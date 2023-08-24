Чем обработать лобовое стекло от дождя: что отталкивает воду

Средство от дождя можно приготовить в домашних условиях, а можно купить в магазине.

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Можно самому приготовить средство "Антидождь" / Коллаж Главред, фото Pixabay

Безопасность вождения в ненастную погоду очень важна, и любой продукт, который может дать водителю преимущество, стоит того, чтобы на него потратить деньги. Одна из самых распространенных проблем – вождение во время ливня.

Вода мешает вашему зрению, и вам приходится полагаться на дворники, чтобы смахнуть воду. Однако существуют продукты, называемые водоотталкивающими средствами для лобового стекла, которые могут помочь вашим дворникам и сделать ваше вождение еще безопаснее.

Что отталкивает воду от стекла?

Водоотталкивающее средство для лобового стекла — это химическое вещество, которое покрывает лобовое стекло и заполняет микроскопические отверстия и щели в лобовом стекле, которые обычно помогают удерживать воду на лобовом стекле во время дождя. Когда у воды нет зазоров, создающих трение, она просто скапливается и соскальзывает.

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Чем обработать стекло перед нанесением антидождя?

Многие разные продукты для обработки лобового стекла от дождя, выпускаются в других формах. Прежде чем наносить средство, обязательно тщательно вымойте и высушите лобовое стекло. Вода, грязь и другие частицы снижают эффективность водоотталкивающего средства. Когда лобовое стекло станет чистым, распылите репеллент на чистую сухую ткань или прямо на половину лобового стекла.

Круговыми движениями обработайте изделие и дайте ему высохнуть примерно 10 минут. Когда он высохнет, протрите участок безворсовой тканью или простым бумажным полотенцем. Вы заметите, что стекло на мгновение помутнеет, прежде чем станет прозрачным. Повторите то же самое с другой половиной лобового стекла.

Перед чисткой лобового стекла рекомендуется убедиться, что дворники чистые. Также полезно нанести водоотталкивающую пропитку на боковые и задние стекла.

Как сделать водоотталкивающее средство для лобового стекла дома?

Вы даже можете сделать водоотталкивающую пропитку для лобового стекла в домашних условиях, смешав в пульверизаторе простой раствор из полстакана медицинского спирта и стакана воды. Этот раствор станет теплым, поэтому подождите, пока он остынет, прежде чем использовать его. Защита лобового стекла от воды позволит вам ездить под дождем с минимальными проблемами видимости. Водоотталкивающее средство относительно недорогое, легко наносится и служит в течение длительного периода времени.

Вы даже можете приготовить их самостоятельно дома, и они будут столь же эффективны, как и средства, купленные в магазине. В любом случае, если вы получите преимущество в безопасности во время вождения, это значительно улучшит ваши впечатления от вождения и обеспечит безопасность вам и вашей семьи.

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