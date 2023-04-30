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Чем обработать сад весной от вредителей и болезней: 8 самых эффективных препаратов

Андрей Ганчук
30 апреля 2023, 05:30
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Обработка плодовых деревьев – обязательная процедура, которая нужна для того, чтобы ваши растения были сильными, здоровыми и дали хороший урожай.
Яблони
Химические и биологические препараты – вот, чем обработать деревья в саду от вредителей / ua.depositphotos.com

Когда наступила весна, в саду просыпаются не только деревья и другие растения, но и различные насекомые, которые могут привести к появлению инфекций. Чтобы деревья были здоровые, а урожай – хороший, дачникам нужна комплексная обработка деревьев весной. Оптимальным способом обычно считается опрыскивание растений специальными химическими и биологическими препаратами. Обработка в обязательном порядке должна проводиться в правильное время.

Когда нужно опрыскивать деревья от вредителей

Нельзя точно сказать, когда надо начинать опрыскивать деревья. Все зависит от климата и погоды. Работы по профилактике можно начинать после того как наступили первые теплые деньки, а завершать защиту следует до момента, когда завяжутся плоды. Разные вредители и болезнетворные организмы проявляют активность в практически любое время года, поэтому обработку растений обычно проводят в несколько этапов.

Если погода неустойчивая, деревья обрабатывать нельзя. Обработка растений в саду будет эффективной только в случае отсутствия осадков в течение нескольких дней. Оптимальная температура – 1 до +5 градусов. Когда погода станет подходящей, вы можете составить график работ.

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Календарь опрыскивания деревьев

Чтобы организовать обработку вашего весеннего сада, нужно пройти несколько этапов. Начинается все с визуального осмотра дерева на предмет наличия повреждений и личинок. После этого обрезаются больные и поврежденные побеги. Следом проводится обработка приствольных кругов с целью аэрации почвы. Потом надо побелить деревья. И только после всех этих мероприятий нужно проводить обработку специальными средствами, которые защищают от насекомых и вредителей.

Когда почки еще не распустились – в марте-апреле, в зависимости от региона и климата – проводится самая первая весенняя обработка сада. В случае аномально теплой погоды работы можно проводить даже в конце февраля. Понадобятся препараты, которые уничтожают вредные перезимовавшие организмы.

Позже идет период, когда почки распустились, но листья еще не раскрылись. Промежуток проходит недолго, поэтому обработку нужно делать вовремя. Опрыскивая свои растения, вы проведете профилактику грибковых заболевания и предотвратите атаку тли, цветоедов, плодожорки и других вредителей.

После образования бутонов чаще всего используют универсальные фунгициды, а также комплексы от насекомых, которые в это время начинают свою активность.

В период цветения, когда завязи уже появились, обработку не проводят, чтобы не отпугнуть насекомых, опыляющих растения. Но уже после данного этапа рекомендуется применять пестициды широкого спектра действия.

Чем обработать плодовые деревья весной

Медный купорос

Если вы не знаете, чем опрыскивать деревья, помните про проверенное средство медный купорос. Оно хорошо подходит для обработки деревьев и кустов ранней весной. Средство обладает дезинфицирующими и антисептическими возможностями.

Препарат 30 плюс

Это препарат, который применяют для ликвидации насекомых, которые перезимовали в коре дерева, яиц, растительных клещей и личинок. Им можно обрабатывать даже молодые саженцы. Препарат совместим с альтернативными инсектицидами и акарицидами. Он также повышает эффективность других фунгицидов (исключение – сера) и гербицидов.

Оксихом

Речь идет о фунгициде, который содержит хлорокись меди и оксадиксил – два активных вещества. Его используют для обработки растений в теплике и открытом грунте. Фруктовые деревья советуют опрыскивать оксихомом в теплице и открытом грунте до цветения.

Актара

Представляет собой универсальный инсектоакарицид, который защищает плодово-ягодные культуры от разных вредителей – цветоедов, тли, медяниц, паутинных клещей и других. Его можно использовать для опрыскивания как наземных частей растений, так и для полива под корень.

Хорус

Фунгицид, в основе которого действует ципродинил. Он применяется в период, когда образовываются бутоны и нужно обеспечить защиту плодовых культур от парши, монилиоза, мучнистой росы, гнилей и других негативных явлений.

Карбофос

Данный пестицид полезен и сам по себе, и в совокупности с другими комплексами. Он уничтожает разных вредителей, которые могут распространяться на семечковых и косточковых плодовых культурах, цветах и ягодах.

Битоскибациллин

Биологический инсектоакарицид используют перед цветением, чтобы обеспечить защиту от плодожорок, бабочек и моли. Универсальное средство для опрыскивания плодовых деревьев, которое применяется вне зависимости от вегетативной фазы. Он не представляет опасности и для опыляющих растение насекомых.

Тиовит Джет

Препарат, в основе которого сера, служит для защиты растений от клещей, мучнистой росы и оидиума. Средство является эффективным и повышает иммунитет растений к нестабильным климатическим условиям.

Обработка сада от вредителей и болезней требует особого внимания. Перед использованием каких-либо средств обязательно прочитайте инструкцию и проконсультируйтесь со специалистами.

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