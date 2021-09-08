Чем опасен для тела внезапный отек ног - ответ диетолога / Pixabay

Когда у человека резко отекают ноги, то этот симптом может свидетельствовать о патологиях почек и сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщает "Пятый канал" со ссылкой на терапевт и диетолог Елена Черненко.

По ее словам, если отек возник достаточно резко и впервые в жизни, то следует экстренно обратиться к терапевту. Она добавила, что в случае с венозными отеками потребуется консультация хирурга или флеболога.

Особое внимание на данную проблему необходимо обратить пожилым людям. Если присутствует резко возникший отек только одной ноги, то стоит вызвать скорую помощь. Поскольку такая симптоматика может говорить о тромбе, возникшем в сосудах конечности, подытожила терапевт.

Читайте такжеМешки под глазами: что вызывает отек и как избавиться от него

Реклама

Напомним, ранее ученые из Университета Ла Троба (Австралия) закончили свой долгий проект, который призван был немного улучшить ситуацию с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Выяснилось, что ежедневное употребление оливкового масла первого отжима может значительно снизить кровяное артериальное давление.