреду рассказал, чем опасен каждый знак зодиака, и почему нужно держать ухо востро, выстраивая отношения с представителями того или иного знака.

По словам Влада Росса, знаки зодиака склонны к следующим опасным проявлениям своей натуры:

Скорпион – это, пожалуй, самый опасный знак. Первое место по праву занимает именно он. Скорпионом управляет планета убийства, смерти и разрушения – Плутон, что и сказывается на представителях знака. Именно потому среди Скорпионов немало убийц, насильников и сексуальных маньяков.

Близнецы. Среди Близнецов немало воров и обманщиков. Имея дело с Близнецами, всегда нужно опасаться того, что они вас объегорят, "кинут" на деньги, финансово "разведут".

Рыбы – это самые большие лжецы и иллюзионисты.

Водолей. Общаясь с Водолеем, нужно помнить, что он порой весьма склонен к зависти. Также представители знака довольно непредсказуемы и могут неожиданно сменить свою точку зрения или поведение на прямо противоположное.

Смотрите видео, в котором астролог Влад Росс рассказал, чем опасен каждый знак зодиака:

Козерог. Представители этого знака опасны тем, что, если они задались целью выбить что-нибудь из вас, они вас добьют, несмотря ни на что. В частности, если Козерог захочет выбить деньги из кого-то, можно не сомневаться, что ему это точно в итоге это удастся.

Стрельцы. Имея дело со Стрельцом, не стоит верить его обещаниям. Стрелец довольно часто оказывается пустословом, много обещает, но ничего не выполняет.

Овен опасен своей склонностью к физическому насилию. Он предпочитает решать проблемы кулаками. Потому, если общаетесь с Овном, помните, что в случае чего он сразу даст в лоб.

Телец опасен и сложен тем, что он всегда будет упираться и не давать возможности преодолеть какую-то ситуацию. Также от Тельца не стоит ждать финансовой поддержки и помощи, он никогда не выручит и не одолжит деньги.

Рак. Если общаетесь с Раком, помните, что онв любой момент может вас подвести. Если ваша компания соберется осуществить какое-то дело, Рак всегда может в последний момент "сачконуть" или дать заднюю. Представители этого знака склонны в самый последний момент проявлять нерешительность.

Лев. Грех Льва – гордыня. Он опасен своим величием, поскольку всю свою власть легко может направить на то, чтобы просто уничтожить какого-то человека.

Дева всегда до невозможности придирчива, она будет критиковать и цепляться к каждой мелочи. Девы – самые лучшие хейтеры.

Весы двойственны по своей натуре, потому всегда могут подставить. Также Весы часто выдают себя не за тех, кем являются. Им свойственно двурушничество. Вы можете надеяться на Весы, но они перевернут все ваши планы. Они способны заманить любого в свои сети, запутать вычурностью и очаровать хорошей внешностью, а затем неожиданно подставить.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Напомним, ранее астролог Влад Росс составил подробный прогноз на февраль 2024 года и рассказал, чем будет сложен последний месяц зимы. Кроме того, Влад Росс поделился гороскопом на февраль-2024 для всех знаков зодиака и назвал счастливчиков и неудачников месяца.

Заказать персональный гороскоп у астролога Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Близнецы астролог Рак гороскоп Весы Лев Стрелец Влад Росс астрологический прогноз Рыбы Водолей Овен Телец Дева Скорпион Козерог
Реклама

Главное за день

В ЕС приняли первое решение о передаче активов РФ в пользу Украины

В ЕС приняли первое решение о передаче активов РФ в пользу Украины

19:57 Мир
Украину накроют дожди и аномальное тепло: синоптики предупредили об изменении погоды

Украину накроют дожди и аномальное тепло: синоптики предупредили об изменении погоды

19:34 Синоптик
Угроза нового наступления на Лиманском направлении: военный предупредил о планах РФ

Угроза нового наступления на Лиманском направлении: военный предупредил о планах РФ

18:54 Украина
Все главные новости

Популярное

Гороскоп на завтра 13 февраля 2024: Скорпионам - важный звонок, Рыбам нужны деньги 32538

Гороскоп на завтра 13 февраля 2024: Скорпионам - важный звонок, Рыбам нужны деньги

В Украине хотят поменять правила отпусков для всех: как планируют закрутить гайки 19334

В Украине хотят поменять правила отпусков для всех: как планируют "закрутить гайки"

Какая часть свинины самая мягкая и сочная: ошеломительный ответ удивит гурманов 4658

Какая часть свинины самая мягкая и сочная: ошеломительный ответ удивит гурманов

Почему нельзя оставлять сиденье унитаза поднятым: неожиданная причина 3537

Почему нельзя оставлять сиденье унитаза поднятым: неожиданная причина

Последние новости

21:08

Пиво в помощь: очень необычный прием эксперта по уборке мгновенно удаляет пятна с ковра

20:58

"Европа ускоряет поставки оружия": экс-разведчик рассказал деталиВидео

20:56

Звезда Голосу країни-12 может представить Швецию на Евровидении-2024Видео

20:46

Виталий Портников. Какие последствия будет иметь скандальное заявление Трампа?Видеоблоги

19:57

В ЕС приняли первое решение о передаче активов РФ в пользу Украины

Розумный: РФ рискует потерять земли – могут появиться Южнорусский край и Кубанское герцогствоРозумный: РФ рискует потерять земли – могут появиться Южнорусский край и Кубанское герцогство
19:51

Эксперт Defense Express увидел другое назначение "царь-поезда" россиян на Донбассе

19:51

Чем опасен каждый знак зодиака: астролог предупредил, чего остерегатьсяВидео

19:34

Украину накроют дожди и аномальное тепло: синоптики предупредили об изменении погоды

19:31

Командир "Волков да Винчи" раскрыл, сколько еще людей необходимо мобилизовать

Реклама
19:21

Потап обратился к украинцам из-за границы: "Продолжайте идти к Победе!"

19:10

Какова главная угроза от возвращения Трампамнение

19:05

Лунный календарь на 13 февраля: на что нужно срочно обратить внимание в этот день

18:54

Угроза нового наступления на Лиманском направлении: военный предупредил о планах РФ

18:52

Наступление россиян "сдувается", это уже последние конвульсии – ВСУ

18:45

Возвращаются с потерями в 70% солдат: ситуация на Левобережье Херсонщины

18:31

Безумный урожай гарантирован: какие самые лучшие сорта картофеля в УкраинеВидео

18:29

Польские протестующие высыпали зерно из украинских фур: реакция Варшавы и КиеваВидео

18:11

Зеленский провел первую Ставку в обновленном составе: были приняты важные решения

18:08

ВСУ начали сбивать "Шахеды" лазерными системами - Defense ExpressВидео

18:00

Почему нужно оставлять дверцу микроволновки открытой

Реклама
17:55

На какой руке надо носить браслет: неожиданный ответ просто убьет наповал

17:35

Украине надо втрое больше снарядов, чем Германия может производить – глава Rheinmetall

17:32

FPV-дроны ВСУ налетели на базу россиян на юге, десяток "двухсотых": подробностиВидео

17:19

Масленица 2024: когда готовиться к провожанию зимы, дата и традиции

16:57

Favbet Foundation передал ВСУ еще два микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter

16:47

Убил украинского баскетболиста: в Германии одного подозреваемого отпустили

16:34

"Столкновение Путина и Запада все-таки будет": Гельман сказал, как это может произойтиВидео

16:32

Украина в 2024-м изготовит тысячи дронов, способных бить по Москве - глава Минцифры

16:31

Налоговая ликвидировала бизнес Loboda в РФ

16:18

Авдеевке грозит окружение в "ближайшие дни или недели" - BILD

16:11

Что можно сделать со старого полотенца: 5 невероятных идейВидео

16:08

Как выбрать качественное масло: эксперт рассказала о распространенном мифеВидео

16:00

Смена прапорщика Стыряева: в РФ продали ВСУ вертолеты Ми-9 и самолеты Ил-76

15:57

Что делать с испорченной мукой: опытные хозяйки раскрыли поразительный фокус

15:55

На телеканале ТЕТ состоится премьера нового сезона шоу "Ближче до зірок"

15:39

США не спешат предоставить помощь: что будет с соцвыплатами в Украине

15:35

Ударят морозы -13 и налетит ветер 20 м/с: в Украине резко ухудшится погода

15:28

Экс-нардеп Пашинский получил подозрение по делу о нефтепродуктах Курченко на 967 млн - СБУ

15:09

Если пароль есть в этом списке, его можно взломать за секунды: как проверить

14:41

Стоит ли брать женщину с ребенком: ответы на сложные вопросы

Реклама
14:29

"Зауважал Сырского": командир "Волков да Винчи" отреагировал на замену главкома

14:27

Достаточно 1 стакана: как прочистить трубу канализации

13:50

Почему нельзя дарить икону: что значат старинные приметы и суеверия

13:50

Церковный праздник 13 февраля: почему в этот день лучше не выходить из дома

13:39

Усиление мобилизации в Украине: в Раде рассказали, когда закон будет принят

13:28

На Дмитрия Кулебу напало зубастое "создание": что произошло

13:21

Второй раз за неделю: боксера Узелкова увезли на скорой в Киев

13:18

Как скоро Украина сможет вернуть Белгород: эксперт о присоединении территорий

13:01

Убийство украинского баскетболиста в ФРГ: МИД сообщил о задержании убийцы

12:42

Тяжелобольная Тышкевич рассказала, как проходит ее лечение

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Лайфхаки
АвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтра
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять